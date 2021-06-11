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В США сообщили о рекордном росте благосостояния населения за год пандемии
В США сообщили о рекордном росте благосостояния населения за год пандемии - РИА Новости, 11.06.2021
В США сообщили о рекордном росте благосостояния населения за год пандемии
Активы населения США без учета долга физлиц по итогам первого квартала текущего года достигло рекордных 154,2 триллиона долларов, следует из данных ФРС США. РИА Новости, 11.06.2021
2021-06-11T10:05
2021-06-11T10:05
2021-06-11T10:05
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Активы населения США без учета долга физлиц по итогам первого квартала текущего года достигло рекордных 154,2 триллиона долларов, следует из данных ФРС США.Показатель увеличился на 26,3 триллиона долларов по сравнению с концом марта 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. В квартальном выражении состояние американцев без учета долга выросло на 5,2 триллиона долларов.Объем задолженности физлиц в стране по итогам первого квартала ФРС оценивает в 17,2 триллиона долларов, таким образом чистые активы населения на конец марта 2021 года составляли 136,9 триллиона долларов.Большая часть активов населения США приходится на финансовые активы - 109,6 триллиона долларов. ФРС отмечает, что в квартальном выражении стоимость акций компаний, находящихся в прямом и косвенном владении населения, увеличилась на 3,2 триллиона долларов, до 44,098 триллиона долларов, а стоимость недвижимости увеличилась почти на один триллион долларов, до 33,8 триллиона долларов.Рост благосостояния американцев произошел, несмотря на спад экономики. Так, ВВП США по итогам прошлого года снизился на 3,5%. Такое снижение крупнейшей мировой экономики стало сильнейшим с 1946 года, когда показатель упал на 11,6%. Кроме того, это было первое снижение ВВП США за год с 2009 года - тогда показатель опустился на 2,5%. ВВП США в четвертом квартале 2020 года вырос на 4,3% в пересчете на год и снизился на 2,4% по отношению к аналогичному периоду предшествовавшего года.
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коронавирус covid-19, федеральная резервная система сша, сша, в мире
В США сообщили о рекордном росте благосостояния населения за год пандемии
ФРС сообщила, что состояние населения США за год пандемии выросло до 154,2 триллиона долларов
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости.
Активы населения США
без учета долга физлиц по итогам первого квартала текущего года достигло рекордных 154,2 триллиона долларов, следует из данных ФРС
США.
Показатель увеличился на 26,3 триллиона долларов по сравнению с концом марта 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. В квартальном выражении состояние американцев без учета долга выросло на 5,2 триллиона долларов.
Объем задолженности физлиц в стране по итогам первого квартала ФРС оценивает в 17,2 триллиона долларов, таким образом чистые активы населения на конец марта 2021 года составляли 136,9 триллиона долларов.
Большая часть активов населения США приходится на финансовые активы - 109,6 триллиона долларов. ФРС отмечает, что в квартальном выражении стоимость акций компаний, находящихся в прямом и косвенном владении населения, увеличилась на 3,2 триллиона долларов, до 44,098 триллиона долларов, а стоимость недвижимости увеличилась почти на один триллион долларов, до 33,8 триллиона долларов.
Рост благосостояния американцев произошел, несмотря на спад экономики. Так, ВВП США по итогам прошлого года снизился на 3,5%. Такое снижение крупнейшей мировой экономики стало сильнейшим с 1946 года, когда показатель упал на 11,6%. Кроме того, это было первое снижение ВВП США за год с 2009 года - тогда показатель опустился на 2,5%. ВВП США в четвертом квартале 2020 года вырос на 4,3% в пересчете на год и снизился на 2,4% по отношению к аналогичному периоду предшествовавшего года.