https://ria.ru/20210610/vaktsinatsiya-1736519734.html

В Псковской области предложили ввести поощрения для привитых от COVID-19

В Псковской области предложили ввести поощрения для привитых от COVID-19 - РИА Новости, 10.06.2021

В Псковской области предложили ввести поощрения для привитых от COVID-19

Систему преференций для тех, кто привился от коронавируса, разработают в Псковской области, чтобы стимулировать процесс вакцинации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T18:20

2021-06-10T18:20

2021-06-10T18:29

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

россия

михаил ведерников

здоровье - общество

псковская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Систему преференций для тех, кто привился от коронавируса, разработают в Псковской области, чтобы стимулировать процесс вакцинации, сообщает пресс-служба администрации региона.Псковский губернатор Михаил Ведерников в четверг провел совещание с главами муниципалитетов об усилении темпов вакцинации."Вице-губернатору (Псковской области) Нинель Салагаевой, региональным комитету по экономическому развитию и инвестиционной политике, комитету по культуре поручено проработать варианты дополнительных мер стимулирования в виде скидок, бонусов для тех, кто имеет соответствующие сертификаты о прохождении вакцинации от COVID-19… Все предложения по дополнительному стимулированию … должны быть подготовлены к 15 июня", - говорится в сообщении.Ведерников также поручил главе областного комздрава Марине Гаращенко адаптировать график работы пунктов вакцинации с учетом активности жителей с тем, чтобы во время дачного сезона отдавать предпочтение выездным формам обслуживания населения. По мнению главы региона, пункты вакцинации нужно максимально приблизить к дачным поселкам и местам скопления людей, а также организовать централизованную вакцинацию трудовых коллективов на рабочих местах.Как отметил Ведерников, чтобы к осени от коронавируса привилось 60% населения Псковской области, необходимо увеличить существующие темпы вакцинации в три раза. В противном случае снятия ограничений по COVID-19 можно будет ожидать только ко второму полугодию 2022 года.По данным, приведенным в Instagram Ведерникова, полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли около 51 тысячи жителей региона.

https://ria.ru/20210604/privivka-1735619607.html

https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736371270.html

россия

псковская область

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вакцинация россиян от covid-19, россия, михаил ведерников, здоровье - общество, псковская область