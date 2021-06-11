https://ria.ru/20210611/demografiya-1736651188.html

Эксперт назвал ключевые вопросы для Пензенской области

Эксперт назвал ключевые вопросы для Пензенской области - РИА Новости, 11.06.2021

Эксперт назвал ключевые вопросы для Пензенской области

Вектор развития Пензенской области должен быть направлен на повышение качества жизни людей, рост численности населения региона, приток талантливой молодежи,... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T16:29

2021-06-11T16:29

2021-06-11T16:29

пензенская область

россия

олег мельниченко

сергей белоконев

пензенская область

общество

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ПЕНЗА, 11 июн - РИА Новости. Вектор развития Пензенской области должен быть направлен на повышение качества жизни людей, рост численности населения региона, приток талантливой молодежи, заявил научный руководитель факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Сергей Белоконев, комментируя обращение врио губернатора Олега Мельниченко к парламенту региона.Мельниченко в пятницу в обращении к законодательному собранию области обозначил в качестве ключевых приоритетов развития региона на ближайшие годы рост экономики и улучшение инвестиционного климата, качество регионального управления и повышение уровня и качества жизни населения. Среди проблем регионального уровня, требующих срочного решения, врио губернатора назвал проблему снижения рождаемости, отток молодежи из региона, а также вопрос водоснабжения поселений и состояния муниципальных дорог."Главной задачей является сохранение и увеличение населения области, в том числе за счет притока молодых, талантливых, энергичных людей из других регионов, а также создание качественных условий жизни, что будет способствовать увеличению ее продолжительности и повышению рождаемости", - сказал Белоконев, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.Он подчеркнул, что вектор развития региона в первую очередь должен быть направлен на повышение качества жизни людей."У Пензенской области имеются определенные наработки - положительный опыт в высокотехнологичных отраслях, сельском хозяйстве и промышленности. С приходом нового руководителя ожидается активное динамичное развитие, новые темпы социально-экономического роста региона… Опираясь на имеющиеся заделы, привлекая новые инвестиционные проекты и возможности федерального центра, регион имеет возможности, чтобы совершить тот прорыв, на который нацеливает президент РФ", - отметил политолог.

https://ria.ru/20210611/razvitie-1736641213.html

https://ria.ru/20210603/penza-1735470516.html

россия

пензенская область

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россия, олег мельниченко, сергей белоконев, пензенская область, общество