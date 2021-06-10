Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210610/tolstoy-1736488080.html
Путин выразил признательность потомкам за сохранение наследия Толстого
Путин выразил признательность потомкам за сохранение наследия Толстого - РИА Новости, 10.06.2021
Путин выразил признательность потомкам за сохранение наследия Толстого
Президент России Владимир Путин в день 100-летнего юбилея музея-усадьбы "Ясная Поляна" выразил признательность за сохранение наследия писателя Льва Николаевича... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T19:17
2021-06-10T19:20
культура
екатерина толстая
новости культуры
ясная поляна (музей)
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736198654_0:68:866:555_1920x0_80_0_0_8567acc47440e7a5cb89d29f4327e324.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день 100-летнего юбилея музея-усадьбы "Ясная Поляна" выразил признательность за сохранение наследия писателя Льва Николаевича Толстого, сообщается на сайте Кремля.Путин отметил, что благодаря их труду, увлеченности и преданности делу музей стал всемирно известным культурным центром проведения литературных, музыкальных фестивалей, а также образовательных форумов.Президент добавил, что "Ясная Поляна" по праву славится своим прекрасным садово-парковым ансамблем, удивительной по красоте и одухотворённости природой, теплом и радушием, с которым в музее-усадьбе всегда встречают гостей.
https://ria.ru/20210609/muzey-usadba-1736263938.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736198654_63:0:832:577_1920x0_80_0_0_ad54a2ce432e5ea305fdfe6440c2ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
екатерина толстая, новости культуры, ясная поляна (музей), владимир путин
Путин выразил признательность потомкам за сохранение наследия Толстого
19:17 10.06.2021 (обновлено: 19:20 10.06.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна"Музей-усадьба "Ясная Поляна"
Музей-усадьба Ясная Поляна - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна"

Путин в юбилей "Ясной Поляны" выразил признательность за сохранение наследия Льва Толстого

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день 100-летнего юбилея музея-усадьбы "Ясная Поляна" выразил признательность за сохранение наследия писателя Льва Николаевича Толстого, сообщается на сайте Кремля.
"Хотел бы выразить глубокую признательность коллективу, ветеранам музея и, конечно, многим представителям семьи великого русского писателя за кропотливую исследовательскую, просветительскую работу, направленную на сохранение и популяризацию богатого творческого наследия Льва Николаевича Толстого", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что благодаря их труду, увлеченности и преданности делу музей стал всемирно известным культурным центром проведения литературных, музыкальных фестивалей, а также образовательных форумов.
Президент добавил, что "Ясная Поляна" по праву славится своим прекрасным садово-парковым ансамблем, удивительной по красоте и одухотворённости природой, теплом и радушием, с которым в музее-усадьбе всегда встречают гостей.
Директор музея-усадьбы Ясная Поляна Екатерина Толстая - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 13:00Культура
Екатерина Толстая: за сто лет "Ясная Поляна" закрывалась лишь в пандемию
 
КультураЕкатерина ТолстаяНовости культурыЯсная Поляна (музей)Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38В Польше рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Байдена
09:34Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 14 июня
09:31На "Армии-2021" впервые покажут стратегическую подлодку "Борей"
09:26В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек
09:22СК завел дело из-за смерти рабочего после обрушения на заводе в Норильске
09:19Руцкой рассказал о роли близкого к Ельцину иностранца в распаде СССР
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
Лента новостейМолния