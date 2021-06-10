https://ria.ru/20210610/yaponiya-1736391224.html

Япония хочет запретить белорусским авиакомпаниям полеты над страной

Япония хочет запретить белорусским авиакомпаниям полеты над страной - РИА Новости, 10.06.2021

Япония хочет запретить белорусским авиакомпаниям полеты над страной

Власти Японии направят рекомендацию национальным компаниям избегать воздушное пространство Белоруссии после инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair,... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T06:45

2021-06-10T06:45

2021-06-10T07:18

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

кацунобу като

ryanair

совет ес

евросоюз

вильнюс

белоруссия

япония

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ТОКИО, 10 июн – РИА Новости. Власти Японии направят рекомендацию национальным компаниям избегать воздушное пространство Белоруссии после инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.Като отметил, что белорусским авиакомпаниям будет закрыт доступ в воздушное пространство Японии.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210609/sanktsii-1736372706.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

вильнюс

белоруссия

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, кацунобу като, ryanair, совет ес, евросоюз, вильнюс, белоруссия, япония, в мире