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Польский журналист отказался признать вину в шпионаже в пользу России

Польский журналист отказался признать вину в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 10.06.2021

Польский журналист отказался признать вину в шпионаже в пользу России

Задержанный по обвинению в шпионаже в пользу России польский журналист не признал свою вину, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь министра-координатора РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T13:27

2021-06-10T13:27

2021-06-10T13:29

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ВАРШАВА, 10 июн – РИА Новости. Задержанный по обвинению в шпионаже в пользу России польский журналист не признал свою вину, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.Ранее генеральная прокуратура Польши сообщила о задержании гражданина страны Януша Н. по обвинению в шпионаже в пользу России, ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы. По данным польского официального агентства РАР, речь идет о бывшем журналисте крупного польского издания Wprost."Януш Н. не признал свою вину", - рассказал Жарин. По его словам, обвиняемый во время следствия "дал показания и пояснения".

https://ria.ru/20210517/shpionazh-1732631002.html

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2021

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россия, польша, происшествия, в мире