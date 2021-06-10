На Урале задержали водителя автобуса после ДТП с шестью погибшими
В Свердловской области задержали водителя автобуса после ДТП , в котором погибли шесть человек
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Водитель автобуса задержан после ДТП с шестью погибшими в городе Лесной Свердловской области, сообщил РИА Новости глава пресс-службы МВД региона Валерий Горелых.
Утром в четверг автобус из-за отказа тормозов врезался в забор промпредприятия и наехал на рабочих, которые шли на комбинат. Шесть человек погибли, еще 15 пострадали. По данным территориального Центра медицины катастроф, трое пострадавших находятся в реанимации в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней степени тяжести.
СК возбудил дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), а в отношении водителя полиция завела дело по части 5 статьи 264 УК РФ – "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности смерть двух и более лиц".
"Сотрудники специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области задержали водителя пассажирского автобуса, допустившего ДТП с гибелью шести человек. Гражданин Зелев помещен под стражу в изолятор временного содержания ОВД города Лесной", - сказал Горелых.
Он добавил, что автобус направлен инспекторами ГИБДД на обследование для проверки его тормозной системы, решается вопрос о назначении автотехнической экспертизы транспортного средства.
Также Горелых уточнил, что автобус утром, как установила проведенная полицией проверка, прошел предрейсовый осмотр, а водитель - медицинский. Транспортное средство выпущено в 2012 году, все это время оно было в руках одного владельца, добавил представитель главка.