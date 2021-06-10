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Япония хочет запретить белорусским авиакомпаниям полеты над страной
Япония хочет запретить белорусским авиакомпаниям полеты над страной - РИА Новости, 10.06.2021
Япония хочет запретить белорусским авиакомпаниям полеты над страной
Власти Японии направят рекомендацию национальным компаниям избегать воздушное пространство Белоруссии после инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T06:45
2021-06-10T07:18
задержание основателя telegram-канала nexta
роман протасевич
кацунобу като
ryanair
совет ес
евросоюз
вильнюс
белоруссия
япония
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ТОКИО, 10 июн – РИА Новости. Власти Японии направят рекомендацию национальным компаниям избегать воздушное пространство Белоруссии после инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.Като отметил, что белорусским авиакомпаниям будет закрыт доступ в воздушное пространство Японии.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://ria.ru/20210609/sanktsii-1736372706.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, кацунобу като, ryanair, совет ес, евросоюз, вильнюс, белоруссия, япония, в мире

Япония хочет запретить белорусским авиакомпаниям полеты над страной

06:45 10.06.2021 (обновлено: 07:18 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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ТОКИО, 10 июн – РИА Новости. Власти Японии направят рекомендацию национальным компаниям избегать воздушное пространство Белоруссии после инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.
"В связи с принудительной посадкой коммерческого рейса национальным авиакомпаниями будет направлено предупреждение по мерам безопасности с рекомендацией избегать воздушное пространство Белоруссии", - подчеркнул он.
Като отметил, что белорусским авиакомпаниям будет закрыт доступ в воздушное пространство Японии.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".
Самолет компании Белавиа в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
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В Белоруссии назвали санкции Евросоюза "беззубым укусом"
Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.
Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
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Задержание основателя Telegram-канала NextaРоман ПротасевичКацунобу КатоRyanairСовет ЕСЕвросоюзВильнюсБелоруссияЯпонияВ мире
 
 
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