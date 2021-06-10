https://ria.ru/20210610/ubiystvo-1736387160.html

Сосед сочинского стрелка рассказал подробности убийства приставов

Сосед сочинского стрелка рассказал подробности убийства приставов - РИА Новости, 10.06.2021

Сосед сочинского стрелка рассказал подробности убийства приставов

Мужчина, открывший стрельбу по судебным приставам в Сочи, выступал против сноса своих гаражей, заявил в беседе телеканалом "360" сосед стрелка. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T03:08

2021-06-10T03:08

2021-06-10T03:08

россия

следственный комитет россии (ск рф)

сочи

происшествия

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Сосед сочинского стрелка раскрыл причину убийства приставов

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу по судебным приставам в Сочи, выступал против сноса своих гаражей, заявил в беседе телеканалом "360" сосед стрелка.Ранее в Адлерском районе Сочи задержали 60-летнего подозреваемого, который начал стрелять по двум приставам во время выселения жителей. По данным властей, постройки по этому адресу признаны самостроями и по решению суда подлежали сносу. Потерпевшие скончались на месте. СК возбудил уголовные дела о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие и покушении на убийство двух и более лиц.Житель Сочи отметил, что все началось с приезда приставов, которые хотели обсудить с мужчиной снос гаражей.Накануне владелец самостроя признал вину, в ближайшее время ему предъявят обвинения.

https://ria.ru/20210609/sochi-1736355072.html

россия

сочи

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), сочи, происшествия