https://ria.ru/20210611/biznes-1736575785.html

Уровень пессимизма российского бизнеса упал до абсолютного минимума

Уровень пессимизма российского бизнеса упал до абсолютного минимума - РИА Новости, 11.06.2021

Уровень пессимизма российского бизнеса упал до абсолютного минимума

Российский крупный и средний бизнес наращивает темпы роста, тогда как показатели доходности возвращаются к докризисному уровню. Об этом пишет РБК со ссылкой на... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T10:29

2021-06-11T10:29

2021-06-11T12:12

deloitte

снг

экономика

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российский крупный и средний бизнес наращивает темпы роста, тогда как показатели доходности возвращаются к докризисному уровню. Об этом пишет РБК со ссылкой на регулярное исследование Deloitte в СНГ "Опрос финансовых директоров ведущих компаний в России".Так, 56% опрошенных финансовых директоров дали оптимистичный прогноз для своих компаний. В это же время уровень пессимизма упал до 4%, достигнув абсолютного минимума с начала 2015 года. По сравнению с предыдущим опросом количество оптимистичных оценок выросло с 46%, а пессимистичных — сократилось с 21%.Согласно результатам исследования, 82% респондентов ожидают роста прибыли в первой половине этого года, что в два раза выше ожиданий второй половины прошлого (40%).Кроме того, 65% компаний удалось вернуть показатели выручки на докризисный уровень или даже превзойти его. Почти 50% участников опроса намерены расширить штат. В исследовании в основном участвовали компании крупного бизнеса (87%), а также около десятка компаний среднего бизнеса.

https://ria.ru/20210609/biznes-1736225908.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

deloitte, снг, экономика