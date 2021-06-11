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Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участков
Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участков - РИА Новости, 11.06.2021
Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участков
Владимир Путин подписал закон, который позволит бесплатно довести газопровод до границ земельных участков россиян. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T15:01
2021-06-11T17:19
россия
газпром
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, который позволит бесплатно довести газопровод до границ земельных участков россиян. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.Он вводит институт оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ) — "Газпром". Там, где компания не присутствует, эти функции будут выполнять региональные организации, обеспечивающие подачу топлива потребителям.Изменения затронут и финансирование этих процессов. Прежде всего, речь идет об инвестиционной надбавке газораспределительным организациям (ГРО), которую теперь можно будет направлять на прокладку "последней мили" — строительства трубы от межпоселкового газопровода до границ участка, за которое иногда платили сами граждане. Кроме того, все операторы смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов. Предполагается, что тарифы будут расти в соответствии с инфляцией, а инвестиционные надбавки не затронут население.Оформить подключение можно по принципу "одного окна" на основании комплексных договоров.Изменится и статус региональных топливно-энергетических балансов. Теперь они будут использоваться не просто как статистические документы, но и для составления прогнозов и анализа. Эти расчеты лягут в основу программы газификации, а их утверждением займутся главы субъектов федерации.
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россия, газпром, владимир путин, экономика
Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участков
15:01 11.06.2021 (обновлено: 17:19 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Путин подписал закон о бесплатном газопроводе до границ земельных участков

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, который позволит бесплатно довести газопровод до границ земельных участков россиян.
Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
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Изменения затронут и финансирование этих процессов. Прежде всего, речь идет об инвестиционной надбавке газораспределительным организациям (ГРО), которую теперь можно будет направлять на прокладку "последней мили" — строительства трубы от межпоселкового газопровода до границ участка, за которое иногда платили сами граждане. Кроме того, все операторы смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов.
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Предполагается, что тарифы будут расти в соответствии с инфляцией, а инвестиционные надбавки не затронут население.
Оформить подключение можно по принципу "одного окна" на основании комплексных договоров.
Изменится и статус региональных топливно-энергетических балансов. Теперь они будут использоваться не просто как статистические документы, но и для составления прогнозов и анализа. Эти расчеты лягут в основу программы газификации, а их утверждением займутся главы субъектов федерации.
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