https://ria.ru/20210611/dyatel-1736682462.html

В нацпарке в Приморье дятел во время "обеда" повредил фотоловушку

В нацпарке в Приморье дятел во время "обеда" повредил фотоловушку - РИА Новости, 11.06.2021

В нацпарке в Приморье дятел во время "обеда" повредил фотоловушку

Дятел во время "обеда" повредил датчик движения фотоловушки наблюдения за дальневосточными леопардами и амурскими тиграми на территории национального парка... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T18:42

2021-06-11T18:42

2021-06-11T18:42

россия

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Дятел во время "обеда" повредил датчик движения фотоловушки наблюдения за дальневосточными леопардами и амурскими тиграми на территории национального парка "Земля леопарда" в Приморье, с начала года это уже пятый случай порчи пернатыми оборудования, ценные данные которого помогают ученым исследовать популяцию хищников, сообщает нацпарк в своем аккаунте в Instagram.Фотоловушку замаскировали под часть ствола дерева, обклеив камеру кусочками коры, чтобы незнакомый предмет не беспокоил своим видом животных, информирует нацпарк.По информации нацпарка, камера не пострадала, но датчик придётся заменить."В процессе "нападения" дятел был запечатлён пострадавшей камерой ... Ракурс не позволяет точно определить вид птицы ... это может быть большой пёстрый либо белоспинный дятел. Включая этот случай, за 2021 год дятлы испортили датчики движения уже пяти фотоловушкам", - сообщают специалисты, добавив, "если бы в проделанное острым клювом отверстие попала вода, камеру пришлось бы списывать"."Земля леопарда" является местом обитания самой редкой крупной кошки в мире - дальневосточного леопарда. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке. Здесь также находится крупная группировка амурского тигра. В 2020 году было зафиксировано свыше 100 взрослых леопардов - больше, чем годом ранее, и 31 амурский тигр.

https://ria.ru/20210608/zhivotnye-1736519369.html

россия

приморский край

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россия, приморский край, общество