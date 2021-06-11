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Путин разрешил крымчанам с гражданством Украины занимать госдолжности
Путин разрешил крымчанам с гражданством Украины занимать госдолжности - РИА Новости, 11.06.2021
Путин разрешил крымчанам с гражданством Украины занимать госдолжности
Президент Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, разрешающий крымчанам, которые по независящим от них причинам не вышли из гражданства... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T12:39
2021-06-11T13:52
россия
павел крашенинников
госдума рф
владимир путин
республика крым
севастополь
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, разрешающий крымчанам, которые по независящим от них причинам не вышли из гражданства Украины, занимать государственные и муниципальные должности. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вносит изменения в закон "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя".По словам одного из авторов законопроекта, главы комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова, поправки потребовались из-за принятых ранее законов, запрещающих госслужащим иметь второе гражданство или вид на жительство в другом государстве.Крашенниников отметил, что в комитет поступило множество обращений от крымчан, в результате нормы законопроекта расширили: они распространяются не только на тех, кто приобрел российское гражданство после воссоединения Крыма с Россией, но и на тех, кто стал россиянином еще раньше, по другим основаниям.Если такие люди подали в МВД заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины и у них нет другого гражданства, то они признаются гражданами без иностранного гражданства и вправе замещать государственные и муниципальные должности, пояснили в комитете по госстроительству.Те же, кто получил российский паспорт до 18 марта 2014 года, должны подтвердить факт постоянного проживания в Крыму или Севастополе на момент их включения в состав России.Россияне, которые в то время были несовершеннолетними детьми крымчан, но жили за пределами полуострова, по достижении 18 лет также могут подать заявление о нежелании состоять в украинском гражданстве.
https://ria.ru/20210524/krym-1733641929.html
https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html
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россия, павел крашенинников, госдума рф, владимир путин, республика крым, севастополь
Путин разрешил крымчанам с гражданством Украины занимать госдолжности
12:39 11.06.2021 (обновлено: 13:52 11.06.2021)
 
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© РИА Новости / Сергей Ильин
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Путин подписал закон о праве крымчан с гражданством Украины занимать госдолжности

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон, разрешающий крымчанам, которые по независящим от них причинам не вышли из гражданства Украины, занимать государственные и муниципальные должности.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вносит изменения в закон "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя".
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По словам одного из авторов законопроекта, главы комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова, поправки потребовались из-за принятых ранее законов, запрещающих госслужащим иметь второе гражданство или вид на жительство в другом государстве.
Крашенниников отметил, что в комитет поступило множество обращений от крымчан, в результате нормы законопроекта расширили: они распространяются не только на тех, кто приобрел российское гражданство после воссоединения Крыма с Россией, но и на тех, кто стал россиянином еще раньше, по другим основаниям.
Если такие люди подали в МВД заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины и у них нет другого гражданства, то они признаются гражданами без иностранного гражданства и вправе замещать государственные и муниципальные должности, пояснили в комитете по госстроительству.
Те же, кто получил российский паспорт до 18 марта 2014 года, должны подтвердить факт постоянного проживания в Крыму или Севастополе на момент их включения в состав России.
Россияне, которые в то время были несовершеннолетними детьми крымчан, но жили за пределами полуострова, по достижении 18 лет также могут подать заявление о нежелании состоять в украинском гражданстве.
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