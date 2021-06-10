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Московский планетарий показал кольцеобразное солнечное затмение
Московский планетарий показал кольцеобразное солнечное затмение - РИА Новости, 10.06.2021
Московский планетарий показал кольцеобразное солнечное затмение
На YouTube-канале Московского планетария провели трансляцию кольцеобразного солнечного затмения. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:41
2021-06-10T15:41
2021-06-10T17:19
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солнце
космос - риа наука
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. На YouTube-канале Московского планетария провели трансляцию кольцеобразного солнечного затмения. Она началась в 13:00 и продлилась почти полтора часа. Комментировал происходящее в прямом эфире лектор планетария, научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Осокин.Россияне 10 июня смогли наблюдать первое с 1966 года кольцеобразное затмение Солнца. На Чукотке можно было стать свидетелем максимальной фазы в 91 процент закрытого диска Луной. Это произошло в 14:16 по московскому времени.В Москве в 14:26 спутник Земли закрыл 0,26 диаметра Солнца, или 16 процентов. Полностью Луна ушла с диска звезды в 15:16.Это затмение открывает целую серию явлений на территории страны, которые будут происходить летом с интервалом в девять лет. Следующее кольцеобразное затмение будет видно 1 июня 2030 года. Его можно будет наблюдать в густонаселенных районах, включая юг европейской части России, а кольцеобразные фазы затмений 21 июня 2039 года и 11 июня 2048 года — в окрестностях Москвы.В планетарии также отметили, что за 55 лет в стране случилось семь полных солнечных затмений.
https://ria.ru/20210610/zatmenie-1736464259.html
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россия, чукотка, луна, солнце, космос - риа наука, московский планетарий
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
На YouTube-канале
Московского планетария провели трансляцию кольцеобразного солнечного затмения.
Она началась в 13:00 и продлилась почти полтора часа. Комментировал происходящее в прямом эфире лектор планетария, научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Осокин.
Россияне 10 июня смогли наблюдать первое с 1966 года кольцеобразное затмение Солнца. На Чукотке
можно было стать свидетелем максимальной фазы в 91 процент закрытого диска Луной
. Это произошло в 14:16 по московскому времени.
В Москве в 14:26 спутник Земли закрыл 0,26 диаметра Солнца, или 16 процентов. Полностью Луна ушла с диска звезды в 15:16.
Это затмение открывает целую серию явлений на территории страны, которые будут происходить летом с интервалом в девять лет. Следующее кольцеобразное затмение будет видно 1 июня 2030 года. Его можно будет наблюдать в густонаселенных районах, включая юг европейской части России, а кольцеобразные фазы затмений 21 июня 2039 года и 11 июня 2048 года — в окрестностях Москвы.
В планетарии также отметили, что за 55 лет в стране случилось семь полных солнечных затмений.