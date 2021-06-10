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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210610/voznesenie-1736355915.html
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане отмечают Вознесение Господне - РИА Новости, 10.06.2021
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане на 40-й день после Пасхи отмечают один из своих главных праздников - Вознесение Господне. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T00:01
2021-06-10T00:01
религия и мировоззрение
иисус христос
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МОСКВА 10 июн – РИА Новости, Никита Бизин. Православные христиане на 40-й день после Пасхи отмечают один из своих главных праздников - Вознесение Господне. Согласно Священному Писанию, Иисус Христос, благословив апостолов, "поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их". Праздник относится к числу двунадесятых - 12-ти важнейших в церковном календаре. Он преходящий - то есть его дата зависит от числа Пасхи. Сам праздник символизирует собой дорогу в Царствие небесное для христиан. По словам христианского мыслителя Антония Сурожского, "мы понимаем путь спасения, и видим, что для Бога значит наша земля, как она ему дорога, и какие непостижимые в ней возможности".С Вознесения православные священнослужители, служившие до этого в пасхальных красных облачениях, облачаются в белые богослужебные одежды. Белый цвет в христианстве символизирует чистоту души и божественный свет. Поскольку Вознесение – один из главных православных праздников, то священники советуют этот день посвятить Богу. Выполнять какую-либо работу, кроме повседневных дел, возбраняется. Как правило, православные идут в этот день на службу в храм. А после церковной службы верующие могут собраться за праздничным столом, поскольку церковный устав не предусматривает в этот день поста.Вознесение в народе называли Спасовым днем. В народе верили, что в этот день на улице под видом нищего можно встретить самого Господа. Поэтому в деревнях, например, на Вознесение не было принято выкидывать мусор из дома – этим можно было оскорбить Бога. А чтобы как-то задобрить его, женщины пекли особые блины – "лапотки". Также, по народным поверьям, считалось, что в этот день громче поют соловьи. Тот же, кому повезет поймать эту птицу, будет счастлив весь год.
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иисус христос

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

00:01 10.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВыставка "Искусство сохранять искусство" в Музеях Кремля
Выставка Искусство сохранять искусство в Музеях Кремля - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА 10 июн – РИА Новости, Никита Бизин. Православные христиане на 40-й день после Пасхи отмечают один из своих главных праздников - Вознесение Господне.
Согласно Священному Писанию, Иисус Христос, благословив апостолов, "поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их".
Праздник относится к числу двунадесятых - 12-ти важнейших в церковном календаре. Он преходящий - то есть его дата зависит от числа Пасхи.
Сам праздник символизирует собой дорогу в Царствие небесное для христиан. По словам христианского мыслителя Антония Сурожского, "мы понимаем путь спасения, и видим, что для Бога значит наша земля, как она ему дорога, и какие непостижимые в ней возможности".
С Вознесения православные священнослужители, служившие до этого в пасхальных красных облачениях, облачаются в белые богослужебные одежды. Белый цвет в христианстве символизирует чистоту души и божественный свет.
В храме Вознесения Господня у Никитских ворот - РИА Новости, 1920, 27.05.2020
27 мая 2020, 02:55Религия и мировоззрение
Вознесение Господне 2021: чего нельзя делать и как праздновать
Поскольку Вознесение – один из главных православных праздников, то священники советуют этот день посвятить Богу. Выполнять какую-либо работу, кроме повседневных дел, возбраняется. Как правило, православные идут в этот день на службу в храм. А после церковной службы верующие могут собраться за праздничным столом, поскольку церковный устав не предусматривает в этот день поста.
Вознесение в народе называли Спасовым днем. В народе верили, что в этот день на улице под видом нищего можно встретить самого Господа. Поэтому в деревнях, например, на Вознесение не было принято выкидывать мусор из дома – этим можно было оскорбить Бога. А чтобы как-то задобрить его, женщины пекли особые блины – "лапотки". Также, по народным поверьям, считалось, что в этот день громче поют соловьи. Тот же, кому повезет поймать эту птицу, будет счастлив весь год.
 
Религия и мировоззрениеИисус Христос
 
 
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