https://ria.ru/20210610/zaderzhanie-1736412924.html
В Москве арестовали начальника одного из отделов Минобрнауки
В Москве арестовали начальника одного из отделов Минобрнауки - РИА Новости, 10.06.2021
В Москве арестовали начальника одного из отделов Минобрнауки
Хамовнический суд в Москве арестовал начальника одного из отделов контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T10:44
2021-06-10T10:44
2021-06-10T12:20
россия
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_72d537b8cd6b0aaede6e692c4446e093.jpg
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Хамовнический суд в Москве арестовал начальника одного из отделов контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова, сообщил РИА Новости пресс-секретарь инстанции Ираклий Сохадзе.Он будет находиться под стражей до 7 августа.По словам Сохадзе, чиновнику вменяется статья "Получение взятки за незаконные действия (бездействие)".Как рассказали РИА Новости в Минобрнауки, ведомство оказывает содействие следствию для установления всех обстоятельств дела.Там также добавили, что противозаконные действия со стороны чиновников недопустимы, а работу по их выявлению и пресечению продолжат.
https://ria.ru/20210610/vzyatka-1736397122.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152065/64/1520656409_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb689b3e4dbf9948b5515c0c6bec224e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), происшествия