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Туризм
https://ria.ru/20210611/egipet-1736594386.html
Эксперты рассказали, заинтересуют ли россиян новые рейсы в Египет
Эксперты рассказали, заинтересуют ли россиян новые рейсы в Египет - РИА Новости, 11.06.2021
Эксперты рассказали, заинтересуют ли россиян новые рейсы в Египет
Туристический поток из России в Египет, благодаря увеличению авиарейсов между Москвой и Каиром, вырастет незначительно, прокомментировали РИА Новости... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T12:57
2021-06-11T12:57
туризм
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россия
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новости - туризм
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Туристический поток из России в Египет, благодаря увеличению авиарейсов между Москвой и Каиром, вырастет незначительно, прокомментировали РИА Новости представители туротрасли.Россия с четверга увеличила количество авиарейсов между Москвой и Каиром до семи в неделю. "На самом деле пока изменений немного. Информации о новых программах пока не поступало, но мы работаем с Египтом на базе рейсов "Аэрофлота", поэтому в итоге, конечно, общий турпоток туда подрастет", — сообщили в пресс-службе туроператора Anex Tour.В компании также подчеркнули, что многие туристы по-прежнему ожидают решение властей о программах на курорты, которые заявляли ранее — Хургаду и Шарм-эш-Шейх. "Увеличение частоты в Египет — это единственная возможность для туроператоров, у которых есть своя авиаперевозка, получить масштабные объемы продаж", — сказал гендиректор Space Travel Артур Мурадян.Он также отметил, что для туристов полеты в Каир несут дополнительные денежные расходы на трансферы, чтобы добраться из столицы до курортов. "По сути для многих Египет остается неинтересным, пока не откроют чартеры", — сказал Мурадян. В свою очередь заместитель гендиректора "Tez Tour Египет" Тамер Саид отметил, что как только чартерное сообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом наладится, ведущие туроператоры России поставят туда до 70 рейсов в неделю."В этом случае спрос на туры в Египет с вылетом из Москвы увеличится примерно на 1000-1300 процентов, так как пятерка крупнейших туроператоров России с высокой долей вероятности выставит в оба региона свои чартерные программы на ежедневной основе. Суммарно это составит порядка 70 рейсов в неделю только из столичных аэропортов", — сказал Саид.В Tez Tour отметили, что стоимость недельных туров с чартерным авиаперелетом и проживанием в отеле категории четыре звезды на "все включено", в случае возобновления чартеров на популярные курорты страны, ожидается на уровне 50-60 тысяч рублей на двоих. "Предпочтение в 2021 году туристы отдают отелям категорий четыре и пять звезд с питанием "все включено". Для привлечения гостей египетские отели предоставляют выгодные скидки на проживание", — дополнил Саид.
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хургада
шарм-эш-шейх
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Эксперты рассказали, заинтересуют ли россиян новые рейсы в Египет
12:57 11.06.2021
 
© Фото : Abdelrhman 1990Межународный аэропорт Каира
Межународный аэропорт Каира - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© Фото : Abdelrhman 1990

Туроператоры: поток из России в Египет из-за увеличения рейсов в Каир вырастет незначительно

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Туристический поток из России в Египет, благодаря увеличению авиарейсов между Москвой и Каиром, вырастет незначительно, прокомментировали РИА Новости представители туротрасли.
Россия с четверга увеличила количество авиарейсов между Москвой и Каиром до семи в неделю. "На самом деле пока изменений немного. Информации о новых программах пока не поступало, но мы работаем с Египтом на базе рейсов "Аэрофлота", поэтому в итоге, конечно, общий турпоток туда подрастет", — сообщили в пресс-службе туроператора Anex Tour.
В компании также подчеркнули, что многие туристы по-прежнему ожидают решение властей о программах на курорты, которые заявляли ранее — Хургаду и Шарм-эш-Шейх. "Увеличение частоты в Египет — это единственная возможность для туроператоров, у которых есть своя авиаперевозка, получить масштабные объемы продаж", — сказал гендиректор Space Travel Артур Мурадян.
Он также отметил, что для туристов полеты в Каир несут дополнительные денежные расходы на трансферы, чтобы добраться из столицы до курортов. "По сути для многих Египет остается неинтересным, пока не откроют чартеры", — сказал Мурадян. В свою очередь заместитель гендиректора "Tez Tour Египет" Тамер Саид отметил, что как только чартерное сообщение с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом наладится, ведущие туроператоры России поставят туда до 70 рейсов в неделю.
"В этом случае спрос на туры в Египет с вылетом из Москвы увеличится примерно на 1000-1300 процентов, так как пятерка крупнейших туроператоров России с высокой долей вероятности выставит в оба региона свои чартерные программы на ежедневной основе. Суммарно это составит порядка 70 рейсов в неделю только из столичных аэропортов", — сказал Саид.
В Tez Tour отметили, что стоимость недельных туров с чартерным авиаперелетом и проживанием в отеле категории четыре звезды на "все включено", в случае возобновления чартеров на популярные курорты страны, ожидается на уровне 50-60 тысяч рублей на двоих. "Предпочтение в 2021 году туристы отдают отелям категорий четыре и пять звезд с питанием "все включено". Для привлечения гостей египетские отели предоставляют выгодные скидки на проживание", — дополнил Саид.
Шарм эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 16:42Туризм
Названы минимальные цены на курортные отели в Египте
 
Туризмкуда можно лететьотдых на морекуда поехатьРоссияAnex TourТуризмтуристыНовости - ТуризмХургадаШарм-эш-ШейхАэрофлотTez TourМоскваЕгипет
 
 
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