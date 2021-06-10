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Минтруд может сделать 31 декабря выходным без увеличения числа праздников
Минтруд может сделать 31 декабря выходным без увеличения числа праздников - РИА Новости, 10.06.2021
Минтруд может сделать 31 декабря выходным без увеличения числа праздников
Минтруд рассмотрит возможность постоянного выходного 31 декабря без увеличения общего числа праздников, заявил глава ведомства Антон Котяков. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T01:43
2021-06-10T01:43
2021-06-10T01:43
россия
антон котяков
ярослав нилов
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Минтруд рассмотрит возможность постоянного выходного 31 декабря без увеличения общего числа праздников, заявил глава ведомства Антон Котяков.Ранее Котяков сообщил РИА Новости, что выходные дни на новый, 2022 год продлятся 10 дней, с 31 декабря по 9 января. Также, по его словам, Минтруд РФ рассмотрит возможность сделать 31 декабря выходным днем "с учетом ближайшего горизонта".Глава думского комитета по труду, социальной политике Ярослав Нилов заявлял, что 31 декабря в Трудовом кодексе нужно закрепить как выходной день, соответствующие поправки могут быть рассмотрены в осеннюю сессию Госдумы.
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россия, антон котяков, ярослав нилов, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, общество