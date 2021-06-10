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ЛНР обвинила Киев в размещении вооружения в жилых районах
ЛНР обвинила Киев в размещении вооружения в жилых районах - РИА Новости, 10.06.2021
ЛНР обвинила Киев в размещении вооружения в жилых районах
Украинские силовики вновь размещают бронетехнику и вооружение в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе, заявили в четверг журналистам в пресс-службе РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:54
2021-06-10T11:54
ситуация в днр и лнр
лисичанск
луганская народная республика
т-64
рубежное
в мире
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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Украинские силовики вновь размещают бронетехнику и вооружение в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе, заявили в четверг журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.Народная милиция ЛНР не раз обвиняла Киев в размещении вооружения и техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.Он уточнил, что на железнодорожной станции в городе Рубежное украинские силовики разместили 12 самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" калибром 152 миллиметра и 12 танков Т-64, еще два таких танка зафиксированы в жилом районе Лисичанска. По словам представителя пресс-службы, украинские силовики разместили бронетехнику также вблизи села Орехово, в Александрополье и Причепиловке.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210610/delegatsiya-1736421344.html
https://ria.ru/20210608/donbass-1736170507.html
лисичанск
луганская народная республика
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ситуация в днр и лнр, лисичанск, луганская народная республика, т-64, рубежное, в мире

ЛНР обвинила Киев в размещении вооружения в жилых районах

11:54 10.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Украинские силовики вновь размещают бронетехнику и вооружение в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе, заявили в четверг журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
Народная милиция ЛНР не раз обвиняла Киев в размещении вооружения и техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса.
Владислав Дейнего - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 11:22
В ЛНР засомневались в договороспособности украинской делегации
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.
Он уточнил, что на железнодорожной станции в городе Рубежное украинские силовики разместили 12 самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" калибром 152 миллиметра и 12 танков Т-64, еще два таких танка зафиксированы в жилом районе Лисичанска. По словам представителя пресс-службы, украинские силовики разместили бронетехнику также вблизи села Орехово, в Александрополье и Причепиловке.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 16:14
В ЛНР призвали сделать минские переговоры по Донбассу публичными
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаТ-64РубежноеВ мире
 
 
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