https://ria.ru/20210611/dolg-1736593737.html

Муфтий пояснил, кто должен взыскивать долги

Муфтий пояснил, кто должен взыскивать долги - РИА Новости, 11.06.2021

Муфтий пояснил, кто должен взыскивать долги

Взысканием долгов должны заниматься только государственные органы, а не коллекторские агентства, в урегулировании финансовых конфликтов могли бы участвовать и... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T11:51

2021-06-11T11:51

2021-06-11T11:51

религия и мировоззрение

альбир крганов

сергей ряховский

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Взысканием долгов должны заниматься только государственные органы, а не коллекторские агентства, в урегулировании финансовых конфликтов могли бы участвовать и религиозные организации, если разногласия возникают между верующими людьми, заявил РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов.Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об уголовной ответственности для "черных" коллекторов: за угрозы и насилие в отношении граждан будет грозить штраф до 500 тысяч рублей или до 5 лет лишения свободы, а если подобное нарушение совершено группой лиц - вплоть до 12 лет заключения. Правительство РФ поддержало проект. Изменения предлагаются в 22-ю главу УК РФ. На этом фоне в СМИ возникла дискуссия о допустимости коллекторской деятельности.По словам Крганова, согласно исламскому вероучению, "помогать человеку – большое благо, за это идет большое воздаяние", но предусмотрен особый порядок дачи взаймы."Люди должны заключить договор в присутствии свидетелей. Также давать в долг под проценты в исламе запрещено. Получается, что если человек дает деньги под процент, а потом подключает каких-то "решал", то это запрещено в нашей традиции, религии. И заниматься этим – наказывать людей – а мы знаем, какие трагедии бывают по вине коллекторов – недопустимо. Считаю, что никто, кроме представителей власти, государственных органов, не может заниматься такой деятельностью, взысканием долгов, не может брать на себя такую ответственность, нарушать пространство человека, заходить на его территорию", - сказал Крганов.Для разрешения конфликтов между должником и заимодавцем, если они верующие, муфтий предложил подключить кого-то из старших в семье – если речь о мусульманах, а представителям других конфессий - обращаться в религиозные организации. "Может быть, духовенство сможет призвать к совести, наставлением, духовным авторитетом поможет как-то разрешить вопрос. Считаю, что все, что помогает, снимает обострение в обществе – можно использовать. Но только в рамках закона, не беря на себя функции государства - никому это не позволительно. Если же и духовенство не поможет, нужно обращаться в суд, и потом государственные органы должны заниматься взысканием долгов", - заключил собеседник агентства.Ранее член Общественной палаты России, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский рассказал РИА Новости, что не рекомендует прихожанам работать в коллекторских агентствах, которые "часто используют незаконные методы выбивания денег". Он также не советует брать деньги в микрофинансовых организациях, которые, по его словам, вообще "нужно просто закрыть".

https://ria.ru/20210609/dolg-1736339933.html

https://ria.ru/20210608/kollektor-1736077713.html

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альбир крганов, сергей ряховский