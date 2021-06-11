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Из Каира вылетели самолеты с эвакуированными из сектора Газа россиянами
Из Каира вылетели самолеты с эвакуированными из сектора Газа россиянами - РИА Новости, 11.06.2021
Из Каира вылетели самолеты с эвакуированными из сектора Газа россиянами
Два самолета МЧС со 112 эвакуированными из сектора Газа гражданами России и стран СНГ вылетели из международного аэропорта Каира, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T05:08
2021-06-11T11:51
россия
георгий борисенко
дмитрий полянский
сектор газа
снг
владимир путин
хамас
оон
египет
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КАИР, 11 июн — РИА Новости. Два самолета МЧС со 112 эвакуированными из сектора Газа гражданами России и стран СНГ вылетели из международного аэропорта Каира, передает корреспондент РИА Новости.В пятницу днем в Египет из сектора Газа через пограничный КПП "Рафах" перешли более ста человек, в том числе 84 россиянина, а также граждане Украины и Казахстана. Оттуда на автобусах в сопровождении дипломатов посольства России они добрались до столицы арабской республики.Это уже вторая операция по эвакуации людей из сектора Газа: в ночь на 27 мая Каир покинул самолет МЧС с 64 россиянами — в основном женщинами и детьми.Ил-76 и Ан-148 вылетели в Москву в 3:25 и в 3.40 ( 4:25 и 4:40 по московскому времени).Посол России в Египте Георгий Борисенко заявил РИА Новости, что сейчас конкретных планов о новых операциях по эвакуации из сектора Газа нет."Естественно, если ситуация в секторе Газа будет развиваться по негативному сценарию, Россия готова предпринять все необходимые усилия для того, чтобы помочь своим согражданам", — отметил он.Елена, одна из покинувших сектор Газа россиянок, сообщила РИА Новости, что в первый раз она не смогла эвакуироваться — у ее мужа не было визы. Сейчас женщина не уверена, вернется ли обратно в анклав.Когда российское посольство предложило их вывезти и помочь эвакуировать детей и все семьи, люди, по словам Елены, согласились без раздумий, потому что психологически они "еще не восстановились после военных действий".Еще одна гражданка России Ольга заявила, что это уже четвертая война в Газе в ее жизни, однако именно ее собеседница агентства назвала самой страшной.Возможно, в итоге она не вернется в сектор Газа. Собеседница отметила, что ситуация сейчас спокойная, но не на сто процентов: постоянно летают израильские беспилотники, "мешающие жить". Также она высоко оценила эвакуацию и поблагодарила всех ее организаторов."Мы были на волосок от смерти. Над нашими головами была бомбежка, ракеты", — рассказала РИА Новости еще одна россиянка.Она стала свидетельницей уже четвертой войны, и эвакуируется второй раз — впервые это произошло в 2008 году. Она отметила, что вернется обратно, как только "утихнет" ситуация."Я от лица всех наших русских девушек хочу поблагодарить наше посольство в Палестине, посольство в Египте и, естественно, президента Путина, которые оказали нам огромную поддержку во всем этом", — сказала девушка.Владимир Путин подписал 20 мая распоряжение об эвакуации граждан России и СНГ из сектора Газа по их желанию.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, выпустили примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри сектора Газа.По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ответных авиаударов ЦАХАЛ, достигло 243. Ранения получили 1,9 тысячи человек.Израильский кабинет министров по вопросам безопасности 20 мая вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение намерено придерживаться перемирия, если на его соблюдение согласится Израиль.Режим прекращения огня вступил в силу в 2:00 в ночь на пятницу.
https://ria.ru/20210531/khamas-1734987479.html
https://ria.ru/20210605/palestina-1735740803.html
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россия, георгий борисенко, дмитрий полянский, сектор газа, снг, владимир путин, хамас, оон, египет, израиль, в мире, политика
Из Каира вылетели самолеты с эвакуированными из сектора Газа россиянами
05:08 11.06.2021 (обновлено: 11:51 11.06.2021)
 
