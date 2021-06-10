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Минздрав Палестины обвинил израильских военных в убийстве двух человек

Минздрав Палестины обвинил израильских военных в убийстве двух человек - РИА Новости, 10.06.2021

Минздрав Палестины обвинил израильских военных в убийстве двух человек

Два палестинца были в ночь на четверг застрелены израильскими военнослужащими на Западном берегу, сообщает министерство здравоохранения Палестины. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T03:03

2021-06-10T03:03

2021-06-10T06:48

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

палестина

израиль

в мире

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Два палестинца были в ночь на четверг застрелены израильскими военнослужащими на Западном берегу, сообщает министерство здравоохранения Палестины.Согласно заявлению, инцидент произошел в городе Дженин в северной части Западного берега, два палестинца погибли, один получил серьезные ранения.По информации источников палестинского издания Quds, погибшие были сотрудниками палестинской военной разведки, между ними и израильским спецназом произошло вооруженное столкновение.

https://ria.ru/20210605/putin-1735772219.html

палестина

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, палестина, израиль, в мире