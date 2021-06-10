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Зеленский призвал НАТО рассмотреть шаги "по сдерживанию агрессии России"
Зеленский призвал НАТО рассмотреть шаги "по сдерживанию агрессии России" - РИА Новости, 10.06.2021
Зеленский призвал НАТО рассмотреть шаги "по сдерживанию агрессии России"
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на саммите НАТО будут рассмотрены шаги по сдерживанию агрессии со стороны РФ, об этом он сообщил в... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T20:27
2021-06-10T20:27
россия
верховная рада украины
нато
владимир зеленский
йенс столтенберг
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в мире
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КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на саммите НАТО будут рассмотрены шаги по сдерживанию агрессии со стороны РФ, об этом он сообщил в Twitter.Брюссельский саммит НАТО состоится 14 июня.Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели в четверг телефонный разговор&nbsp; накануне саммита альянса.Как уточнила пресс-служба офиса президента Украины, в ходе разговора Зеленский и Столтенберг обсудили также текущую ситуацию в Донбассе. "Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора проинформировал Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о ситуации с безопасностью на Донбассе и сохранении существенной военной угрозы из-за скопления российских войск вокруг Украины. Владимир Зеленский также сообщил Йенсу Столтенбергу о реформах в сфере безопасности и обороны и поблагодарил за поддержку НАТО в осуществлении этих реформ", - говорится в сообщении на сайте офиса.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисВласти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
https://ria.ru/20210608/peregovory-1736077571.html
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россия, верховная рада украины, нато, владимир зеленский, йенс столтенберг, украина, в мире
Зеленский призвал НАТО рассмотреть шаги "по сдерживанию агрессии России"
20:27 10.06.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Зеленский призвал НАТО рассмотреть на саммите шаги "по сдерживанию агрессии России"

Читать ria.ru в
КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на саммите НАТО будут рассмотрены шаги по сдерживанию агрессии со стороны РФ, об этом он сообщил в Twitter.
Брюссельский саммит НАТО состоится 14 июня.
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели в четверг телефонный разговор  накануне саммита альянса.

"Проинформировал Йенса Столтенберга о существенных угрозах со стороны РФ. Надеюсь, на саммите НАТО будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию агрессии РФ. Подчеркнул важность для Украины подтверждения политики открытых дверей альянса и действительности решения от 2008 года по ПДЧ (Плану действий по членству в НАТО – ред.) для Украины", - написал Зеленский в своем Twitter.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 03:15
Байден и Зеленский обсудили борьбу с коррупцией и "российской агрессией"
Как уточнила пресс-служба офиса президента Украины, в ходе разговора Зеленский и Столтенберг обсудили также текущую ситуацию в Донбассе. "Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора проинформировал Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о ситуации с безопасностью на Донбассе и сохранении существенной военной угрозы из-за скопления российских войск вокруг Украины. Владимир Зеленский также сообщил Йенсу Столтенбергу о реформах в сфере безопасности и обороны и поблагодарил за поддержку НАТО в осуществлении этих реформ", - говорится в сообщении на сайте офиса.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис
Президент Украины Владимир Зеленский на Всеукраинском форуме Украина 30. Культура, медиа, туризм - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
3 июня, 16:30
Зеленского осудили за пропаганду "боязни России"
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
 
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