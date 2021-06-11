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Онлайн-конференция председателя Комитета ГД РФ Сергея Гаврилова
Онлайн-конференция председателя Комитета ГД РФ Сергея Гаврилова - РИА Новости, 11.06.2021
Онлайн-конференция председателя Комитета ГД РФ Сергея Гаврилова
22 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея ГАВРИЛОВА по итогам работы в рамках VII созыва нижней палаты парламента.
2021-06-11T15:07
2021-06-11T15:07
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353
60
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5
4.7
96
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Онлайн-конференция председателя Комитета ГД РФ Сергея Гаврилова

15:07 11.06.2021
 
Читать ria.ru в
22 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея ГАВРИЛОВА по итогам работы в рамках VII созыва нижней палаты парламента.
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Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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