Хабаровского экс-министра строительства задержали по делу о взятке
ХАБАРОВСК, 10 июн — РИА Новости. Задержан экс-министр строительства Хабаровского края, директор краевого учреждения "Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур", подозреваемый в получении взятки в несколько миллионов рублей, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
Как выяснило следствие, чиновник, являясь представителем заказчика по выполнению работ по реконструкции набережной Амура в Комсомольске-на-Амуре, "выдвинул требование руководителю субподрядной организации передать ему взятку в сумме нескольких миллионов рублей за выполнение действий в интересах данной строительной организации".
Руководство субподрядной организации обратилось в УФСБ России по Хабаровскому краю, 9 июня в Комсомольске-на-Амуре подозреваемый получил первую часть взятки, после чего был задержан.
"Задержан директор краевого государственного бюджетного учреждения "Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур", подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в релизе.
Согласно информации на официальном сайте правительства региона, краевое государственное бюджетное учреждение "Комсомольская-на-Амуре набережная" последние несколько лет возглавляет Олег Чурсин. Эта организация занимается реконструкцией городской набережной – между тем подрядчики на объекте регулярно менялись, а работы затягивались. Чурсин также около трех месяцев трудился министром строительства Хабаровского края, уволившись в марте 2015 года.
Следствием заявлено перед судом ходатайство об избрании в отношении директора меры пресечения в виде заключения под стражу. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.