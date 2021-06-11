Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210611/bayden-1736644346.html
Байден заявил о планах построить более справедливую мировую экономику
Байден заявил о планах построить более справедливую мировую экономику - РИА Новости, 11.06.2021
Байден заявил о планах построить более справедливую мировую экономику
Президент США Джо Байден в преддверии саммита лидеров стран "Большой семерки" заявил, что намерен работать с союзниками над построением "более справедливой и... РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T15:53
2021-06-11T15:53
россия
евросовет
шарль мишель
корнуолл
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736496764_106:0:2966:1609_1920x0_80_0_0_5fdc7fd7386e4b64bafc94dbe260f70e.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в преддверии саммита лидеров стран "Большой семерки" заявил, что намерен работать с союзниками над построением "более справедливой и инклюзивной" мировой экономики.Саммит "Большой семерки" в английском Корнуолле 11-13 июня станет первой очной встречей почти за два года. Участники планируют обсудить борьбу с пандемией коронавируса, распространение вакцин, борьбу с изменением климата, усилия по восстановлению мировой экономики. Вопрос России, по словам главы Евросовета Шарля Мишеля, должен стать одним из основных при обсуждении международных отношений.
https://ria.ru/20210611/oblozhka-1736634813.html
россия
корнуолл
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736496764_0:0:2181:1636_1920x0_80_0_0_95fd2c77445551acd092dff29e7b5967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евросовет, шарль мишель, корнуолл, джо байден, сша, в мире
Байден заявил о планах построить более справедливую мировую экономику
15:53 11.06.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© AP Photo / Patrick Semansky

Байден заявил о планах построить более справедливую и инклюзивную мировую экономику

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден в преддверии саммита лидеров стран "Большой семерки" заявил, что намерен работать с союзниками над построением "более справедливой и инклюзивной" мировой экономики.

"Наступил первый официальный день саммита G7 здесь, в Соединенном Королевстве. Я с нетерпением жду возможности подкрепить нашу приверженность мультилатерализму и работать с нашими союзниками и партнерами над построением более справедливой и инклюзивной глобальной экономики. Давайте приступим к работе", - написал в своем аккаунте в Twitter американский президент, находящийся с визитом в Великобритании.

Саммит "Большой семерки" в английском Корнуолле 11-13 июня станет первой очной встречей почти за два года. Участники планируют обсудить борьбу с пандемией коронавируса, распространение вакцин, борьбу с изменением климата, усилия по восстановлению мировой экономики. Вопрос России, по словам главы Евросовета Шарля Мишеля, должен стать одним из основных при обсуждении международных отношений.
Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
15:07
Журнал Time поместил на обложку Байдена с Путиным "в глазах"
 
РоссияЕвросоветШарль МишельКорнуоллДжо БайденСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:16Xiaomi откажется от порта зарядки смартфонов
17:13Тихановская призвала Германию к новым санкциям против Белоруссии
17:11Северный флот провел в Баренцевом море учения по защите морских рубежей
17:10В Москве не будут усиливать ограничения по COVID-19, сообщил Собянин
17:06Около половины москвичей получили иммунитет от COVID-19, заявил Собянин
17:06Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве
17:03В Воронеже экс-директор детдома получил срок за избиение воспитанников
16:59В России ограничили продажу сложных финансовых продуктов
16:54Фестиваль "Нашествие" перенесли на 2022 год
16:53Сенатор предложил разрешить суррогатное материнство смешанным парам
16:53Путин подписал закон о штрафах за нарушения при маркировке лекарств
16:50В квартиру жительницы Саратова заползли две змеи
16:46Генсек НАТО подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией
16:45У места проведения саммита G7 задержали семь человек
16:44ВЦИОМ выяснил, какие регионы России советуют посетить иностранцам
16:44Киселев получил знак отличия "За заслуги перед Москвой"
16:40Украину можно вернуть только силой, заявил Сурков
16:36Вакцинация позволит избежать новых ограничений в экономике, заявили в ЦБ
16:31Путин подписал закон о штрафах для банков за угрозы при взыскании долгов
16:29СМИ: Путин и Байден не планируют проводить совместную конференцию
Лента новостейМолния