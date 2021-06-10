Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210610/voenkomat-1736548444.html
Руденя: Верхневолжье начало реализацию проекта реновации военкоматов
Руденя: Верхневолжье начало реализацию проекта реновации военкоматов - РИА Новости, 10.06.2021
Руденя: Верхневолжье начало реализацию проекта реновации военкоматов
Тверская область приступила к реализации проекта реновации военкоматов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в четверг в прямом эфире телеканала "Россия 24... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T22:18
2021-06-10T22:18
тверская область
россия
игорь руденя
тверская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735720408_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a6733a149007a0c8ebf4253ca3907495.jpg
ТВЕРЬ, 10 июн – РИА Новости. Тверская область приступила к реализации проекта реновации военкоматов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в четверг в прямом эфире телеканала "Россия 24 Тверь"."Мы готовы стать пилотным регионом, где будут выработаны стандарты обновления региональных военных комиссариатов. В течение нескольких недель будет готово предпроектное решение”, - сказал Руденя.По его словам, до конца года в регионе появится первый военкомат нового образца. "Этот военный комиссариат должен стать тестовым для регионов Российской Федерации, как минимум – для Центрального федерального округа", - отметил Руденя.
https://ria.ru/20210610/gospodderzhka-1736473928.html
россия
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735720408_71:0:995:693_1920x0_80_0_0_07a614c7d56c8877ca564fcb797d2602.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, игорь руденя, тверская область, общество
Руденя: Верхневолжье начало реализацию проекта реновации военкоматов
22:18 10.06.2021
 
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на Петербургском международном экономическом форуме
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на Петербургском международном экономическом форуме
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области

Губернатор Тверской области Руденя сообщил, что регион начал реновацию военкоматов

Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 10 июн – РИА Новости. Тверская область приступила к реализации проекта реновации военкоматов, сообщил губернатор региона Игорь Руденя в четверг в прямом эфире телеканала "Россия 24 Тверь".
"Мы готовы стать пилотным регионом, где будут выработаны стандарты обновления региональных военных комиссариатов. В течение нескольких недель будет готово предпроектное решение”, - сказал Руденя.
По его словам, до конца года в регионе появится первый военкомат нового образца.
"Этот военный комиссариат должен стать тестовым для регионов Российской Федерации, как минимум – для Центрального федерального округа", - отметил Руденя.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
Вчера, 15:18Тверская область
Руденя: более семи тысяч субъектов МСП Верхневолжья получили господдержку
 
Тверская областьРоссияИгорь РуденяТверская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:45СМИ: в Греции мужчина умер на следующий день после прививки AstraZeneca
09:38В Польше рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
09:34Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 14 июня
09:31На "Армии-2021" впервые покажут стратегическую подлодку "Борей"
09:26В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек
09:22СК завел дело из-за смерти рабочего после обрушения на заводе в Норильске
09:19Руцкой рассказал о роли близкого к Ельцину иностранца в распаде СССР
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
Лента новостейМолния