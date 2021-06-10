https://ria.ru/20210610/zelenskiy-1736539146.html

Зеленский призвал НАТО рассмотреть шаги "по сдерживанию агрессии России"

Зеленский призвал НАТО рассмотреть шаги "по сдерживанию агрессии России" - РИА Новости, 10.06.2021

Зеленский призвал НАТО рассмотреть шаги "по сдерживанию агрессии России"

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на саммите НАТО будут рассмотрены шаги по сдерживанию агрессии со стороны РФ, об этом он сообщил в... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T20:27

2021-06-10T20:27

2021-06-10T20:27

россия

верховная рада украины

нато

владимир зеленский

йенс столтенберг

украина

в мире

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КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на саммите НАТО будут рассмотрены шаги по сдерживанию агрессии со стороны РФ, об этом он сообщил в Twitter.Брюссельский саммит НАТО состоится 14 июня.Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели в четверг телефонный разговор накануне саммита альянса.Как уточнила пресс-служба офиса президента Украины, в ходе разговора Зеленский и Столтенберг обсудили также текущую ситуацию в Донбассе. "Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора проинформировал Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о ситуации с безопасностью на Донбассе и сохранении существенной военной угрозы из-за скопления российских войск вокруг Украины. Владимир Зеленский также сообщил Йенсу Столтенбергу о реформах в сфере безопасности и обороны и поблагодарил за поддержку НАТО в осуществлении этих реформ", - говорится в сообщении на сайте офиса.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисВласти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

https://ria.ru/20210608/peregovory-1736077571.html

https://ria.ru/20210603/naivnyy-1735467046.html

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россия, верховная рада украины, нато, владимир зеленский, йенс столтенберг, украина, в мире