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Спецборт Ил-76 МЧС России доставил российских граждан из аэропорта вблизи сектора Газа в Москву - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Два самолета МЧС с эвакуированными из сектора Газа гражданами России вылетели из Каира

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КАИР, 11 июн — РИА Новости. Два самолета МЧС со 112 эвакуированными из сектора Газа гражданами России и стран СНГ вылетели из международного аэропорта Каира, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу днем в Египет из сектора Газа через пограничный КПП "Рафах" перешли более ста человек, в том числе 84 россиянина, а также граждане Украины и Казахстана. Оттуда на автобусах в сопровождении дипломатов посольства России они добрались до столицы арабской республики.
Это уже вторая операция по эвакуации людей из сектора Газа: в ночь на 27 мая Каир покинул самолет МЧС с 64 россиянами — в основном женщинами и детьми.
Ил-76 и Ан-148 вылетели в Москву в 3:25 и в 3.40 ( 4:25 и 4:40 по московскому времени).
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Посол России в Египте Георгий Борисенко заявил РИА Новости, что сейчас конкретных планов о новых операциях по эвакуации из сектора Газа нет.
"Естественно, если ситуация в секторе Газа будет развиваться по негативному сценарию, Россия готова предпринять все необходимые усилия для того, чтобы помочь своим согражданам", — отметил он.
Елена, одна из покинувших сектор Газа россиянок, сообщила РИА Новости, что в первый раз она не смогла эвакуироваться — у ее мужа не было визы. Сейчас женщина не уверена, вернется ли обратно в анклав.

"У нас до сих пор остался стресс после военных действий и понимание того, что мы через это прошли... и честно — психика не восстановилась еще", — рассказала она.

Когда российское посольство предложило их вывезти и помочь эвакуировать детей и все семьи, люди, по словам Елены, согласились без раздумий, потому что психологически они "еще не восстановились после военных действий".
Еще одна гражданка России Ольга заявила, что это уже четвертая война в Газе в ее жизни, однако именно ее собеседница агентства назвала самой страшной.
"Поэтому мы решили, что хватит уже", — продолжила она.
Возможно, в итоге она не вернется в сектор Газа. Собеседница отметила, что ситуация сейчас спокойная, но не на сто процентов: постоянно летают израильские беспилотники, "мешающие жить". Также она высоко оценила эвакуацию и поблагодарила всех ее организаторов.
"Мы были на волосок от смерти. Над нашими головами была бомбежка, ракеты", — рассказала РИА Новости еще одна россиянка.
Она стала свидетельницей уже четвертой войны, и эвакуируется второй раз — впервые это произошло в 2008 году. Она отметила, что вернется обратно, как только "утихнет" ситуация.
"Я от лица всех наших русских девушек хочу поблагодарить наше посольство в Палестине, посольство в Египте и, естественно, президента Путина, которые оказали нам огромную поддержку во всем этом", — сказала девушка.
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Владимир Путин подписал 20 мая распоряжение об эвакуации граждан России и СНГ из сектора Газа по их желанию.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. С начала эскалации из палестинского анклава, по данным израильской армии, выпустили примерно 4,3 тысячи ракет, около 640 из них упали внутри сектора Газа.
По последней информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно пострадали. Число палестинцев, погибших в результате ответных авиаударов ЦАХАЛ, достигло 243. Ранения получили 1,9 тысячи человек.
Израильский кабинет министров по вопросам безопасности 20 мая вечером единогласно принял инициативу Египта по двустороннему прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта без каких-либо условий. Советник главы политбюро ХАМАС Тахер Ан-Ноно заявил, что движение намерено придерживаться перемирия, если на его соблюдение согласится Израиль.
Режим прекращения огня вступил в силу в 2:00 в ночь на пятницу.
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РоссияГеоргий БорисенкоДмитрий ПолянскийСектор ГазаСНГВладимир ПутинХамасООНЕгипетИзраильВ миреПолитика
 
 
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