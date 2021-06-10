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На Урале задержали водителя автобуса после ДТП с шестью погибшими

На Урале задержали водителя автобуса после ДТП с шестью погибшими - РИА Новости, 10.06.2021

На Урале задержали водителя автобуса после ДТП с шестью погибшими

Водитель автобуса задержан после ДТП с шестью погибшими в городе Лесной Свердловской области, сообщил РИА Новости глава пресс-службы МВД региона Валерий... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T18:39

2021-06-10T18:39

2021-06-10T18:39

наезд автобуса на остановку в свердловской области

россия

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

лесной

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Водитель автобуса задержан после ДТП с шестью погибшими в городе Лесной Свердловской области, сообщил РИА Новости глава пресс-службы МВД региона Валерий Горелых.Утром в четверг автобус из-за отказа тормозов врезался в забор промпредприятия и наехал на рабочих, которые шли на комбинат. Шесть человек погибли, еще 15 пострадали. По данным территориального Центра медицины катастроф, трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней степени тяжести.СК возбудил дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), а в отношении водителя полиция завела дело по части 5 статьи 264 УК РФ – "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности смерть двух и более лиц".Он добавил, что автобус направлен инспекторами ГИБДД на обследование для проверки его тормозной системы, решается вопрос о назначении автотехнической экспертизы транспортного средства.Также Горелых уточнил, что автобус утром, как установила проведенная полицией проверка, прошел предрейсовый осмотр, а водитель - медицинский. Транспортное средство выпущено в 2012 году, все это время оно было в руках одного владельца, добавил представитель главка.

https://ria.ru/20210610/traur-1736450528.html

https://ria.ru/20210610/dtp-1736423295.html

россия

свердловская область

лесной

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наезд автобуса на остановку в свердловской области, россия, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, лесной, происшествия