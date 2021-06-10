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Жители Якутии увидели первое за 55 лет кольцеобразное солнечное затмение
Жители Якутии увидели первое за 55 лет кольцеобразное солнечное затмение - РИА Новости, 10.06.2021
Жители Якутии увидели первое за 55 лет кольцеобразное солнечное затмение
Жители Якутии вечером в четверг смогли наблюдать за кольцеобразным солнечным затмением, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:15
2021-06-10T17:06
россия
космос - риа наука
московский планетарий
москва
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ЯКУТСК, 10 июн – РИА Новости. Жители Якутии вечером в четверг смогли наблюдать за кольцеобразным солнечным затмением, сообщает корреспондент РИА Новости.Вечером в 20.20 (14.20 мск) луна начала закрывать солнце. Жители многоквартирного дома по улице Петровского вышли наблюдать за этим явлением. Для защиты глаз они "вооружились" фольгой. Работники управляющей компании "Прометей" прихватили с собой каски сварщиков."Мы думали, из-за затмения на улице должна наступить тьма, но этого не случилось. Жаль, что на камеру телефона не получилось отснять это потрясающее зрелище", - отметили жильцы.Ранее сообщалось, что россияне увидят первое с 1966 года кольцеобразное затмение Солнца. Затмение над Россией продлится 3 минуты 37 секунд.Как отметили в Московском планетарии, предстоящее кольцеобразное затмение открывает целую серию подобных явлений на территории РФ. Следующее кольцеобразное затмение будет видно 1 июня 2030 года. Его можно будет наблюдать в густонаселенных районах, включая юг Европейской части России, а кольцеобразные фазы затмений 21 июня 2039 года и 11 июня 2048 года — в окрестностях Москвы.
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353
60
Солнечное затмение: как его смотрели в Якутии
Жители Якутии в четверг, 10 июня, смогли наблюдать за кольцеобразным солнечным затмением. Луна начала закрывать солнце вечером в 20.20 (14.20 мск).
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россия, космос - риа наука, московский планетарий, москва

Жители Якутии увидели первое за 55 лет кольцеобразное солнечное затмение

15:15 10.06.2021 (обновлено: 17:06 10.06.2021)
 
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ЯКУТСК, 10 июн – РИА Новости. Жители Якутии вечером в четверг смогли наблюдать за кольцеобразным солнечным затмением, сообщает корреспондент РИА Новости.
Вечером в 20.20 (14.20 мск) луна начала закрывать солнце. Жители многоквартирного дома по улице Петровского вышли наблюдать за этим явлением. Для защиты глаз они "вооружились" фольгой. Работники управляющей компании "Прометей" прихватили с собой каски сварщиков.
"Мы думали, из-за затмения на улице должна наступить тьма, но этого не случилось. Жаль, что на камеру телефона не получилось отснять это потрясающее зрелище", - отметили жильцы.
Ранее сообщалось, что россияне увидят первое с 1966 года кольцеобразное затмение Солнца. Затмение над Россией продлится 3 минуты 37 секунд.
Как отметили в Московском планетарии, предстоящее кольцеобразное затмение открывает целую серию подобных явлений на территории РФ. Следующее кольцеобразное затмение будет видно 1 июня 2030 года. Его можно будет наблюдать в густонаселенных районах, включая юг Европейской части России, а кольцеобразные фазы затмений 21 июня 2039 года и 11 июня 2048 года — в окрестностях Москвы.
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