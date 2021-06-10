https://ria.ru/20210610/thewalkingdead-1736318887.html

Опубликованы первые кадры со съемок финального сезона "Ходячих мертвецов"

Опубликованы первые кадры со съемок финального сезона "Ходячих мертвецов" - РИА Новости, 10.06.2021

Опубликованы первые кадры со съемок финального сезона "Ходячих мертвецов"

Ходячие мертвецы". РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T00:59

2021-06-10T00:59

2021-06-10T00:59

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Издание Entertainment Weekly опубликовало несколько кадров из финального, 11 сезона постапокалиптического сериала "Ходячие мертвецы". На первом и втором снимках показано, как Розита (Кристиан Серратос), Лидия (Кэссиди МакКлинси), Кэрол (Мелисса Макбрайд) и Мэгги (Лорен Коэн) сражаются с зомбированными солдатами на каком-то военном объекте. В издании полагают, что четверка может кого-то или что-то искать. На третьем герой Джеффри Дина Моргана по имени Ниган находится в лесу в окружении живых мертвецов и наносит мощный удар одному их них. Но как он справится с остальными — пока загадка. Шоураннер Анджела Канг ранее пообещала EW, что в финальном сезоне, состоящем из 24 эпизодов, будет "куча зомби, много действий, веселья, интриг, а также локаций, которые зрители ранее никогда не видели".Премьера первых восьми серий состоится 22 августа на телеканале AMC. Остальные 16 тоже разделят на две части. Их показ состоится зимой-весной и летом-осенью 2022 года.

https://ria.ru/20200412/1569883674.html

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2021

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