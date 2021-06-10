Краденое Солнце: редкое кольцеобразное затмение
Жители России увидели первое кольцеобразное затмение Солнца впервые с 1966 года. На Чукотке Луна полностью закрыла центр звезды, в европейской части страны Солнце выглядело как надкушенное яблоко.
Жители России увидели первое кольцеобразное затмение Солнца впервые с 1966 года. На Чукотке Луна полностью закрыла центр звезды, в европейской части страны Солнце выглядело как надкушенное яблоко.
При такой затененности Солнца темно на Земле не становится, говорят астрономы. Если не посмотреть на звезду в нужный момент, вообще ничего не заметишь.
При такой затененности Солнца темно на Земле не становится, говорят астрономы. Если не посмотреть на звезду в нужный момент, вообще ничего не заметишь.
Есть только один вариант наблюдать затмение, не используя фильтры: это возможно, если небо затянуто облаками, но сквозь них видно Солнце.
Есть только один вариант наблюдать затмение, не используя фильтры: это возможно, если небо затянуто облаками, но сквозь них видно Солнце.
В остальных случаях нужно использовать специальные светофильтры, засвеченную фотопленку, дискеты или компакт-диски, чтобы защитить глаза.
В остальных случаях нужно использовать специальные светофильтры, засвеченную фотопленку, дискеты или компакт-диски, чтобы защитить глаза.
За частичным солнечным затмением наблюдали жители десятков стран, но лучший вид был в Канаде, Гренландии, Якутии и на Чукотке.
За частичным солнечным затмением наблюдали жители десятков стран, но лучший вид был в Канаде, Гренландии, Якутии и на Чукотке.
Москвичи затмения не увидели совсем: помешали густые облака.
Нынешнее затмение уникально тем, что оно единственное, проходящее через Северный полюс в XXI веке.
Нынешнее затмение уникально тем, что оно единственное, проходящее через Северный полюс в XXI веке.
Солнечные затмения происходят, когда Луна находится между Землей и Солнцем.
Солнечные затмения происходят, когда Луна находится между Землей и Солнцем.
В год на Земле может происходить от двух до пяти солнечных затмений.
Затмение 10 июня открыло серию астрономических явлений, которые будут происходить с интервалом в девять лет.
Затмение 10 июня открыло серию астрономических явлений, которые будут происходить с интервалом в девять лет.
Следующее кольцеобразное затмение можно будет увидеть первого июня 2030 года.
Следующее кольцеобразное затмение можно будет увидеть первого июня 2030 года.
Частичное солнечное затмение.