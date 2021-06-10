https://ria.ru/20210610/tolstoy-1736488080.html

Путин выразил признательность потомкам за сохранение наследия Толстого

Путин выразил признательность потомкам за сохранение наследия Толстого - РИА Новости, 10.06.2021

Путин выразил признательность потомкам за сохранение наследия Толстого

Президент России Владимир Путин в день 100-летнего юбилея музея-усадьбы "Ясная Поляна" выразил признательность за сохранение наследия писателя Льва Николаевича... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T19:17

2021-06-10T19:17

2021-06-10T19:20

культура

екатерина толстая

новости культуры

ясная поляна (музей)

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736198654_0:68:866:555_1920x0_80_0_0_8567acc47440e7a5cb89d29f4327e324.jpg

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день 100-летнего юбилея музея-усадьбы "Ясная Поляна" выразил признательность за сохранение наследия писателя Льва Николаевича Толстого, сообщается на сайте Кремля.Путин отметил, что благодаря их труду, увлеченности и преданности делу музей стал всемирно известным культурным центром проведения литературных, музыкальных фестивалей, а также образовательных форумов.Президент добавил, что "Ясная Поляна" по праву славится своим прекрасным садово-парковым ансамблем, удивительной по красоте и одухотворённости природой, теплом и радушием, с которым в музее-усадьбе всегда встречают гостей.

https://ria.ru/20210609/muzey-usadba-1736263938.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина толстая, новости культуры, ясная поляна (музей), владимир путин