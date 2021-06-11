Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210611/elektrosamokaty-1736696134.html
В Москве изменили правила проката электросамокатов
В Москве изменили правила проката электросамокатов - РИА Новости, 11.06.2021
В Москве изменили правила проката электросамокатов
Правила работы сервисов проката электросамокатов изменились в столице, так, например, вблизи парков у самокатов будет автоматически снижаться скорость, сообщает РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T20:27
2021-06-11T21:56
максим ликсутов
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733451465_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_e26238103451b1a2775bcaa6b77122d1.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Правила работы сервисов проката электросамокатов изменились в столице, так, например, вблизи парков у самокатов будет автоматически снижаться скорость, сообщает дептранс Москвы в своем Telegram-канале.Отмечается, что скорость самокатов в установленных зонах, где много пешеходов, будет подниматься только до отметки 15 километров в час. В столице уже создано 45 подобных зон.По обновленным правилам крупные операторы смогут иметь у себя в парке не более десяти тысяч самокатов. Также, минимум 30 процентов электросамокатов должны будут находиться в пределах Садового кольца, 30 — между Садовым кольцом и Третьим транспортным кольцом (ТТК), а 40 процентов — за пределами ТТК. Помимо этого, на одной велопарковке будут размещены не более шести самокатов каждого оператора в радиусе десяти метров."Устанавливать новые парковки для самокатов теперь будут и сами операторы. Парковки будут установлены равномерно по всей зоне в пределах МКАД. В июне планируется установка не менее 500 велопарковок, в июле и в августе — по 1000 велопарковок", — добавили в сообщении.Отмечается, что с этого года небольшие проекты с парком до одной тысячи самокатов будут располагаться за пределами ТТК — в пилотных зонах, согласованных с департаментом транспорта и Центром организации дорожного движения. Помимо этого, по новым правилам на самокатах должен быть передний амортизатор.В последнее время участились происшествия с электросамокатами. Власти ряда городов, включая Москву, задумались о регулировании езды на них. Как рассказывал РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, используемые на проезжей части электросамокаты будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах они должны будут двигаться со скоростью пешеходного потока, прокатные электросамокаты будут ограничены по скорости движения до 25 километров в час.
https://ria.ru/20210611/samokat-1736577274.html
https://ria.ru/20210608/elektrosamokat-1736183635.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733451465_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6da287c928cf05c47cdb331c5d2b11aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
максим ликсутов , москва, общество
В Москве изменили правила проката электросамокатов
20:27 11.06.2021 (обновлено: 21:56 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушки едут на электросамокатах на Пушкинской набережной в Москве
Девушки едут на электросамокатах на Пушкинской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

В Москве появятся "медленные зоны" для электросамокатов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Правила работы сервисов проката электросамокатов изменились в столице, так, например, вблизи парков у самокатов будет автоматически снижаться скорость, сообщает дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

"Вблизи и на территории парков, а также на наиболее проблемных участках дорог будут внедрены "медленные зоны" — автоматическое снижение скорости", — говорится в сообщении.

Отмечается, что скорость самокатов в установленных зонах, где много пешеходов, будет подниматься только до отметки 15 километров в час. В столице уже создано 45 подобных зон.
По обновленным правилам крупные операторы смогут иметь у себя в парке не более десяти тысяч самокатов. Также, минимум 30 процентов электросамокатов должны будут находиться в пределах Садового кольца, 30 — между Садовым кольцом и Третьим транспортным кольцом (ТТК), а 40 процентов — за пределами ТТК. Помимо этого, на одной велопарковке будут размещены не более шести самокатов каждого оператора в радиусе десяти метров.
Молодой человек едет на самокате по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
Вчера, 10:41
В Петербурге возобновили работу сервисы аренды электросамокатов
"Устанавливать новые парковки для самокатов теперь будут и сами операторы. Парковки будут установлены равномерно по всей зоне в пределах МКАД. В июне планируется установка не менее 500 велопарковок, в июле и в августе — по 1000 велопарковок", — добавили в сообщении.
Отмечается, что с этого года небольшие проекты с парком до одной тысячи самокатов будут располагаться за пределами ТТК — в пилотных зонах, согласованных с департаментом транспорта и Центром организации дорожного движения. Помимо этого, по новым правилам на самокатах должен быть передний амортизатор.

"Запрещается ездить на самокатах вдвоем, запрещено передвигаться на самокате в состоянии алкогольного опьянения, запрещается брать в аренду самокаты лицам младше 18 лет", — отметили в сообщении.

В последнее время участились происшествия с электросамокатами. Власти ряда городов, включая Москву, задумались о регулировании езды на них. Как рассказывал РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, используемые на проезжей части электросамокаты будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах они должны будут двигаться со скоростью пешеходного потока, прокатные электросамокаты будут ограничены по скорости движения до 25 километров в час.
Молодые люди на электросамокатах в парке ВДНХ - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 17:14
В ГИБДД рассказали, за что штрафуют нарушителей на электросамокатах
 
Максим ЛиксутовМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Россиянин, упомянутый в публикациях о передаче данных, покинул Токио
08:50На озере Ханка в Приморье пропали супруги, их ребенка нашли в лодке
08:50СМИ: жителя Японии заподозрили в передаче России данных о разработках США
08:41Погорельцы из многоэтажки в Южно-Сахалинске получат деньги на ремонт
08:38Скульптуры Парфенона вернутся в Грецию, уверен хранитель Акрополя
08:37В Минкультуры Греции прокомментировали фотосессию Dior в Акрополе
08:31Ученые заявили о минимальном влиянии природных факторов на климат
08:29В Китае восемь человек погибли из-за утечки химикатов
08:26Названы самые популярные среди иностранцев книги на русском языке
08:23Новый мост через реку Зея в Благовещенске готов на 30%
08:14Хранитель афинского Акрополя ответил на критику дорожек у Парфенона
08:11Инфекционист развеял миф о заражении ВИЧ от комара
08:00Отдых как в Прибалтике: чем удивляет город Себеж и его окрестности
08:00"Выжидает, чтобы напасть". Почему привитых награждают миллионами
07:25Глава Госдепа выступил с заявлением по случаю Дня России
07:04Украинский журналист выругался матом во время поздравления россиян
06:32Врач рассказал, как распознать рак по голосу
06:15В США мужчина выжил после попадания в пасть кита, сообщило СМИ
05:41В ГИБДД нашли лазейку, позволяющую не платить штрафы
05:10Сирийские школьники поздравили военных ВМФ с Днем России
Лента новостейМолния