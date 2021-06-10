https://ria.ru/20210610/vzyatka-1736397122.html

Хабаровского экс-министра строительства задержали по делу о взятке

Хабаровского экс-министра строительства задержали по делу о взятке - РИА Новости, 10.06.2021

Хабаровского экс-министра строительства задержали по делу о взятке

Задержан экс-министр строительства Хабаровского края, директор краевого учреждения "Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур", подозреваемый в получении... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T08:47

2021-06-10T08:47

2021-06-10T08:47

россия

амур (река)

комсомольск-на-амуре

происшествия

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ХАБАРОВСК, 10 июн — РИА Новости. Задержан экс-министр строительства Хабаровского края, директор краевого учреждения "Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур", подозреваемый в получении взятки в несколько миллионов рублей, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.Как выяснило следствие, чиновник, являясь представителем заказчика по выполнению работ по реконструкции набережной Амура в Комсомольске-на-Амуре, "выдвинул требование руководителю субподрядной организации передать ему взятку в сумме нескольких миллионов рублей за выполнение действий в интересах данной строительной организации".Руководство субподрядной организации обратилось в УФСБ России по Хабаровскому краю, 9 июня в Комсомольске-на-Амуре подозреваемый получил первую часть взятки, после чего был задержан."Задержан директор краевого государственного бюджетного учреждения "Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур", подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в релизе.Согласно информации на официальном сайте правительства региона, краевое государственное бюджетное учреждение "Комсомольская-на-Амуре набережная" последние несколько лет возглавляет Олег Чурсин. Эта организация занимается реконструкцией городской набережной – между тем подрядчики на объекте регулярно менялись, а работы затягивались. Чурсин также около трех месяцев трудился министром строительства Хабаровского края, уволившись в марте 2015 года.Следствием заявлено перед судом ходатайство об избрании в отношении директора меры пресечения в виде заключения под стражу. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

https://ria.ru/20210608/advokat-1736097358.html

https://ria.ru/20210609/arest-1736323126.html

россия

амур (река)

комсомольск-на-амуре

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, амур (река), комсомольск-на-амуре, происшествия