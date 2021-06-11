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Глава ЛНР прокомментировал нападение на наблюдательный пост
Глава ЛНР прокомментировал нападение на наблюдательный пост - РИА Новости, 11.06.2021
Глава ЛНР прокомментировал нападение на наблюдательный пост
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил детали нападения диверсантов на наблюдательный пункт, в результате которого... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T22:53
2021-06-11T23:30
ситуация в днр и лнр
леонид пасечник
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 11 июн — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил детали нападения диверсантов на наблюдательный пункт, в результате которого погибли пять ополченцев."Убийство очень циничное, поскольку все пятеро убиты выстрелами в голову, это говорит о том, что работала диверсионная группа высокой квалификации. Работали профессионалы, тщательно подготовленные", — говорится в его заявлении.Пасечник подчеркнул, что силовые структуры республики приложат все усилия для поиска нападавших и наказания по закону.Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что 11 июня при нападении группы спецназовцев из украинского отдельного центра специальных операций "Запад" на наблюдательный пункт на территории республики выстрелами в голову были убиты пять военнослужащих. Удалось установить, что одного из них застрелили из снайперской винтовки иностранного производства. Остальных расстреляли в упор.В Донбассе с лета прошлого года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, требующие полного запрета на ведение огня, размещение вооружений в населенных пунктах и вблизи линии соприкосновения. Несмотря на это, перестрелки между сторонами конфликта продолжаются.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
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ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире
Глава ЛНР прокомментировал нападение на наблюдательный пост
22:53 11.06.2021 (обновлено: 23:30 11.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкКПВВ "Золотое" в ЛНР в районе линии боевого соприкосновения у населенного пункта "Золотое"
КПВВ Золотое в ЛНР в районе линии боевого соприкосновения у населенного пункта Золотое - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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Глава ЛНР Пасечник назвал диверсантов, убивших ополченцев, подготовленными профессионалами

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 июн — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил детали нападения диверсантов на наблюдательный пункт, в результате которого погибли пять ополченцев.
"Убийство очень циничное, поскольку все пятеро убиты выстрелами в голову, это говорит о том, что работала диверсионная группа высокой квалификации. Работали профессионалы, тщательно подготовленные", — говорится в его заявлении.
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Пасечник подчеркнул, что силовые структуры республики приложат все усилия для поиска нападавших и наказания по закону.
Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что 11 июня при нападении группы спецназовцев из украинского отдельного центра специальных операций "Запад" на наблюдательный пункт на территории республики выстрелами в голову были убиты пять военнослужащих. Удалось установить, что одного из них застрелили из снайперской винтовки иностранного производства. Остальных расстреляли в упор.
В Донбассе с лета прошлого года действуют дополнительные меры обеспечения перемирия, требующие полного запрета на ведение огня, размещение вооружений в населенных пунктах и вблизи линии соприкосновения. Несмотря на это, перестрелки между сторонами конфликта продолжаются.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
 
 
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