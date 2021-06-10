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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20210610/turizm-1736527460.html
Власти Ярославской области рассказали о развитии усадебного туризма
Власти Ярославской области рассказали о развитии усадебного туризма - РИА Новости, 10.06.2021
Власти Ярославской области рассказали о развитии усадебного туризма
Правительство Ярославской области приготовило ряд увлекательных программ для любителей усадебного туризма, гостей региона ждут гулянья с хороводами, ярмарки,... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T18:55
2021-06-10T18:55
ярославская область
туризм
новости - туризм
владимир лысенко
ростовский район
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Правительство Ярославской области приготовило ряд увлекательных программ для любителей усадебного туризма, гостей региона ждут гулянья с хороводами, ярмарки, прогулки на лошадях, чаепития в старинном парке, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности директора департамента туризма Владимир Лысенко.По его словам, культурно-познавательные поездки, предполагающие знакомство с культурой, обычаями и нравами разных народов, можно одновременно считать и экскурсионными, и этнографическими. Поэтому, отметил собеседник агентства, они вызывают большой интерес."Этим летом гостей Ярославской области ждут интересные мероприятия в сфере усадебного туризма. При этом особую ставку при разработке программ региональное правительство сделало на то, что посещение усадеб гостями области может проходить как в рамках маршрутов туроператоров, так и в индивидуальном порядке", - подчеркнул Лысенко.Например, уже 20 июня регион ждет гостей на "Троицкие гулянья" в усадьбе дворян Леонтьевых в селе Воронино Ростовского района. В программе – песенно-танцевальные хороводы, работа ярмарочных рядов, прогулки на лошадях, катание по живописному оранжерейному пруду, мастер-классы по народным промыслам. Можно посетить летнее кафе в тенистом парке, побывать на обзорной экскурсии по территории с увлекательным рассказом об истории усадьбы и ее возрождении."Одним из самых главных событий лета в этой концепции усадебного департамент туризма считает 54-й Всероссийский Некрасовский праздник поэзии в музее-заповеднике Н.А. Некрасова "Карабиха", расположенном в усадьбе великого поэта. На территории музея пройдут выставки, мастер-классы, уличные представления и концертные программы с участием лучших творческих коллективов области, выступят молодые и маститые поэты", - рассказал Лысенко. Ценителей русской усадебной кухни ждет гастрономический фестиваль "Усадебный пикник".Программы в рамках разработанной региональным правительством концепции предлагают и другие сохранившиеся на Ярославской земле усадьбы. Мемориальный дом-музей Н.А. Морозова в поселке Борок познакомит с судьбой владельца усадьбы – революционера и ученого, человека уникальной судьбы. Прогуляться по аллеям старого парка, отыскать дуб, возраст которого более 200 лет, а также научиться игре в крокет приглашает музей-усадьба Ганшиных в селе Переславские Горки.
https://ria.ru/20210607/proekty-1736007168.html
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туризм, новости - туризм, владимир лысенко, ростовский район, ярославская область
Власти Ярославской области рассказали о развитии усадебного туризма
18:55 10.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУспенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле
Успенский кафедральный собор на стрелке Волги и Которосли в Ярославле - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Правительство Ярославской области рассказало о развитии усадебного туризма в регионе

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Правительство Ярославской области приготовило ряд увлекательных программ для любителей усадебного туризма, гостей региона ждут гулянья с хороводами, ярмарки, прогулки на лошадях, чаепития в старинном парке, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности директора департамента туризма Владимир Лысенко.

"Сейчас все более популярным становится отдых в усадьбах – памятниках архитектуры, ознакомление с традициями и укладом жизни прошлых веков. В последние годы даже выделен отдельный вид туристической деятельности, развитие которого предусмотрено в том числе профильным нацпроектом", - рассказал Лысенко.

По его словам, культурно-познавательные поездки, предполагающие знакомство с культурой, обычаями и нравами разных народов, можно одновременно считать и экскурсионными, и этнографическими. Поэтому, отметил собеседник агентства, они вызывают большой интерес.
"Этим летом гостей Ярославской области ждут интересные мероприятия в сфере усадебного туризма. При этом особую ставку при разработке программ региональное правительство сделало на то, что посещение усадеб гостями области может проходить как в рамках маршрутов туроператоров, так и в индивидуальном порядке", - подчеркнул Лысенко.
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Например, уже 20 июня регион ждет гостей на "Троицкие гулянья" в усадьбе дворян Леонтьевых в селе Воронино Ростовского района. В программе – песенно-танцевальные хороводы, работа ярмарочных рядов, прогулки на лошадях, катание по живописному оранжерейному пруду, мастер-классы по народным промыслам. Можно посетить летнее кафе в тенистом парке, побывать на обзорной экскурсии по территории с увлекательным рассказом об истории усадьбы и ее возрождении.
"Одним из самых главных событий лета в этой концепции усадебного департамент туризма считает 54-й Всероссийский Некрасовский праздник поэзии в музее-заповеднике Н.А. Некрасова "Карабиха", расположенном в усадьбе великого поэта. На территории музея пройдут выставки, мастер-классы, уличные представления и концертные программы с участием лучших творческих коллективов области, выступят молодые и маститые поэты", - рассказал Лысенко. Ценителей русской усадебной кухни ждет гастрономический фестиваль "Усадебный пикник".
Программы в рамках разработанной региональным правительством концепции предлагают и другие сохранившиеся на Ярославской земле усадьбы. Мемориальный дом-музей Н.А. Морозова в поселке Борок познакомит с судьбой владельца усадьбы – революционера и ученого, человека уникальной судьбы. Прогуляться по аллеям старого парка, отыскать дуб, возраст которого более 200 лет, а также научиться игре в крокет приглашает музей-усадьба Ганшиных в селе Переславские Горки.
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