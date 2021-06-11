https://ria.ru/20210611/dnr-1736674773.html

Украинские силовики 15 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

Украинские силовики 15 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР - РИА Новости, 11.06.2021

Украинские силовики 15 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в течение минувшей недели, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T18:12

2021-06-11T18:12

2021-06-11T18:12

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили перемирие в течение минувшей недели, сообщил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.Ранее в ведомстве заявили, что на 4 июня силовики семь раз нарушили перемирие за неделю."Всего за неделю зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских вооруженных формирований. Противник вел огонь по населённым пунктам республики, применяя минометы калибром 120 и 82 миллиметра, различные типы гранатометов и стрелковое оружие. Обстрелам со стороны противника подверглись восемь населенных пунктов республики", - сказал представитель ведомства.Он отметил, что материалы по фактам обстрелов со стороны украинских силовиков, повлекших разрушения гражданской инфраструктуры, переданы представителям международных организаций, находящимся в республике, а также в генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210610/donbass-1736477485.html

https://ria.ru/20210611/donbass-1736630992.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире