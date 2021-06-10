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https://ria.ru/20210610/turtsiya-1736550233.html
Покупка С-400 противоречит обязательствам Турции в НАТО, заявил Госдеп
Покупка С-400 противоречит обязательствам Турции в НАТО, заявил Госдеп - РИА Новости, 10.06.2021
Покупка С-400 противоречит обязательствам Турции в НАТО, заявил Госдеп
Вашингтон продолжает предупреждать Турцию о негативных последствиях покупки у РФ С-400, это противоречит обязательствам Анкары как члена НАТО, заявил... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T22:49
2021-06-10T22:49
россия
нед прайс
мевлют чавушоглу
с-400 «триумф»
нато
f-35
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Вашингтон продолжает предупреждать Турцию о негативных последствиях покупки у РФ С-400, это противоречит обязательствам Анкары как члена НАТО, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс."Российские С-400 несовместимы с оборудованием НАТО, угрожают безопасности технологий НАТО, они не соответствуют собственным обязательствам Турции как члена НАТО. Мы предупреждали и продолжаем предупреждать Турцию не принимать эту систему", - сказал Прайс на брифинге.По его словам, Турция – важный член НАТО, поэтому важно, чтобы страна сама поняла несоответствие обладание С-400 с обязательствами в рамках альянса."У (президента США Джо) Байдена будет возможность увидеть своего турецкого коллегу", - напомнил Прайс о предстоящих европейских мероприятиях президента США, не приведя деталей.Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США - Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, в конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона продолжает переговоры с Россией о покупке второго полка С-400.
https://ria.ru/20210606/s-400-1735916817.html
https://ria.ru/20210216/s400-1597633617.html
россия
вашингтон (город)
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россия, нед прайс, мевлют чавушоглу, с-400 «триумф», нато, f-35, вашингтон (город), сша, в мире
Покупка С-400 противоречит обязательствам Турции в НАТО, заявил Госдеп
22:49 10.06.2021
 
© Фото : Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Фото : Turkish Defence Ministry

Официальный представитель Госдепа Прайс предупредил Турцию о последствиях покупки С-400

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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Вашингтон продолжает предупреждать Турцию о негативных последствиях покупки у РФ С-400, это противоречит обязательствам Анкары как члена НАТО, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.
"Российские С-400 несовместимы с оборудованием НАТО, угрожают безопасности технологий НАТО, они не соответствуют собственным обязательствам Турции как члена НАТО. Мы предупреждали и продолжаем предупреждать Турцию не принимать эту систему", - сказал Прайс на брифинге.
Погрузка в самолет Министерства обороны РФ компонентов зенитной ракетной системы С-400, предназначенных для доставки в Турцию
6 июня, 23:22
Турция не считает закупленные у России С-400 угрозой для НАТО
По его словам, Турция – важный член НАТО, поэтому важно, чтобы страна сама поняла несоответствие обладание С-400 с обязательствами в рамках альянса.
"У (президента США Джо) Байдена будет возможность увидеть своего турецкого коллегу", - напомнил Прайс о предстоящих европейских мероприятиях президента США, не приведя деталей.
Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США - Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 09:53
Эксперт заявил, что США не смогут убедить Турцию отказаться от С-400
Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, в конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона продолжает переговоры с Россией о покупке второго полка С-400.
 
РоссияНед ПрайсМевлют ЧавушоглуС-400 «Триумф»НАТОF-35Вашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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