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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210610/vaktsinatsiya-1736519734.html
В Псковской области предложили ввести поощрения для привитых от COVID-19
В Псковской области предложили ввести поощрения для привитых от COVID-19 - РИА Новости, 10.06.2021
В Псковской области предложили ввести поощрения для привитых от COVID-19
Систему преференций для тех, кто привился от коронавируса, разработают в Псковской области, чтобы стимулировать процесс вакцинации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T18:20
2021-06-10T18:29
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
россия
михаил ведерников
здоровье - общество
псковская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Систему преференций для тех, кто привился от коронавируса, разработают в Псковской области, чтобы стимулировать процесс вакцинации, сообщает пресс-служба администрации региона.Псковский губернатор Михаил Ведерников в четверг провел совещание с главами муниципалитетов об усилении темпов вакцинации."Вице-губернатору (Псковской области) Нинель Салагаевой, региональным комитету по экономическому развитию и инвестиционной политике, комитету по культуре поручено проработать варианты дополнительных мер стимулирования в виде скидок, бонусов для тех, кто имеет соответствующие сертификаты о прохождении вакцинации от COVID-19… Все предложения по дополнительному стимулированию … должны быть подготовлены к 15 июня", - говорится в сообщении.Ведерников также поручил главе областного комздрава Марине Гаращенко адаптировать график работы пунктов вакцинации с учетом активности жителей с тем, чтобы во время дачного сезона отдавать предпочтение выездным формам обслуживания населения. По мнению главы региона, пункты вакцинации нужно максимально приблизить к дачным поселкам и местам скопления людей, а также организовать централизованную вакцинацию трудовых коллективов на рабочих местах.Как отметил Ведерников, чтобы к осени от коронавируса привилось 60% населения Псковской области, необходимо увеличить существующие темпы вакцинации в три раза. В противном случае снятия ограничений по COVID-19 можно будет ожидать только ко второму полугодию 2022 года.По данным, приведенным в Instagram Ведерникова, полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли около 51 тысячи жителей региона.
https://ria.ru/20210604/privivka-1735619607.html
https://ria.ru/20210609/koronavirus-1736371270.html
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вакцинация россиян от covid-19, россия, михаил ведерников, здоровье - общество, псковская область
В Псковской области предложили ввести поощрения для привитых от COVID-19
18:20 10.06.2021 (обновлено: 18:29 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПогрузка средств защиты и медикаментов для борьбы с COVID-19
Погрузка средств защиты и медикаментов для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

В Псковской области создадут систему преференций для тех, кто привился от COVID-19

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Систему преференций для тех, кто привился от коронавируса, разработают в Псковской области, чтобы стимулировать процесс вакцинации, сообщает пресс-служба администрации региона.
Псковский губернатор Михаил Ведерников в четверг провел совещание с главами муниципалитетов об усилении темпов вакцинации.
Медицинский сотрудник держит в руках вакцину Спутник-V в пункте вакцинации, открывшемся в театре Геликон-Опера, в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
4 июня, 14:03Распространение коронавируса
Мурашко анонсировал дополнительные меры поддержки привитых от COVID-19
"Вице-губернатору (Псковской области) Нинель Салагаевой, региональным комитету по экономическому развитию и инвестиционной политике, комитету по культуре поручено проработать варианты дополнительных мер стимулирования в виде скидок, бонусов для тех, кто имеет соответствующие сертификаты о прохождении вакцинации от COVID-19… Все предложения по дополнительному стимулированию … должны быть подготовлены к 15 июня", - говорится в сообщении.
Ведерников также поручил главе областного комздрава Марине Гаращенко адаптировать график работы пунктов вакцинации с учетом активности жителей с тем, чтобы во время дачного сезона отдавать предпочтение выездным формам обслуживания населения. По мнению главы региона, пункты вакцинации нужно максимально приблизить к дачным поселкам и местам скопления людей, а также организовать централизованную вакцинацию трудовых коллективов на рабочих местах.
Медик готовит шприц с препаратом Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 21:04Распространение коронавируса
Семейная пара из Франции привилась от COVID-19 в Псковской области
Как отметил Ведерников, чтобы к осени от коронавируса привилось 60% населения Псковской области, необходимо увеличить существующие темпы вакцинации в три раза. В противном случае снятия ограничений по COVID-19 можно будет ожидать только ко второму полугодию 2022 года.
По данным, приведенным в Instagram Ведерникова, полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли около 51 тысячи жителей региона.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19РоссияМихаил ВедерниковЗдоровье - ОбществоПсковская область
 
 
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