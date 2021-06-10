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Дело об убийстве подростка в Солнечногорске передали в суд
Дело об убийстве подростка в Солнечногорске передали в суд - РИА Новости, 10.06.2021
Дело об убийстве подростка в Солнечногорске передали в суд
Мужчина, обвиняемый в нанесении более 50 ножевых ранений 15-летнему подростку в Солнечногорске, предстанет перед судом за убийство, сообщила старший помощник... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T12:20
2021-06-10T12:42
россия
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в нанесении более 50 ножевых ранений 15-летнему подростку в Солнечногорске, предстанет перед судом за убийство, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.По данным следствия, 25 марта школьник из Зеленограда после занятий поехал гулять в городской округ Солнечногорск. На автобусной остановке он познакомился с 26-летним мужчиной, который предложил пойти к нему в квартиру. Там обвиняемый нанес подростку более 50 ножевых ударов.Врадий отметила, что после случившегося мужчина попытался сбежать во Владимирскую область, где позднее и был задержан."Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве 15-летнего подростка... дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Солнечногорский городской суд, где в ближайшее время будет рассматриваться по существу", - говорится в сообщении.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия

Дело об убийстве подростка в Солнечногорске передали в суд

12:20 10.06.2021 (обновлено: 12:42 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в нанесении более 50 ножевых ранений 15-летнему подростку в Солнечногорске, предстанет перед судом за убийство, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
По данным следствия, 25 марта школьник из Зеленограда после занятий поехал гулять в городской округ Солнечногорск. На автобусной остановке он познакомился с 26-летним мужчиной, который предложил пойти к нему в квартиру. Там обвиняемый нанес подростку более 50 ножевых ударов.
Врадий отметила, что после случившегося мужчина попытался сбежать во Владимирскую область, где позднее и был задержан.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве 15-летнего подростка... дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Солнечногорский городской суд, где в ближайшее время будет рассматриваться по существу", - говорится в сообщении.
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