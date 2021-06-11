В России запустят углубленную диспансеризацию для перенесших COVID-19
Вице-премьер РФ Голикова сообщила о запуске углубленной диспансеризации для перенесших COVID-19
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Коронавирусная инфекция может приводить к осложнениям сердечно-сосудистых заболеваний, вызывать прогрессирование болезни легких, влиять на нервную систему, поэтому с 1 июля будет запущена углубленная диспансеризация для перенесших COVID-19, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Новая коронавирусная инфекция приводит к осложнениям в течении сердечно-сосудистых заболеваний, вызывает прогрессирование болезни легких, влияет на нервную систему человека. Важно, что это может произойти не только в период острого течения заболевания, но и после выздоровления от COVID-19 в отдаленном периоде, включая фатальные исходы", - сказала Голикова журналистам.
Она уточнила, что по поручению президента России Владимира Путина с 1 июля 2021 года будет запущена углубленная диспансеризация граждан, перенесших COVID-19, в ходе которой будет оценено состояние пациентов.
По ее словам, такая диспансеризация будет проходить в два этапа. На первом этапе выявят признаки развития хронических неинфекционных заболеваний, на втором проведут дополнительные обследования для уточнения диагноза заболевания - три исследования, в том числе компьютерная томография легких, эхокардиография для выявления патологических процессов в сердце, доплеровское исследование сосудов нижних конечностей.
"Лица, у которых по итогам диспансеризации будут выявлены какие-либо заболевания, в обязательном порядке будут поставлены на диспансерное наблюдение. Для этого Минздрав России на основании доказательной базы определит порядок такого наблюдения",- отметила Голикова.
По ее словам, нуждающиеся лица получат необходимое лечение и медицинскую реабилитацию.