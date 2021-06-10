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Центральный аппарат СК расследует дело об убийстве приставов в Сочи
Центральный аппарат СК расследует дело об убийстве приставов в Сочи - РИА Новости, 10.06.2021
Центральный аппарат СК расследует дело об убийстве приставов в Сочи
Уголовное дело о посягательстве на жизнь судебных приставов в Краснодарском крае передано в центральный аппарат СК России для полноценного и объективного... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:40
2021-06-10T15:49
россия
следственный комитет россии (ск рф)
сочи
происшествия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь судебных приставов в Краснодарском крае передано в центральный аппарат СК России для полноценного и объективного расследования, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко."Председателю Следственного комитета России доложено о ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю по факту посягательства на судебных приставов. Изучив представленные материалы, Александр Бастрыкин принял решение о передаче этого уголовного дела в центральный аппарат Следственного комитета для наиболее полного и объективного расследования", - сказала Петренко.Днем в среду ГУМВД по Краснодарскому краю сообщило о задержании в Адлерском районе Сочи подозреваемого, который, согласно поступившему сообщению, открыл стрельбу по приставам во время исполнения ими судебного решения. По данным властей, постройки по этому адресу являлись самостроями и по решению суда подлежали сносу. Оба пристава от полученных ранений скончались на месте. Прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть. СК возбудил уголовные дела о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (статья 295 УК РФ), и покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статья 30, часть 2 статья 105 УК РФ). Вечером в среду следственное ведомство сообщило, что задержанный признал свою вину в полном объёме.По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу."Для установления обстоятельств преступления продолжается выполнение комплекса следственных действий, проводятся судебно-медицинские, баллистические, психолого-психиатрическая и генетическая экспертизы. Наряду с этим следствию предстоит изучить причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - добавила Петренко.
https://ria.ru/20210610/sochi-1736433296.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), сочи, происшествия

Центральный аппарат СК расследует дело об убийстве приставов в Сочи

15:40 10.06.2021 (обновлено: 15:49 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник ФССП на месте убийства судебных приставов в Адлере
Сотрудник ФССП на месте убийства судебных приставов в Адлере - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Игорь Онучин
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь судебных приставов в Краснодарском крае передано в центральный аппарат СК России для полноценного и объективного расследования, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Председателю Следственного комитета России доложено о ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю по факту посягательства на судебных приставов. Изучив представленные материалы, Александр Бастрыкин принял решение о передаче этого уголовного дела в центральный аппарат Следственного комитета для наиболее полного и объективного расследования", - сказала Петренко.
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Днем в среду ГУМВД по Краснодарскому краю сообщило о задержании в Адлерском районе Сочи подозреваемого, который, согласно поступившему сообщению, открыл стрельбу по приставам во время исполнения ими судебного решения. По данным властей, постройки по этому адресу являлись самостроями и по решению суда подлежали сносу. Оба пристава от полученных ранений скончались на месте. Прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть. СК возбудил уголовные дела о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (статья 295 УК РФ), и покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статья 30, часть 2 статья 105 УК РФ). Вечером в среду следственное ведомство сообщило, что задержанный признал свою вину в полном объёме.
По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
"Для установления обстоятельств преступления продолжается выполнение комплекса следственных действий, проводятся судебно-медицинские, баллистические, психолого-психиатрическая и генетическая экспертизы. Наряду с этим следствию предстоит изучить причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - добавила Петренко.
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