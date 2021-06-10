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Польский журналист отказался признать вину в шпионаже в пользу России
Польский журналист отказался признать вину в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 10.06.2021
Польский журналист отказался признать вину в шпионаже в пользу России
Задержанный по обвинению в шпионаже в пользу России польский журналист не признал свою вину, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь министра-координатора РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T13:27
2021-06-10T13:27
2021-06-10T13:29
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ВАРШАВА, 10 июн – РИА Новости. Задержанный по обвинению в шпионаже в пользу России польский журналист не признал свою вину, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.Ранее генеральная прокуратура Польши сообщила о задержании гражданина страны Януша Н. по обвинению в шпионаже в пользу России, ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы. По данным польского официального агентства РАР, речь идет о бывшем журналисте крупного польского издания Wprost."Януш Н. не признал свою вину", - рассказал Жарин. По его словам, обвиняемый во время следствия "дал показания и пояснения".
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