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Уровень пессимизма российского бизнеса упал до абсолютного минимума
Уровень пессимизма российского бизнеса упал до абсолютного минимума - РИА Новости, 11.06.2021
Уровень пессимизма российского бизнеса упал до абсолютного минимума
Российский крупный и средний бизнес наращивает темпы роста, тогда как показатели доходности возвращаются к докризисному уровню. Об этом пишет РБК со ссылкой на... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T10:29
2021-06-11T10:29
2021-06-11T12:12
deloitte
снг
экономика
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Российский крупный и средний бизнес наращивает темпы роста, тогда как показатели доходности возвращаются к докризисному уровню. Об этом пишет РБК со ссылкой на регулярное исследование Deloitte в СНГ "Опрос финансовых директоров ведущих компаний в России".Так, 56% опрошенных финансовых директоров дали оптимистичный прогноз для своих компаний. В это же время уровень пессимизма упал до 4%, достигнув абсолютного минимума с начала 2015 года. По сравнению с предыдущим опросом количество оптимистичных оценок выросло с 46%, а пессимистичных — сократилось с 21%.Согласно результатам исследования, 82% респондентов ожидают роста прибыли в первой половине этого года, что в два раза выше ожиданий второй половины прошлого (40%).Кроме того, 65% компаний удалось вернуть показатели выручки на докризисный уровень или даже превзойти его. Почти 50% участников опроса намерены расширить штат. В исследовании в основном участвовали компании крупного бизнеса (87%), а также около десятка компаний среднего бизнеса.
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deloitte, снг, экономика
Уровень пессимизма российского бизнеса упал до абсолютного минимума
10:29 11.06.2021 (обновлено: 12:12 11.06.2021)
Опрос "Deloitte" выявил падение уровня пессимизма российского бизнеса до минимальных 4%
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости.
Российский крупный и средний бизнес наращивает темпы роста, тогда как показатели доходности возвращаются к докризисному уровню. Об этом пишет РБК
со ссылкой на регулярное исследование Deloitte
в СНГ
"Опрос финансовых директоров ведущих компаний в России".
Так, 56% опрошенных финансовых директоров дали оптимистичный прогноз для своих компаний. В это же время уровень пессимизма упал до 4%, достигнув абсолютного минимума с начала 2015 года. По сравнению с предыдущим опросом количество оптимистичных оценок выросло с 46%, а пессимистичных — сократилось с 21%.
Согласно результатам исследования, 82% респондентов ожидают роста прибыли в первой половине этого года, что в два раза выше ожиданий второй половины прошлого (40%).
Кроме того, 65% компаний удалось вернуть показатели выручки на докризисный уровень или даже превзойти его. Почти 50% участников опроса намерены расширить штат.
"В ходе исследования мы выявили ряд тенденций, указывающих на то, что перелом в векторе влияния пандемии на отечественный рынок уже произошел и COVID-19 больше не является ключевым драйвером развития бизнеса в России", — заявила партнер департамента управления рисками Deloitte в СНГ Екатерина Трофимова.
В исследовании в основном участвовали компании крупного бизнеса (87%), а также около десятка компаний среднего бизнеса.