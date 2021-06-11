https://ria.ru/20210611/gosdolzhnosti-1736602761.html

Путин разрешил крымчанам с гражданством Украины занимать госдолжности

Путин разрешил крымчанам с гражданством Украины занимать госдолжности - РИА Новости, 11.06.2021

Путин разрешил крымчанам с гражданством Украины занимать госдолжности

Президент Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, разрешающий крымчанам, которые по независящим от них причинам не вышли из гражданства... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T12:39

2021-06-11T12:39

2021-06-11T13:52

россия

павел крашенинников

госдума рф

владимир путин

республика крым

севастополь

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, разрешающий крымчанам, которые по независящим от них причинам не вышли из гражданства Украины, занимать государственные и муниципальные должности. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вносит изменения в закон "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя".По словам одного из авторов законопроекта, главы комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова, поправки потребовались из-за принятых ранее законов, запрещающих госслужащим иметь второе гражданство или вид на жительство в другом государстве.Крашенниников отметил, что в комитет поступило множество обращений от крымчан, в результате нормы законопроекта расширили: они распространяются не только на тех, кто приобрел российское гражданство после воссоединения Крыма с Россией, но и на тех, кто стал россиянином еще раньше, по другим основаниям.Если такие люди подали в МВД заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины и у них нет другого гражданства, то они признаются гражданами без иностранного гражданства и вправе замещать государственные и муниципальные должности, пояснили в комитете по госстроительству.Те же, кто получил российский паспорт до 18 марта 2014 года, должны подтвердить факт постоянного проживания в Крыму или Севастополе на момент их включения в состав России.Россияне, которые в то время были несовершеннолетними детьми крымчан, но жили за пределами полуострова, по достижении 18 лет также могут подать заявление о нежелании состоять в украинском гражданстве.

https://ria.ru/20210524/krym-1733641929.html

https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html

россия

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, павел крашенинников, госдума рф, владимир путин, республика крым, севастополь