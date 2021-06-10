https://ria.ru/20210610/voenkomat-1736548444.html

Руденя: Верхневолжье начало реализацию проекта реновации военкоматов

Руденя: Верхневолжье начало реализацию проекта реновации военкоматов - РИА Новости, 10.06.2021

Руденя: Верхневолжье начало реализацию проекта реновации военкоматов

Тверская область приступила к реализации проекта реновации военкоматов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в четверг в прямом эфире телеканала "Россия 24... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T22:18

2021-06-10T22:18

2021-06-10T22:18

тверская область

россия

игорь руденя

тверская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735720408_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a6733a149007a0c8ebf4253ca3907495.jpg

ТВЕРЬ, 10 июн – РИА Новости. Тверская область приступила к реализации проекта реновации военкоматов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в четверг в прямом эфире телеканала "Россия 24 Тверь"."Мы готовы стать пилотным регионом, где будут выработаны стандарты обновления региональных военных комиссариатов. В течение нескольких недель будет готово предпроектное решение”, - сказал Руденя.По его словам, до конца года в регионе появится первый военкомат нового образца. "Этот военный комиссариат должен стать тестовым для регионов Российской Федерации, как минимум – для Центрального федерального округа", - отметил Руденя.

https://ria.ru/20210610/gospodderzhka-1736473928.html

россия

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь руденя, тверская область, общество