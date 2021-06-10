https://ria.ru/20210610/zaderzhanie-1736412924.html

В Москве арестовали начальника одного из отделов Минобрнауки

В Москве арестовали начальника одного из отделов Минобрнауки - РИА Новости, 10.06.2021

В Москве арестовали начальника одного из отделов Минобрнауки

Хамовнический суд в Москве арестовал начальника одного из отделов контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T10:44

2021-06-10T10:44

2021-06-10T12:20

россия

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

происшествия

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Хамовнический суд в Москве арестовал начальника одного из отделов контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова, сообщил РИА Новости пресс-секретарь инстанции Ираклий Сохадзе.Он будет находиться под стражей до 7 августа.По словам Сохадзе, чиновнику вменяется статья "Получение взятки за незаконные действия (бездействие)".Как рассказали РИА Новости в Минобрнауки, ведомство оказывает содействие следствию для установления всех обстоятельств дела.Там также добавили, что противозаконные действия со стороны чиновников недопустимы, а работу по их выявлению и пресечению продолжат.

https://ria.ru/20210610/vzyatka-1736397122.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), происшествия