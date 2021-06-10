https://ria.ru/20210610/vooruzhenie-1736430059.html

ЛНР обвинила Киев в размещении вооружения в жилых районах

ЛНР обвинила Киев в размещении вооружения в жилых районах - РИА Новости, 10.06.2021

ЛНР обвинила Киев в размещении вооружения в жилых районах

Украинские силовики вновь размещают бронетехнику и вооружение в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе, заявили в четверг журналистам в пресс-службе РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:54

2021-06-10T11:54

2021-06-10T11:54

ситуация в днр и лнр

лисичанск

луганская народная республика

т-64

рубежное

в мире

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ЛУГАНСК, 10 июн - РИА Новости. Украинские силовики вновь размещают бронетехнику и вооружение в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе, заявили в четверг журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.Народная милиция ЛНР не раз обвиняла Киев в размещении вооружения и техники в подконтрольных Киеву населенных пунктах Донбасса."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.Он уточнил, что на железнодорожной станции в городе Рубежное украинские силовики разместили 12 самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" калибром 152 миллиметра и 12 танков Т-64, еще два таких танка зафиксированы в жилом районе Лисичанска. По словам представителя пресс-службы, украинские силовики разместили бронетехнику также вблизи села Орехово, в Александрополье и Причепиловке.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210610/delegatsiya-1736421344.html

https://ria.ru/20210608/donbass-1736170507.html

лисичанск

луганская народная республика

рубежное

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, лисичанск, луганская народная республика, т-64, рубежное, в мире