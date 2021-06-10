Центральный аппарат СК расследует дело об убийстве приставов в Сочи
15:40 10.06.2021 (обновлено: 15:49 10.06.2021)
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСотрудник ФССП на месте убийства судебных приставов в Адлере
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь судебных приставов в Краснодарском крае передано в центральный аппарат СК России для полноценного и объективного расследования, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Председателю Следственного комитета России доложено о ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю по факту посягательства на судебных приставов. Изучив представленные материалы, Александр Бастрыкин принял решение о передаче этого уголовного дела в центральный аппарат Следственного комитета для наиболее полного и объективного расследования", - сказала Петренко.
Днем в среду ГУМВД по Краснодарскому краю сообщило о задержании в Адлерском районе Сочи подозреваемого, который, согласно поступившему сообщению, открыл стрельбу по приставам во время исполнения ими судебного решения. По данным властей, постройки по этому адресу являлись самостроями и по решению суда подлежали сносу. Оба пристава от полученных ранений скончались на месте. Прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть. СК возбудил уголовные дела о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (статья 295 УК РФ), и покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статья 30, часть 2 статья 105 УК РФ). Вечером в среду следственное ведомство сообщило, что задержанный признал свою вину в полном объёме.
По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
"Для установления обстоятельств преступления продолжается выполнение комплекса следственных действий, проводятся судебно-медицинские, баллистические, психолого-психиатрическая и генетическая экспертизы. Наряду с этим следствию предстоит изучить причины и условия, способствовавшие совершению преступления", - добавила Петренко.