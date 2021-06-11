https://ria.ru/20210611/armeniya-1736588360.html

Президент Армении поздравил дипломатов с Днем России

Президент Армении поздравил дипломатов с Днем России - РИА Новости, 11.06.2021

Президент Армении поздравил дипломатов с Днем России

Президент Армении Армен Саркисян посетил в пятницу посольство РФ в Ереване и поздравил дипломатов с Днем России, сообщили в пресс-службе армянского лидера. РИА Новости, 11.06.2021

2021-06-11T11:31

2021-06-11T11:31

2021-06-11T11:31

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армен саркисян

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ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян посетил в пятницу посольство РФ в Ереване и поздравил дипломатов с Днем России, сообщили в пресс-службе армянского лидера."Президент Саркисян поздравил чрезвычайного и полномочного посла Сергея Копыркина, сотрудников посольства и в их лице весь народ России с государственным праздником", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.Отмечается, что в ходе посещения президентом посольства Саркисян и Копыркин обменялись мнениями по повестке двустороннего сотрудничества и региональным вопросам.День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем. Еще через год - в июне 1992-го - этот день был назван праздничным.

https://ria.ru/20210604/karabakh-1735492935.html

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