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Краденое Солнце: редкое кольцеобразное затмение
Краденое Солнце: редкое кольцеобразное затмение - РИА Новости, 10.06.2021
Краденое Солнце: редкое кольцеобразное затмение
На Земле наблюдается кольцеобразное солнечное затмение. Редкое астрономическое явление — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T18:45
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солнечное затмение
солнце
фото
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На Земле наблюдается кольцеобразное солнечное затмение. Редкое астрономическое явление — в фотоленте Ria.ru.
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солнечное затмение, солнце, фото, фото

Краденое Солнце: редкое кольцеобразное затмение

18:45 10.06.2021 (обновлено: 21:49 10.06.2021)
 
Читать ria.ru в
На Земле наблюдается кольцеобразное солнечное затмение. Редкое астрономическое явление — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Жители России увидели первое кольцеобразное затмение Солнца впервые с 1966 года. На Чукотке Луна полностью закрыла центр звезды, в европейской части страны Солнце выглядело как надкушенное яблоко.

Частичное солнечное затмение в Санкт-Петербурге. 10 июня 2021 года
1 из 12

Жители России увидели первое кольцеобразное затмение Солнца впервые с 1966 года. На Чукотке Луна полностью закрыла центр звезды, в европейской части страны Солнце выглядело как надкушенное яблоко.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky
© AFP 2021 / MARCO DE SWART

При такой затененности Солнца темно на Земле не становится, говорят астрономы. Если не посмотреть на звезду в нужный момент, вообще ничего не заметишь.

Дети наблюдают частичное солнечное затмение в Схидаме, Нидерланды. 10 июня 2021 года
2 из 12

При такой затененности Солнца темно на Земле не становится, говорят астрономы. Если не посмотреть на звезду в нужный момент, вообще ничего не заметишь.

© AFP 2021 / MARCO DE SWART
© AP Photo / Julio Cortez

Есть только один вариант наблюдать затмение, не используя фильтры: это возможно, если небо затянуто облаками, но сквозь них видно Солнце.

Частичное солнечное затмение в Арбутусе, штат Мэриленд. 10 июня 2021 года
3 из 12

Есть только один вариант наблюдать затмение, не используя фильтры: это возможно, если небо затянуто облаками, но сквозь них видно Солнце.

© AP Photo / Julio Cortez
© AFP 2021 / NIKLAS HALLE'N

В остальных случаях нужно использовать специальные светофильтры, засвеченную фотопленку, дискеты или компакт-диски, чтобы защитить глаза.

Люди наблюдают частичное солнечное затмение в Примроуз-хилл, Лондон. 10 июня 2021 года
4 из 12

В остальных случаях нужно использовать специальные светофильтры, засвеченную фотопленку, дискеты или компакт-диски, чтобы защитить глаза.

© AFP 2021 / NIKLAS HALLE'N
© AP Photo / Seth Wenig

За частичным солнечным затмением наблюдали жители десятков стран, но лучший вид был в Канаде, Гренландии, Якутии и на Чукотке.

Частичное солнечное затмение над нижним Манхэттеном в Нью-Йорке. 10 июня 2021 года
5 из 12

За частичным солнечным затмением наблюдали жители десятков стран, но лучший вид был в Канаде, Гренландии, Якутии и на Чукотке.

© AP Photo / Seth Wenig
© REUTERS / Ritzau Scanpix/Claus Bech

Москвичи затмения не увидели совсем: помешали густые облака.

Люди смотрят частичное солнечное затмение в обсерватории Brorfelde в Дании
6 из 12

Москвичи затмения не увидели совсем: помешали густые облака.

© REUTERS / Ritzau Scanpix/Claus Bech
© AP Photo / Julio Cortez

Нынешнее затмение уникально тем, что оно единственное, проходящее через Северный полюс в XXI веке.

Частичное солнечное затмение в округе Балтимор, Мэриленд, США. 10 июня 2021 года
7 из 12

Нынешнее затмение уникально тем, что оно единственное, проходящее через Северный полюс в XXI веке.

© AP Photo / Julio Cortez
© AP Photo / Frank Augstein

Солнечные затмения происходят, когда Луна находится между Землей и Солнцем.

Частичное солнечное затмение на Трафальгарской площади, Лондон. 10 июня 2021 года
8 из 12

Солнечные затмения происходят, когда Луна находится между Землей и Солнцем.

© AP Photo / Frank Augstein
© AFP 2021 / NIKLAS HALLE'N

В год на Земле может происходить от двух до пяти солнечных затмений.

Люди наблюдают частичное солнечное затмение в Примроуз-хилл, Лондон. 10 июня 2021 года
9 из 12

В год на Земле может происходить от двух до пяти солнечных затмений.

© AFP 2021 / NIKLAS HALLE'N
© AFP 2021 / Kena Betancur

Затмение 10 июня открыло серию астрономических явлений, которые будут происходить с интервалом в девять лет.

Частичное солнечное затмение в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси. 10 июня 2021 года
10 из 12

Затмение 10 июня открыло серию астрономических явлений, которые будут происходить с интервалом в девять лет.

© AFP 2021 / Kena Betancur
© AFP 2021 / NIKLAS HALLE'N

Следующее кольцеобразное затмение можно будет увидеть первого июня 2030 года.

Люди наблюдают частичное солнечное затмение в Примроуз-хилл, Лондон. 10 июня 2021 года
11 из 12

Следующее кольцеобразное затмение можно будет увидеть первого июня 2030 года.

© AFP 2021 / NIKLAS HALLE'N
© AFP 2021 / Joseph Prezioso

Частичное солнечное затмение.

Частичное солнечное затмение в штате Массачусетс, США. 10 июня 2021 года
12 из 12

Частичное солнечное затмение.

© AFP 2021 / Joseph Prezioso
 
Солнечное затмениеСолнцеФото
 
 
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