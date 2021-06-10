https://ria.ru/20210610/ubiystvo-1736437530.html

Дело об убийстве подростка в Солнечногорске передали в суд

Дело об убийстве подростка в Солнечногорске передали в суд - РИА Новости, 10.06.2021

Дело об убийстве подростка в Солнечногорске передали в суд

Мужчина, обвиняемый в нанесении более 50 ножевых ранений 15-летнему подростку в Солнечногорске, предстанет перед судом за убийство, сообщила старший помощник... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T12:20

2021-06-10T12:20

2021-06-10T12:42

россия

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в нанесении более 50 ножевых ранений 15-летнему подростку в Солнечногорске, предстанет перед судом за убийство, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.По данным следствия, 25 марта школьник из Зеленограда после занятий поехал гулять в городской округ Солнечногорск. На автобусной остановке он познакомился с 26-летним мужчиной, который предложил пойти к нему в квартиру. Там обвиняемый нанес подростку более 50 ножевых ударов.Врадий отметила, что после случившегося мужчина попытался сбежать во Владимирскую область, где позднее и был задержан."Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве 15-летнего подростка... дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Солнечногорский городской суд, где в ближайшее время будет рассматриваться по существу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210427/metro-1730162094.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия