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В Москве в конце июня начнется "Летняя утиная перепись"

В Москве в конце июня начнется "Летняя утиная перепись" - РИА Новости, 10.06.2021

В Москве в конце июня начнется "Летняя утиная перепись"

Специалисты Мосприроды посчитают выводки водоплавающих птиц, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T15:00

2021-06-10T15:00

2021-06-10T15:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Специалисты Мосприроды посчитают выводки водоплавающих птиц, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."На природных территориях Мосприроды скоро начнутся летние учеты водоплавающих птиц "Летняя утиная перепись - 2021", которые проходят с конца июня до конца лета. Вопросы, на которые должны ответить орнитологи в ходе учетов, такие же, что и при переписи населения: пол, возраст, количество детей, место жительства. Конечно, утки не умеют заполнять анкеты, и их бесполезно спрашивать о составе семьи", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты на маршрутах вдоль водоемов считают и записывают виды водоплавающих, пол, количество птенцов и их возраст, который нетрудно определить по их внешнему виду. Учитывают взрослых уток, выводки утят-пуховичков, выводки частично оперенных утят и полностью оперенных. По окончании орнитологи обобщат данные и смогут сделать выводы.Уточняется, что, по итогам учета птенцов водоплавающих птиц на особо охраняемых природных территориях 2020 года, в Москве за лето у крякв появилось 732 утенка в 126 выводках. А всего в природных парках Москвы все водоплавающие птицы вывели 861 птенца.

https://ria.ru/20210526/ptitsy-1733872432.html

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мосприрода, городское хозяйство москвы, москва, общество