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Покупка С-400 противоречит обязательствам Турции в НАТО, заявил Госдеп
Покупка С-400 противоречит обязательствам Турции в НАТО, заявил Госдеп - РИА Новости, 10.06.2021
Покупка С-400 противоречит обязательствам Турции в НАТО, заявил Госдеп
Вашингтон продолжает предупреждать Турцию о негативных последствиях покупки у РФ С-400, это противоречит обязательствам Анкары как члена НАТО, заявил... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T22:49
2021-06-10T22:49
2021-06-10T22:49
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нед прайс
мевлют чавушоглу
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Вашингтон продолжает предупреждать Турцию о негативных последствиях покупки у РФ С-400, это противоречит обязательствам Анкары как члена НАТО, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс."Российские С-400 несовместимы с оборудованием НАТО, угрожают безопасности технологий НАТО, они не соответствуют собственным обязательствам Турции как члена НАТО. Мы предупреждали и продолжаем предупреждать Турцию не принимать эту систему", - сказал Прайс на брифинге.По его словам, Турция – важный член НАТО, поэтому важно, чтобы страна сама поняла несоответствие обладание С-400 с обязательствами в рамках альянса."У (президента США Джо) Байдена будет возможность увидеть своего турецкого коллегу", - напомнил Прайс о предстоящих европейских мероприятиях президента США, не приведя деталей.Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США - Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, в конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона продолжает переговоры с Россией о покупке второго полка С-400.
https://ria.ru/20210606/s-400-1735916817.html
https://ria.ru/20210216/s400-1597633617.html
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россия, нед прайс, мевлют чавушоглу, с-400 «триумф», нато, f-35, вашингтон (город), сша, в мире
Покупка С-400 противоречит обязательствам Турции в НАТО, заявил Госдеп
Официальный представитель Госдепа Прайс предупредил Турцию о последствиях покупки С-400