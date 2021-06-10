https://ria.ru/20210610/turizm-1736527460.html

Власти Ярославской области рассказали о развитии усадебного туризма

Власти Ярославской области рассказали о развитии усадебного туризма - РИА Новости, 10.06.2021

Власти Ярославской области рассказали о развитии усадебного туризма

Правительство Ярославской области приготовило ряд увлекательных программ для любителей усадебного туризма, гостей региона ждут гулянья с хороводами, ярмарки,... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T18:55

2021-06-10T18:55

2021-06-10T18:55

ярославская область

туризм

новости - туризм

владимир лысенко

ростовский район

ярославская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152642/93/1526429339_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_b8b2fea4b7390d33bf2557e0220fae20.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Правительство Ярославской области приготовило ряд увлекательных программ для любителей усадебного туризма, гостей региона ждут гулянья с хороводами, ярмарки, прогулки на лошадях, чаепития в старинном парке, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности директора департамента туризма Владимир Лысенко.По его словам, культурно-познавательные поездки, предполагающие знакомство с культурой, обычаями и нравами разных народов, можно одновременно считать и экскурсионными, и этнографическими. Поэтому, отметил собеседник агентства, они вызывают большой интерес."Этим летом гостей Ярославской области ждут интересные мероприятия в сфере усадебного туризма. При этом особую ставку при разработке программ региональное правительство сделало на то, что посещение усадеб гостями области может проходить как в рамках маршрутов туроператоров, так и в индивидуальном порядке", - подчеркнул Лысенко.Например, уже 20 июня регион ждет гостей на "Троицкие гулянья" в усадьбе дворян Леонтьевых в селе Воронино Ростовского района. В программе – песенно-танцевальные хороводы, работа ярмарочных рядов, прогулки на лошадях, катание по живописному оранжерейному пруду, мастер-классы по народным промыслам. Можно посетить летнее кафе в тенистом парке, побывать на обзорной экскурсии по территории с увлекательным рассказом об истории усадьбы и ее возрождении."Одним из самых главных событий лета в этой концепции усадебного департамент туризма считает 54-й Всероссийский Некрасовский праздник поэзии в музее-заповеднике Н.А. Некрасова "Карабиха", расположенном в усадьбе великого поэта. На территории музея пройдут выставки, мастер-классы, уличные представления и концертные программы с участием лучших творческих коллективов области, выступят молодые и маститые поэты", - рассказал Лысенко. Ценителей русской усадебной кухни ждет гастрономический фестиваль "Усадебный пикник".Программы в рамках разработанной региональным правительством концепции предлагают и другие сохранившиеся на Ярославской земле усадьбы. Мемориальный дом-музей Н.А. Морозова в поселке Борок познакомит с судьбой владельца усадьбы – революционера и ученого, человека уникальной судьбы. Прогуляться по аллеям старого парка, отыскать дуб, возраст которого более 200 лет, а также научиться игре в крокет приглашает музей-усадьба Ганшиных в селе Переславские Горки.

https://ria.ru/20210607/proekty-1736007168.html

https://ria.ru/20210603/ekopark-1735523751.html

ростовский район

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, владимир лысенко, ростовский район, ярославская область