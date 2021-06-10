Видеомост с космонавтами МКС пройдет в Задонске в День России
ЛИПЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Празднование Дня России в городе Задонск Липецкой области в этом году посвятят 60-летней годовщине первого полета человека в космос, состоится сеанс видео- и радиомоста с космонавтами МКС, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, ожидается визит героя России, космонавта, уроженца Липецкой области Сергея Трещева и правнука Константина Циолковского - Сергея Самбурова. В рамках кругосветного автопробега "Вместе" город посетят представители международной комбинированной экспедиции "Трудовая доблесть России. Резервы человечества".
Артамонов отметил, что в программе запланировано открытие филателистической выставки, лекции "Как стать космонавтом", показ документальных фильмов о российской космонавтике, а также конкурс детских рисунков "Россия космическая".
"В этом году мы вместе со всей страной отметили знаменательную дату – 60 лет со дня первого полета человека в космос. В регионе в честь этого события проходит много различных акций. Это прекрасный повод вспомнить страницы великой истории нашей страны и её достижения в области космических исследований. Космонавты, современные исследователи и ученые своим примером вдохновляют молодое поколение на покорение новых вершин", – сказал Артамонов.