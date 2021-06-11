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Президент Армении поздравил дипломатов с Днем России
Президент Армении поздравил дипломатов с Днем России - РИА Новости, 11.06.2021
Президент Армении поздравил дипломатов с Днем России
Президент Армении Армен Саркисян посетил в пятницу посольство РФ в Ереване и поздравил дипломатов с Днем России, сообщили в пресс-службе армянского лидера. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T11:31
2021-06-11T11:31
россия
армен саркисян
день россии
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян посетил в пятницу посольство РФ в Ереване и поздравил дипломатов с Днем России, сообщили в пресс-службе армянского лидера."Президент Саркисян поздравил чрезвычайного и полномочного посла Сергея Копыркина, сотрудников посольства и в их лице весь народ России с государственным праздником", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.Отмечается, что в ходе посещения президентом посольства Саркисян и Копыркин обменялись мнениями по повестке двустороннего сотрудничества и региональным вопросам.День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем. Еще через год - в июне 1992-го - этот день был назван праздничным.
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россия, армен саркисян, день россии, армения, в мире
Президент Армении поздравил дипломатов с Днем России
11:31 11.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Президент Армении Армен Саркисян посетил посольство РФ и поздравил дипломатов с Днем России

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 11 июн – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян посетил в пятницу посольство РФ в Ереване и поздравил дипломатов с Днем России, сообщили в пресс-службе армянского лидера.
"Президент Саркисян поздравил чрезвычайного и полномочного посла Сергея Копыркина, сотрудников посольства и в их лице весь народ России с государственным праздником", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
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Отмечается, что в ходе посещения президентом посольства Саркисян и Копыркин обменялись мнениями по повестке двустороннего сотрудничества и региональным вопросам.
День России отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете России. Отныне при решении всех вопросов государственной и общественной жизни РСФСР пользовалась всей полнотой власти. В мае 1991 года Верховный совет РСФСР объявил 12 июня нерабочим днем. Еще через год - в июне 1992-го - этот день был назван праздничным.
 
РоссияАрмен СаркисянДень РоссииАрменияВ мире
 
 
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