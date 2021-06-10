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В Госдуме объяснили законопроект о запрете на интервью с преступниками
В Госдуме объяснили законопроект о запрете на интервью с преступниками - РИА Новости, 10.06.2021
В Госдуме объяснили законопроект о запрете на интервью с преступниками
Запрет на публикации в СМИ выступлений лиц, осужденных за насильственные действия, сделает недопустимым их пиар, заявил РИА Новости член комитета ГД по развитию РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T17:59
2021-06-10T17:59
2021-06-10T18:07
виктор мохов
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дмитрий саблин
ксения собчак
общество
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Запрет на публикации в СМИ выступлений лиц, осужденных за насильственные действия, сделает недопустимым их пиар, заявил РИА Новости член комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Саблин ("Единая Россия").Законопроект о запрете на публикации в СМИ для лиц, осужденных за насильственные преступления, ранее был подготовлен депутатом. Запрет на эти действия может составить до 70 лет.По его словам, "болевой порог" общества сознательно понижают, показывая, что возможен и такой путь к славе и деньгам."Если осуждения и отвращения людей недостаточно, закон сделает недопустимым такой пиар", - добавил депутат.Парламентарий предлагает внести изменения в статью 47 Уголовного кодекса РФ. Предлагается ввести в виде дополнительного наказания за тяжкие преступления запрет на срок до 70 лет "на выступления в любых СМИ, на публичных массовых мероприятиях, культурных мероприятиях, собраниях, сети интернет".Законопроект появился после интервью телеведущей Ксении Собчак с Виктором Моховым.Уточняется, что такой запрет может быть установлен для лиц, осужденных по статьям 105-125 и 131-135 Уголовного кодекса. Речь идет о таких преступлениях, как убийство, в том числе по неосторожности, доведение до самоубийства, причинение вреда здоровью, нелегальные аборты, изнасилование, совращение несовершеннолетних.
https://radiosputnik.ria.ru/20210324/tema-chasa-1602656604.html
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https://ria.ru/20210323/intervyu-1602495087.html
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виктор мохов, россия, госдума рф, дмитрий саблин, ксения собчак, общество
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости.
Запрет на публикации в СМИ выступлений лиц, осужденных за насильственные действия, сделает недопустимым их пиар, заявил РИА Новости член комитета ГД
по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Саблин
("Единая Россия
").
Законопроект о запрете на публикации в СМИ для лиц, осужденных за насильственные преступления, ранее был подготовлен депутатом. Запрет на эти действия может составить до 70 лет.
"Делать "звезду" из человека, державшего девочек в сексуальном рабстве, не значит исследовать зло. В случае с интервью ("скопинского маньяка" Виктора) Мохова, с его шуточками и угрозами жертвам, очевидно, что он не раскаивается, не чувствует вины", - заявил Саблин.
По его словам, "болевой порог" общества сознательно понижают, показывая, что возможен и такой путь к славе и деньгам.
"Если осуждения и отвращения людей недостаточно, закон сделает недопустимым такой пиар", - добавил депутат.
Парламентарий предлагает внести изменения в статью 47 Уголовного кодекса РФ
. Предлагается ввести в виде дополнительного наказания за тяжкие преступления запрет на срок до 70 лет "на выступления в любых СМИ, на публичных массовых мероприятиях, культурных мероприятиях, собраниях, сети интернет".
Законопроект появился после интервью телеведущей Ксении Собчак
с Виктором Моховым
.
Уточняется, что такой запрет может быть установлен для лиц, осужденных по статьям 105-125 и 131-135 Уголовного кодекса. Речь идет о таких преступлениях, как убийство, в том числе по неосторожности, доведение до самоубийства, причинение вреда здоровью, нелегальные аборты, изнасилование, совращение несовершеннолетних.