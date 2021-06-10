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Хабаровского экс-министра строительства задержали по делу о взятке
Хабаровского экс-министра строительства задержали по делу о взятке - РИА Новости, 10.06.2021
Хабаровского экс-министра строительства задержали по делу о взятке
Задержан экс-министр строительства Хабаровского края, директор краевого учреждения "Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур", подозреваемый в получении... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T08:47
2021-06-10T08:47
россия
амур (река)
комсомольск-на-амуре
происшествия
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ХАБАРОВСК, 10 июн — РИА Новости. Задержан экс-министр строительства Хабаровского края, директор краевого учреждения "Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур", подозреваемый в получении взятки в несколько миллионов рублей, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.Как выяснило следствие, чиновник, являясь представителем заказчика по выполнению работ по реконструкции набережной Амура в Комсомольске-на-Амуре, "выдвинул требование руководителю субподрядной организации передать ему взятку в сумме нескольких миллионов рублей за выполнение действий в интересах данной строительной организации".Руководство субподрядной организации обратилось в УФСБ России по Хабаровскому краю, 9 июня в Комсомольске-на-Амуре подозреваемый получил первую часть взятки, после чего был задержан."Задержан директор краевого государственного бюджетного учреждения "Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур", подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в релизе.Согласно информации на официальном сайте правительства региона, краевое государственное бюджетное учреждение "Комсомольская-на-Амуре набережная" последние несколько лет возглавляет Олег Чурсин. Эта организация занимается реконструкцией городской набережной – между тем подрядчики на объекте регулярно менялись, а работы затягивались. Чурсин также около трех месяцев трудился министром строительства Хабаровского края, уволившись в марте 2015 года.Следствием заявлено перед судом ходатайство об избрании в отношении директора меры пресечения в виде заключения под стражу. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
https://ria.ru/20210608/advokat-1736097358.html
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россия
амур (река)
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россия, амур (река), комсомольск-на-амуре, происшествия

Хабаровского экс-министра строительства задержали по делу о взятке

08:47 10.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ХАБАРОВСК, 10 июн — РИА Новости. Задержан экс-министр строительства Хабаровского края, директор краевого учреждения "Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур", подозреваемый в получении взятки в несколько миллионов рублей, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
Как выяснило следствие, чиновник, являясь представителем заказчика по выполнению работ по реконструкции набережной Амура в Комсомольске-на-Амуре, "выдвинул требование руководителю субподрядной организации передать ему взятку в сумме нескольких миллионов рублей за выполнение действий в интересах данной строительной организации".
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 10:30
На Кубани арестовали адвоката Новикова по делу о взятке
Руководство субподрядной организации обратилось в УФСБ России по Хабаровскому краю, 9 июня в Комсомольске-на-Амуре подозреваемый получил первую часть взятки, после чего был задержан.
"Задержан директор краевого государственного бюджетного учреждения "Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур", подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в релизе.
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Вчера, 16:13
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Согласно информации на официальном сайте правительства региона, краевое государственное бюджетное учреждение "Комсомольская-на-Амуре набережная" последние несколько лет возглавляет Олег Чурсин. Эта организация занимается реконструкцией городской набережной – между тем подрядчики на объекте регулярно менялись, а работы затягивались. Чурсин также около трех месяцев трудился министром строительства Хабаровского края, уволившись в марте 2015 года.
Следствием заявлено перед судом ходатайство об избрании в отношении директора меры пресечения в виде заключения под стражу. Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
 
РоссияАмур (река)Комсомольск-на-АмуреПроисшествия
 
 
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