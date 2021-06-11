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В Южно-Сахалинске локализовали возгорание в пятиэтажном доме
В Южно-Сахалинске локализовали возгорание в пятиэтажном доме - РИА Новости, 11.06.2021
В Южно-Сахалинске локализовали возгорание в пятиэтажном доме
Пожарные локализовали, а впоследствии и потушили возгорание крыши многоэтажного дома в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T07:49
2021-06-11T10:17
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июн - РИА Новости. Пожарные локализовали, а впоследствии и потушили возгорание крыши многоэтажного дома в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.В Южно-Сахалинске днём в пятницу загорелась крыша пятиэтажного многоквартирного дома. Ко времени прибытия пожарных расчетов она горела на площади 800 квадратных метров. Жильцов эвакуировали, погибших и пострадавших, по данным МЧС, нет. Согласно информации руководителя агентства ГО и ЧС Сахалинской области Анны Михеевой, пожар распространился по всей крыше дома. Эвакуированы 34 человека, работают коммунальные службы."В 15.15 (07.15 мск) пожар был локализован на площади 800 квадратных метров, проводятся работы по его полной ликвидации", - говорится в сообщении.Позже появилось сообщение о ликвидации пожара.Прокуратура начала проверку по факту возгорания.По информации пресс-службы губернатора, в субботу начнётся дефектовка последствий пожара и подсчёт ущерба. Электричество вернётся в дом через 2-3 дня. Кроме этого, глава региона поручил администрации Южно-Сахалинска в субботу провести встречу с жителями дома.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия
В Южно-Сахалинске локализовали возгорание в пятиэтажном доме
07:49 11.06.2021 (обновлено: 10:17 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МЧС сообщило о локализации возгорания на крыше многоэтажки в Южно-Сахалинске

Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 июн - РИА Новости. Пожарные локализовали, а впоследствии и потушили возгорание крыши многоэтажного дома в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В Южно-Сахалинске днём в пятницу загорелась крыша пятиэтажного многоквартирного дома. Ко времени прибытия пожарных расчетов она горела на площади 800 квадратных метров. Жильцов эвакуировали, погибших и пострадавших, по данным МЧС, нет. Согласно информации руководителя агентства ГО и ЧС Сахалинской области Анны Михеевой, пожар распространился по всей крыше дома. Эвакуированы 34 человека, работают коммунальные службы.
"В 15.15 (07.15 мск) пожар был локализован на площади 800 квадратных метров, проводятся работы по его полной ликвидации", - говорится в сообщении.
Позже появилось сообщение о ликвидации пожара.
"В 17.53 (09.53 мск) возгорание полностью ликвидировано. В ликвидации пожара были задействованы 62 человека и 23 единицы техники, в том числе 34 сотрудник и 8 единиц техники от МЧС России по Сахалинской области", - сообщило ГУ МЧС.
Прокуратура начала проверку по факту возгорания.
По информации пресс-службы губернатора, в субботу начнётся дефектовка последствий пожара и подсчёт ущерба. Электричество вернётся в дом через 2-3 дня. Кроме этого, глава региона поручил администрации Южно-Сахалинска в субботу провести встречу с жителями дома.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Южно-СахалинскСахалинская областьПроисшествия
 
 
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