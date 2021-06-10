https://ria.ru/20210610/tolstoy-1736488080.html
Путин выразил признательность потомкам за сохранение наследия Толстого
Путин выразил признательность потомкам за сохранение наследия Толстого - РИА Новости, 10.06.2021
Путин выразил признательность потомкам за сохранение наследия Толстого
Президент России Владимир Путин в день 100-летнего юбилея музея-усадьбы "Ясная Поляна" выразил признательность за сохранение наследия писателя Льва Николаевича... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T19:17
2021-06-10T19:17
2021-06-10T19:20
культура
екатерина толстая
новости культуры
ясная поляна (музей)
владимир путин
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день 100-летнего юбилея музея-усадьбы "Ясная Поляна" выразил признательность за сохранение наследия писателя Льва Николаевича Толстого, сообщается на сайте Кремля.Путин отметил, что благодаря их труду, увлеченности и преданности делу музей стал всемирно известным культурным центром проведения литературных, музыкальных фестивалей, а также образовательных форумов.Президент добавил, что "Ясная Поляна" по праву славится своим прекрасным садово-парковым ансамблем, удивительной по красоте и одухотворённости природой, теплом и радушием, с которым в музее-усадьбе всегда встречают гостей.
https://ria.ru/20210609/muzey-usadba-1736263938.html
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екатерина толстая, новости культуры, ясная поляна (музей), владимир путин
Путин выразил признательность потомкам за сохранение наследия Толстого
19:17 10.06.2021 (обновлено: 19:20 10.06.2021)
Путин в юбилей "Ясной Поляны" выразил признательность за сохранение наследия Льва Толстого
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в день 100-летнего юбилея музея-усадьбы "Ясная Поляна" выразил признательность за сохранение наследия писателя Льва Николаевича Толстого, сообщается на сайте Кремля.
"Хотел бы выразить глубокую признательность коллективу, ветеранам музея и, конечно, многим представителям семьи великого русского писателя за кропотливую исследовательскую, просветительскую работу, направленную на сохранение и популяризацию богатого творческого наследия Льва Николаевича Толстого", - говорится в сообщении.
Путин отметил, что благодаря их труду, увлеченности и преданности делу музей стал всемирно известным культурным центром проведения литературных, музыкальных фестивалей, а также образовательных форумов.
Президент добавил, что "Ясная Поляна" по праву славится своим прекрасным садово-парковым ансамблем, удивительной по красоте и одухотворённости природой, теплом и радушием, с которым в музее-усадьбе всегда встречают гостей.