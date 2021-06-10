Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210610/ubiystvo-1736387283.html
Минздрав Палестины обвинил израильских военных в убийстве двух человек
Минздрав Палестины обвинил израильских военных в убийстве двух человек - РИА Новости, 10.06.2021
Минздрав Палестины обвинил израильских военных в убийстве двух человек
Два палестинца были в ночь на четверг застрелены израильскими военнослужащими на Западном берегу, сообщает министерство здравоохранения Палестины. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T03:03
2021-06-10T06:48
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
палестина
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732272712_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_bd2e9575e5c90757b2849f2586e73432.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Два палестинца были в ночь на четверг застрелены израильскими военнослужащими на Западном берегу, сообщает министерство здравоохранения Палестины.Согласно заявлению, инцидент произошел в городе Дженин в северной части Западного берега, два палестинца погибли, один получил серьезные ранения.По информации источников палестинского издания Quds, погибшие были сотрудниками палестинской военной разведки, между ними и израильским спецназом произошло вооруженное столкновение.
https://ria.ru/20210605/putin-1735772219.html
палестина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732272712_454:327:2747:2047_1920x0_80_0_0_7c9ae0f7d6d6fcc54243c2b7fe6fdd55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, палестина, израиль, в мире

Минздрав Палестины обвинил израильских военных в убийстве двух человек

03:03 10.06.2021 (обновлено: 06:48 10.06.2021)
 
© REUTERS / Amir CohenИзраильские военнослужащие на границе Израиля и сектора Газа
Израильские военнослужащие на границе Израиля и сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© REUTERS / Amir Cohen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Два палестинца были в ночь на четверг застрелены израильскими военнослужащими на Западном берегу, сообщает министерство здравоохранения Палестины.
Согласно заявлению, инцидент произошел в городе Дженин в северной части Западного берега, два палестинца погибли, один получил серьезные ранения.
По информации источников палестинского издания Quds, погибшие были сотрудниками палестинской военной разведки, между ними и израильским спецназом произошло вооруженное столкновение.
Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями крупнейших иностранных компаний в рамках Петербургского международного экономического форума - 202 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 12:11Петербургский международный экономический форум
Путин прокомментировал ситуацию с палестино-израильским конфликтом
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуПалестинаИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:23В Узбекистан доставили четвертую партию "Спутника V"
09:09Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки
09:02В Польше арестовали журналиста по обвинению в шпионаже в пользу России
09:01Местом встречи Путина и Байдена в Женеве станет вилла Ла Гранж
08:57Стрелявший по группе велосипедистов красноярец хотел их "вразумить"
08:49Число погибших при ремонте коллектора под Таганрогом выросло до 12
08:47Хабаровского экс-министра строительства задержали по делу о взятке
08:38Глава международного банка рассказал о главном риске биткоина
08:26В Хабаровске десять машин сгорели при пожаре в автосервисе
08:25В Приморье завели дело против мужчины, напавшего на медика скорой помощи
08:25Главный архитектор Москвы рассказал, когда ТЦ в столице станет меньше
08:20Россияне рассказали, куда поедут отдыхать с детьми летом
08:07Стали известны подробности о погибших в ДТП с автобусом на Урале
08:02Гобелены Рафаэля оказались в опасности из-за голубей
08:01Синоптики ожидают в Москве кратковременные дожди и до плюс 20
08:00В еврейской общине рассказали, почему дают иноверцам деньги под проценты
07:59В Узбекистане трое рабочих погибли при прокладке водопровода
07:51В ГИБДД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Урале
07:40В Свердловской области уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
07:37У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4
Лента новостейМолния