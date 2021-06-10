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Липецкая область
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Видеомост с космонавтами МКС пройдет в Задонске в День России
Видеомост с космонавтами МКС пройдет в Задонске в День России - РИА Новости, 10.06.2021
Видеомост с космонавтами МКС пройдет в Задонске в День России
Празднование Дня России в городе Задонск Липецкой области в этом году посвятят 60-летней годовщине первого полета человека в космос, состоится сеанс видео- и... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:49
2021-06-10T14:49
липецкая область
игорь артамонов
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Празднование Дня России в городе Задонск Липецкой области в этом году посвятят 60-летней годовщине первого полета человека в космос, состоится сеанс видео- и радиомоста с космонавтами МКС, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, ожидается визит героя России, космонавта, уроженца Липецкой области Сергея Трещева и правнука Константина Циолковского - Сергея Самбурова. В рамках кругосветного автопробега "Вместе" город посетят представители международной комбинированной экспедиции "Трудовая доблесть России. Резервы человечества". Артамонов отметил, что в программе запланировано открытие филателистической выставки, лекции "Как стать космонавтом", показ документальных фильмов о российской космонавтике, а также конкурс детских рисунков "Россия космическая".
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игорь артамонов, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, липецкая область

Видеомост с космонавтами МКС пройдет в Задонске в День России

14:49 10.06.2021
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© NASA / Roscosmos
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ЛИПЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Празднование Дня России в городе Задонск Липецкой области в этом году посвятят 60-летней годовщине первого полета человека в космос, состоится сеанс видео- и радиомоста с космонавтами МКС, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, ожидается визит героя России, космонавта, уроженца Липецкой области Сергея Трещева и правнука Константина Циолковского - Сергея Самбурова. В рамках кругосветного автопробега "Вместе" город посетят представители международной комбинированной экспедиции "Трудовая доблесть России. Резервы человечества".
Артамонов отметил, что в программе запланировано открытие филателистической выставки, лекции "Как стать космонавтом", показ документальных фильмов о российской космонавтике, а также конкурс детских рисунков "Россия космическая".
"В этом году мы вместе со всей страной отметили знаменательную дату – 60 лет со дня первого полета человека в космос. В регионе в честь этого события проходит много различных акций. Это прекрасный повод вспомнить страницы великой истории нашей страны и её достижения в области космических исследований. Космонавты, современные исследователи и ученые своим примером вдохновляют молодое поколение на покорение новых вершин", – сказал Артамонов.
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 14:02Липецкая область
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Липецкая областьИгорь АртамоновМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаЛипецкая область
 
 
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