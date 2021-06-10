https://ria.ru/20210610/videomost-1736467469.html

Видеомост с космонавтами МКС пройдет в Задонске в День России

Видеомост с космонавтами МКС пройдет в Задонске в День России - РИА Новости, 10.06.2021

Видеомост с космонавтами МКС пройдет в Задонске в День России

Празднование Дня России в городе Задонск Липецкой области в этом году посвятят 60-летней годовщине первого полета человека в космос, состоится сеанс видео- и... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T14:49

2021-06-10T14:49

2021-06-10T14:49

липецкая область

игорь артамонов

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Празднование Дня России в городе Задонск Липецкой области в этом году посвятят 60-летней годовщине первого полета человека в космос, состоится сеанс видео- и радиомоста с космонавтами МКС, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, ожидается визит героя России, космонавта, уроженца Липецкой области Сергея Трещева и правнука Константина Циолковского - Сергея Самбурова. В рамках кругосветного автопробега "Вместе" город посетят представители международной комбинированной экспедиции "Трудовая доблесть России. Резервы человечества". Артамонов отметил, что в программе запланировано открытие филателистической выставки, лекции "Как стать космонавтом", показ документальных фильмов о российской космонавтике, а также конкурс детских рисунков "Россия космическая".

https://ria.ru/20210609/soglasheniya-1736293701.html

липецкая область

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игорь артамонов, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, липецкая область