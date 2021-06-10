https://ria.ru/20210610/voznesenie-1736355915.html

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане отмечают Вознесение Господне - РИА Новости, 10.06.2021

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане на 40-й день после Пасхи отмечают один из своих главных праздников - Вознесение Господне. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T00:01

2021-06-10T00:01

2021-06-10T00:01

религия и мировоззрение

иисус христос

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МОСКВА 10 июн – РИА Новости, Никита Бизин. Православные христиане на 40-й день после Пасхи отмечают один из своих главных праздников - Вознесение Господне. Согласно Священному Писанию, Иисус Христос, благословив апостолов, "поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их". Праздник относится к числу двунадесятых - 12-ти важнейших в церковном календаре. Он преходящий - то есть его дата зависит от числа Пасхи. Сам праздник символизирует собой дорогу в Царствие небесное для христиан. По словам христианского мыслителя Антония Сурожского, "мы понимаем путь спасения, и видим, что для Бога значит наша земля, как она ему дорога, и какие непостижимые в ней возможности".С Вознесения православные священнослужители, служившие до этого в пасхальных красных облачениях, облачаются в белые богослужебные одежды. Белый цвет в христианстве символизирует чистоту души и божественный свет. Поскольку Вознесение – один из главных православных праздников, то священники советуют этот день посвятить Богу. Выполнять какую-либо работу, кроме повседневных дел, возбраняется. Как правило, православные идут в этот день на службу в храм. А после церковной службы верующие могут собраться за праздничным столом, поскольку церковный устав не предусматривает в этот день поста.Вознесение в народе называли Спасовым днем. В народе верили, что в этот день на улице под видом нищего можно встретить самого Господа. Поэтому в деревнях, например, на Вознесение не было принято выкидывать мусор из дома – этим можно было оскорбить Бога. А чтобы как-то задобрить его, женщины пекли особые блины – "лапотки". Также, по народным поверьям, считалось, что в этот день громче поют соловьи. Тот же, кому повезет поймать эту птицу, будет счастлив весь год.

https://ria.ru/20200527/1572034685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иисус христос