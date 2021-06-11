https://ria.ru/20210611/bayden-1736644346.html

Байден заявил о планах построить более справедливую мировую экономику

Байден заявил о планах построить более справедливую мировую экономику - РИА Новости, 11.06.2021

Байден заявил о планах построить более справедливую мировую экономику

Президент США Джо Байден в преддверии саммита лидеров стран "Большой семерки" заявил, что намерен работать с союзниками над построением "более справедливой и... РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T15:53

2021-06-11T15:53

2021-06-11T15:53

россия

евросовет

шарль мишель

корнуолл

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в преддверии саммита лидеров стран "Большой семерки" заявил, что намерен работать с союзниками над построением "более справедливой и инклюзивной" мировой экономики.Саммит "Большой семерки" в английском Корнуолле 11-13 июня станет первой очной встречей почти за два года. Участники планируют обсудить борьбу с пандемией коронавируса, распространение вакцин, борьбу с изменением климата, усилия по восстановлению мировой экономики. Вопрос России, по словам главы Евросовета Шарля Мишеля, должен стать одним из основных при обсуждении международных отношений.

https://ria.ru/20210611/oblozhka-1736634813.html

россия

корнуолл

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евросовет, шарль мишель, корнуолл, джо байден, сша, в мире