https://ria.ru/20210610/ubiystvo-1736387283.html
Минздрав Палестины обвинил израильских военных в убийстве двух человек
Минздрав Палестины обвинил израильских военных в убийстве двух человек - РИА Новости, 10.06.2021
Минздрав Палестины обвинил израильских военных в убийстве двух человек
Два палестинца были в ночь на четверг застрелены израильскими военнослужащими на Западном берегу, сообщает министерство здравоохранения Палестины. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T03:03
2021-06-10T03:03
2021-06-10T06:48
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
палестина
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732272712_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_bd2e9575e5c90757b2849f2586e73432.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Два палестинца были в ночь на четверг застрелены израильскими военнослужащими на Западном берегу, сообщает министерство здравоохранения Палестины.Согласно заявлению, инцидент произошел в городе Дженин в северной части Западного берега, два палестинца погибли, один получил серьезные ранения.По информации источников палестинского издания Quds, погибшие были сотрудниками палестинской военной разведки, между ними и израильским спецназом произошло вооруженное столкновение.
https://ria.ru/20210605/putin-1735772219.html
палестина
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732272712_454:327:2747:2047_1920x0_80_0_0_7c9ae0f7d6d6fcc54243c2b7fe6fdd55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, палестина, израиль, в мире