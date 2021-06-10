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Цех по переработке яиц построят в подмосковной Истре
Цех по переработке яиц построят в подмосковной Истре - РИА Новости, 10.06.2021
Цех по переработке яиц построят в подмосковной Истре
Цех по глубокой переработке яичной продукции построят в городском округе Истра Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T16:13
2021-06-10T16:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
истра
экономика
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Цех по глубокой переработке яичной продукции построят в городском округе Истра Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья."В посёлке Глебовский городского округа Истра возведут цех для переработки куриных яиц. Новое здание общей площадью 1,4 тысячи квадратных метров, который будет использоваться для нужд предприятия по производству яичного белка, порошка, меланжа и желтка", - сказала глава ведомства Инна Федотова.По ее словам, строительство завода обойдется в 22 миллиона рублей, а после запуска цеха в Истре будет создано 26 рабочих мест.
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московская область (подмосковье), истра, экономика

Цех по переработке яиц построят в подмосковной Истре

16:13 10.06.2021
 
© Pixabay / monicoreЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Pixabay / monicore
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Цех по глубокой переработке яичной продукции построят в городском округе Истра Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.
"В посёлке Глебовский городского округа Истра возведут цех для переработки куриных яиц. Новое здание общей площадью 1,4 тысячи квадратных метров, который будет использоваться для нужд предприятия по производству яичного белка, порошка, меланжа и желтка", - сказала глава ведомства Инна Федотова.
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По ее словам, строительство завода обойдется в 22 миллиона рублей, а после запуска цеха в Истре будет создано 26 рабочих мест.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ИстраЭкономика
 
 
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