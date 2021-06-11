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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210611/golikova-1736688304.html
В России запустят углубленную диспансеризацию для перенесших COVID-19
В России запустят углубленную диспансеризацию для перенесших COVID-19 - РИА Новости, 11.06.2021
В России запустят углубленную диспансеризацию для перенесших COVID-19
Коронавирусная инфекция может приводить к осложнениям сердечно-сосудистых заболеваний, вызывать прогрессирование болезни легких, влиять на нервную систему,... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T19:15
2021-06-11T19:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
владимир путин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция может приводить к осложнениям сердечно-сосудистых заболеваний, вызывать прогрессирование болезни легких, влиять на нервную систему, поэтому с 1 июля будет запущена углубленная диспансеризация для перенесших COVID-19, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."Новая коронавирусная инфекция приводит к осложнениям в течении сердечно-сосудистых заболеваний, вызывает прогрессирование болезни легких, влияет на нервную систему человека. Важно, что это может произойти не только в период острого течения заболевания, но и после выздоровления от COVID-19 в отдаленном периоде, включая фатальные исходы", - сказала Голикова журналистам.Она уточнила, что по поручению президента России Владимира Путина с 1 июля 2021 года будет запущена углубленная диспансеризация граждан, перенесших COVID-19, в ходе которой будет оценено состояние пациентов.По ее словам, такая диспансеризация будет проходить в два этапа. На первом этапе выявят признаки развития хронических неинфекционных заболеваний, на втором проведут дополнительные обследования для уточнения диагноза заболевания - три исследования, в том числе компьютерная томография легких, эхокардиография для выявления патологических процессов в сердце, доплеровское исследование сосудов нижних конечностей."Лица, у которых по итогам диспансеризации будут выявлены какие-либо заболевания, в обязательном порядке будут поставлены на диспансерное наблюдение. Для этого Минздрав России на основании доказательной базы определит порядок такого наблюдения",- отметила Голикова.По ее словам, нуждающиеся лица получат необходимое лечение и медицинскую реабилитацию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, владимир путин
В России запустят углубленную диспансеризацию для перенесших COVID-19
19:15 11.06.2021
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПробирки с образцами крови
Пробирки с образцами крови - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Вице-премьер РФ Голикова сообщила о запуске углубленной диспансеризации для перенесших COVID-19

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция может приводить к осложнениям сердечно-сосудистых заболеваний, вызывать прогрессирование болезни легких, влиять на нервную систему, поэтому с 1 июля будет запущена углубленная диспансеризация для перенесших COVID-19, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Новая коронавирусная инфекция приводит к осложнениям в течении сердечно-сосудистых заболеваний, вызывает прогрессирование болезни легких, влияет на нервную систему человека. Важно, что это может произойти не только в период острого течения заболевания, но и после выздоровления от COVID-19 в отдаленном периоде, включая фатальные исходы", - сказала Голикова журналистам.
Она уточнила, что по поручению президента России Владимира Путина с 1 июля 2021 года будет запущена углубленная диспансеризация граждан, перенесших COVID-19, в ходе которой будет оценено состояние пациентов.
По ее словам, такая диспансеризация будет проходить в два этапа. На первом этапе выявят признаки развития хронических неинфекционных заболеваний, на втором проведут дополнительные обследования для уточнения диагноза заболевания - три исследования, в том числе компьютерная томография легких, эхокардиография для выявления патологических процессов в сердце, доплеровское исследование сосудов нижних конечностей.
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"Лица, у которых по итогам диспансеризации будут выявлены какие-либо заболевания, в обязательном порядке будут поставлены на диспансерное наблюдение. Для этого Минздрав России на основании доказательной базы определит порядок такого наблюдения",- отметила Голикова.
По ее словам, нуждающиеся лица получат необходимое лечение и медицинскую реабилитацию.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВладимир Путин
 
 
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