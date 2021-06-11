https://ria.ru/20210611/diversanty-1736706195.html

Глава ЛНР прокомментировал нападение на наблюдательный пост

Глава ЛНР прокомментировал нападение на наблюдательный пост - РИА Новости, 11.06.2021

Глава ЛНР прокомментировал нападение на наблюдательный пост

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил детали нападения диверсантов на наблюдательный пункт, в результате которого... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T22:53

2021-06-11T22:53

2021-06-11T23:30

ситуация в днр и лнр

леонид пасечник

луганская народная республика

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оон

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ЛУГАНСК, 11 июн — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил детали нападения диверсантов на наблюдательный пункт, в результате которого погибли пять ополченцев."Убийство очень циничное, поскольку все пятеро убиты выстрелами в голову, это говорит о том, что работала диверсионная группа высокой квалификации. Работали профессионалы, тщательно подготовленные", — говорится в его заявлении.Пасечник подчеркнул, что силовые структуры республики приложат все усилия для поиска нападавших и наказания по закону.Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что 11 июня при нападении группы спецназовцев из украинского отдельного центра специальных операций "Запад" на наблюдательный пункт на территории республики выстрелами в голову были убиты пять военнослужащих. Удалось установить, что одного из них застрелили из снайперской винтовки иностранного производства. Остальных расстреляли в упор.В Донбассе с лета прошлого года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, требующие полного запрета на ведение огня, размещение вооружений в населенных пунктах и вблизи линии соприкосновения. Несмотря на это, перестрелки между сторонами конфликта продолжаются.

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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2021

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ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире