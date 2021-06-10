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Сосед сочинского стрелка рассказал подробности убийства приставов
Сосед сочинского стрелка рассказал подробности убийства приставов - РИА Новости, 10.06.2021
Сосед сочинского стрелка рассказал подробности убийства приставов
Мужчина, открывший стрельбу по судебным приставам в Сочи, выступал против сноса своих гаражей, заявил в беседе телеканалом "360" сосед стрелка. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T03:08
2021-06-10T03:08
2021-06-10T03:08
россия
следственный комитет россии (ск рф)
сочи
происшествия
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Сосед сочинского стрелка раскрыл причину убийства приставов
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Мужчина, открывший стрельбу по судебным приставам в Сочи, выступал против сноса своих гаражей, заявил в беседе телеканалом "360" сосед стрелка.Ранее в Адлерском районе Сочи задержали 60-летнего подозреваемого, который начал стрелять по двум приставам во время выселения жителей. По данным властей, постройки по этому адресу признаны самостроями и по решению суда подлежали сносу. Потерпевшие скончались на месте. СК возбудил уголовные дела о посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие и покушении на убийство двух и более лиц.Житель Сочи отметил, что все началось с приезда приставов, которые хотели обсудить с мужчиной снос гаражей.Накануне владелец самостроя признал вину, в ближайшее время ему предъявят обвинения.
https://ria.ru/20210609/sochi-1736355072.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), сочи, происшествия