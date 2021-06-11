https://ria.ru/20210611/elektrosamokaty-1736696134.html

В Москве изменили правила проката электросамокатов

В Москве изменили правила проката электросамокатов - РИА Новости, 11.06.2021

В Москве изменили правила проката электросамокатов

Правила работы сервисов проката электросамокатов изменились в столице, так, например, вблизи парков у самокатов будет автоматически снижаться скорость, сообщает РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T20:27

2021-06-11T20:27

2021-06-11T21:56

максим ликсутов

москва

общество

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Правила работы сервисов проката электросамокатов изменились в столице, так, например, вблизи парков у самокатов будет автоматически снижаться скорость, сообщает дептранс Москвы в своем Telegram-канале.Отмечается, что скорость самокатов в установленных зонах, где много пешеходов, будет подниматься только до отметки 15 километров в час. В столице уже создано 45 подобных зон.По обновленным правилам крупные операторы смогут иметь у себя в парке не более десяти тысяч самокатов. Также, минимум 30 процентов электросамокатов должны будут находиться в пределах Садового кольца, 30 — между Садовым кольцом и Третьим транспортным кольцом (ТТК), а 40 процентов — за пределами ТТК. Помимо этого, на одной велопарковке будут размещены не более шести самокатов каждого оператора в радиусе десяти метров."Устанавливать новые парковки для самокатов теперь будут и сами операторы. Парковки будут установлены равномерно по всей зоне в пределах МКАД. В июне планируется установка не менее 500 велопарковок, в июле и в августе — по 1000 велопарковок", — добавили в сообщении.Отмечается, что с этого года небольшие проекты с парком до одной тысячи самокатов будут располагаться за пределами ТТК — в пилотных зонах, согласованных с департаментом транспорта и Центром организации дорожного движения. Помимо этого, по новым правилам на самокатах должен быть передний амортизатор.В последнее время участились происшествия с электросамокатами. Власти ряда городов, включая Москву, задумались о регулировании езды на них. Как рассказывал РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, используемые на проезжей части электросамокаты будут регулироваться ГИБДД, в пешеходных зонах они должны будут двигаться со скоростью пешеходного потока, прокатные электросамокаты будут ограничены по скорости движения до 25 километров в час.

https://ria.ru/20210611/samokat-1736577274.html

https://ria.ru/20210608/elektrosamokat-1736183635.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим ликсутов , москва, общество