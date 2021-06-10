Зеленский призвал НАТО рассмотреть шаги "по сдерживанию агрессии России"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
Зеленский призвал НАТО рассмотреть на саммите шаги "по сдерживанию агрессии России"
КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что на саммите НАТО будут рассмотрены шаги по сдерживанию агрессии со стороны РФ, об этом он сообщил в Twitter.
Брюссельский саммит НАТО состоится 14 июня.
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели в четверг телефонный разговор накануне саммита альянса.
"Проинформировал Йенса Столтенберга о существенных угрозах со стороны РФ. Надеюсь, на саммите НАТО будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию агрессии РФ. Подчеркнул важность для Украины подтверждения политики открытых дверей альянса и действительности решения от 2008 года по ПДЧ (Плану действий по членству в НАТО – ред.) для Украины", - написал Зеленский в своем Twitter.
Как уточнила пресс-служба офиса президента Украины, в ходе разговора Зеленский и Столтенберг обсудили также текущую ситуацию в Донбассе. "Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора проинформировал Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о ситуации с безопасностью на Донбассе и сохранении существенной военной угрозы из-за скопления российских войск вокруг Украины. Владимир Зеленский также сообщил Йенсу Столтенбергу о реформах в сфере безопасности и обороны и поблагодарил за поддержку НАТО в осуществлении этих реформ", - говорится в сообщении на сайте офиса.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис
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