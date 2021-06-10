https://ria.ru/20210610/vystavka-1736540997.html

Выставка "История России глазами художников" открывается в Третьяковке

Выставка "История России глазами художников" открывается в Третьяковке - РИА Новости, 10.06.2021

Выставка "История России глазами художников" открывается в Третьяковке

Выставка "История России глазами художников", приуроченная к 800-летию со дня рождения Александра Невского, откроется в Третьяковской галерее на Крымском валу... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T20:35

2021-06-10T20:35

2021-06-10T21:34

россия

патриарший совет по культуре

росизо

москва

третьяковская галерея

общество

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Выставка "История России глазами художников", приуроченная к 800-летию со дня рождения Александра Невского, откроется в Третьяковской галерее на Крымском валу 13 июня. В состав экспозиции вошло более 100 произведений и исторических артефактов из 40 российских музеев и частных собраний, в том числе картины, ранее по покидавшие музейные фонды и не выставлявшиеся в Москве.Выставка готовилась более полутора лет и посвящена исторической картине в русской живописи конца XVIII – начала XX века. Представленные полотна рассказывают о важнейших событиях в истории страны – от крещения Руси до Первой мировой войны."Посетители увидят 100 увлекательных сюжетов из отечественной истории, которые воссозданы художниками нескольких эпох русского искусства, как они видели историческую картину, какие герои их интересовали, что они желали выразить в своих произведениях и как относились к своему историческому прошлому", – отметила куратор выставки Светлана Усачева.Также в экспозиции представлены редкие исторические артефакты: Довмонтов меч XIII века из Псково-Изборского объединенного музея-заповедника и княжеский шлем XIII – первой половины XIV века из Городецкого историко-художественного музейного комплекса, никогда ранее не покидавшие свои музеи.Концепция выставки строится по тематическому принципу и включает в себя шесть разделов: "Древняя Русь. Легенды и быль", "Московское царство. Иоанн Грозный", "Герои Смутного времени. Первые Романовы", "Русские бояре XVII столетия. Обычаи и нравы", "От Петра Великого до Екатерины Великой", "Военная история России XVIII – начала XX века". При этом, как подчеркнула заместитель генерального директора Третьяковской галереи по научной работе Татьяна Карпова, выставку нельзя считать учебником по отечественной истории."Это визуализация истории – полотно, куда вплетаются разные нити: и тема исторической картины от XVIII до начала XX века, и представления об отечественной истории, на которые опираются русские художники, и интерпретации значимых событий в театральном искусстве. Зрителя выставки ожидает увлекательное путешествие, и мы надеемся, что экспозиция будет пользоваться успехом", – сказала она.Выставка "История России глазами художников", организованная Патриаршим советом по культуре при поддержке Министерства культуры РФ, Государственной Третьяковской галереи, фондом "Моя история" и государственным музейно-выставочным центром "РОСИЗО", будет открыта для посещения в западном крыле Новой Третьяковки с 13 июня по 8 августа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, патриарший совет по культуре, росизо, москва, третьяковская галерея, общество