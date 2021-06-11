В Москве изменили правила проката электросамокатов
20:27 11.06.2021 (обновлено: 21:56 11.06.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушки едут на электросамокатах на Пушкинской набережной в Москве
В Москве появятся "медленные зоны" для электросамокатов
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Правила работы сервисов проката электросамокатов изменились в столице, так, например, вблизи парков у самокатов будет автоматически снижаться скорость, сообщает дептранс Москвы в своем Telegram-канале.
"Вблизи и на территории парков, а также на наиболее проблемных участках дорог будут внедрены "медленные зоны" — автоматическое снижение скорости", — говорится в сообщении.
Отмечается, что скорость самокатов в установленных зонах, где много пешеходов, будет подниматься только до отметки 15 километров в час. В столице уже создано 45 подобных зон.
По обновленным правилам крупные операторы смогут иметь у себя в парке не более десяти тысяч самокатов. Также, минимум 30 процентов электросамокатов должны будут находиться в пределах Садового кольца, 30 — между Садовым кольцом и Третьим транспортным кольцом (ТТК), а 40 процентов — за пределами ТТК. Помимо этого, на одной велопарковке будут размещены не более шести самокатов каждого оператора в радиусе десяти метров.
"Устанавливать новые парковки для самокатов теперь будут и сами операторы. Парковки будут установлены равномерно по всей зоне в пределах МКАД. В июне планируется установка не менее 500 велопарковок, в июле и в августе — по 1000 велопарковок", — добавили в сообщении.
Отмечается, что с этого года небольшие проекты с парком до одной тысячи самокатов будут располагаться за пределами ТТК — в пилотных зонах, согласованных с департаментом транспорта и Центром организации дорожного движения. Помимо этого, по новым правилам на самокатах должен быть передний амортизатор.
"Запрещается ездить на самокатах вдвоем, запрещено передвигаться на самокате в состоянии алкогольного опьянения, запрещается брать в аренду самокаты лицам младше 18 лет", — отметили в сообщении.
В последнее время участились происшествия с электросамокатами. Власти ряда городов, включая Москву, задумались о регулировании езды на них. Как рассказывал РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, используемые на проезжей части электросамокаты будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах они должны будут двигаться со скоростью пешеходного потока, прокатные электросамокаты будут ограничены по скорости движения до 25 километров в час.