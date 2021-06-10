https://ria.ru/20210610/voenkomat-1736548444.html
Руденя: Верхневолжье начало реализацию проекта реновации военкоматов
Руденя: Верхневолжье начало реализацию проекта реновации военкоматов - РИА Новости, 10.06.2021
Руденя: Верхневолжье начало реализацию проекта реновации военкоматов
Тверская область приступила к реализации проекта реновации военкоматов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в четверг в прямом эфире телеканала "Россия 24... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T22:18
2021-06-10T22:18
2021-06-10T22:18
тверская область
россия
игорь руденя
тверская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735720408_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a6733a149007a0c8ebf4253ca3907495.jpg
ТВЕРЬ, 10 июн – РИА Новости. Тверская область приступила к реализации проекта реновации военкоматов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в четверг в прямом эфире телеканала "Россия 24 Тверь"."Мы готовы стать пилотным регионом, где будут выработаны стандарты обновления региональных военных комиссариатов. В течение нескольких недель будет готово предпроектное решение”, - сказал Руденя.По его словам, до конца года в регионе появится первый военкомат нового образца. "Этот военный комиссариат должен стать тестовым для регионов Российской Федерации, как минимум – для Центрального федерального округа", - отметил Руденя.
https://ria.ru/20210610/gospodderzhka-1736473928.html
россия
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735720408_71:0:995:693_1920x0_80_0_0_07a614c7d56c8877ca564fcb797d2602.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь руденя, тверская область, общество
Руденя: Верхневолжье начало реализацию проекта реновации военкоматов
Губернатор Тверской области Руденя сообщил, что регион начал реновацию военкоматов