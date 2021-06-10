https://ria.ru/20210610/tekhosmotr-1736510942.html

Эксперты оценили идею сделать техосмотр личных автомобилей добровольным

Эксперты оценили идею сделать техосмотр личных автомобилей добровольным - РИА Новости, 10.06.2021

Эксперты оценили идею сделать техосмотр личных автомобилей добровольным

Инициатива сделать техосмотр личных автомобилей добровольным вместо обязательного целесообразна, но в случае принятия соответствующего нововведения водители... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T17:42

2021-06-10T17:42

2021-06-10T17:42

россия

михаил черников

виктор травин

авто

общество

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Инициатива сделать техосмотр личных автомобилей добровольным вместо обязательного целесообразна, но в случае принятия соответствующего нововведения водители должны нести повышенную ответственность в случае дорожно-транспортных происшествий (ДТП), считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.Ранее глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что МВД подготовило предложения, согласно которым владельцы легковых автомобилей будут проходить техосмотр в добровольном порядке. Инициатива не коснется автомобилей, участвующих в перевозках: такси, грузовиков, автомобилей предприятий и организаций, автобусов."Я думаю, что это абсолютно логично, потому что за долгие десятилетия – последние лет 25, наверное, если не все 30 – у нас идет борьба за то, чтобы отменить техосмотр, если мы не можем сделать его "прозрачным". Пока у нас с этим ничего не получается. …Но самое главное – надо ввести ответственность для водителя, совершившего ДТП, то есть если человек просто зазевался и проехал на запрещающий сигнал светофора – это одно наказание, а если он попытался затормозить, а тормозов-то нет, потому что за машиной не следил, въехал в кого-то, что-то разнес, а если еще и убил, - другое, более серьезное наказание", - сказал президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.По мнению Травина, ни о какой "прозрачности" ТО в России речи идти не может, поскольку давно придуманы способы, как "обойти" систему."Поэтому, знаете, это игра от лукавого. С этим цирком надо заканчивать, я всячески приветствую мнение товарища Черникова. Не умеем делать – сами развратили автовладельцев, значит систему надо отменять", - добавил автоэксперт.Он подчеркнул, что для ответственных водителей соответствующая мера будет неопасна, потому что они регулярно проверяют свой автомобиль."Техническая неисправность, если она повлекла ДТП, должна быть отягчающим обстоятельством", - добавил Травин.С мнением Травина согласился координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел, который отметил, что нововведение вряд ли повысит число ДТП в стране."На число ДТП это может повлиять очень незначительно, поскольку, насколько я знаю этот рынок, по моим скромным подсчетам, 80% водителей все равно покупают этот техосмотр, поэтому ничего не изменится. В данном случае люди, которые эти техосмотры покупали, просто теперь не будут этого делать. Это просто формальность, ну и минус прибыль для тех, кто на этом "сидел", то есть продавал эти техосмотры", - сказал Орел.

https://ria.ru/20210417/osago-1728670583.html

https://ria.ru/20210409/tekhosmotr-1727625197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил черников, виктор травин, авто, общество