https://ria.ru/20210610/tekhosmotr-1736510942.html
Эксперты оценили идею сделать техосмотр личных автомобилей добровольным
Эксперты оценили идею сделать техосмотр личных автомобилей добровольным - РИА Новости, 10.06.2021
Эксперты оценили идею сделать техосмотр личных автомобилей добровольным
Инициатива сделать техосмотр личных автомобилей добровольным вместо обязательного целесообразна, но в случае принятия соответствующего нововведения водители... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T17:42
2021-06-10T17:42
2021-06-10T17:42
россия
михаил черников
виктор травин
авто
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568139675_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cbc14628787f055ae13ed9a8ccb6cc8d.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Инициатива сделать техосмотр личных автомобилей добровольным вместо обязательного целесообразна, но в случае принятия соответствующего нововведения водители должны нести повышенную ответственность в случае дорожно-транспортных происшествий (ДТП), считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.Ранее глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что МВД подготовило предложения, согласно которым владельцы легковых автомобилей будут проходить техосмотр в добровольном порядке. Инициатива не коснется автомобилей, участвующих в перевозках: такси, грузовиков, автомобилей предприятий и организаций, автобусов."Я думаю, что это абсолютно логично, потому что за долгие десятилетия – последние лет 25, наверное, если не все 30 – у нас идет борьба за то, чтобы отменить техосмотр, если мы не можем сделать его "прозрачным". Пока у нас с этим ничего не получается. …Но самое главное – надо ввести ответственность для водителя, совершившего ДТП, то есть если человек просто зазевался и проехал на запрещающий сигнал светофора – это одно наказание, а если он попытался затормозить, а тормозов-то нет, потому что за машиной не следил, въехал в кого-то, что-то разнес, а если еще и убил, - другое, более серьезное наказание", - сказал президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.По мнению Травина, ни о какой "прозрачности" ТО в России речи идти не может, поскольку давно придуманы способы, как "обойти" систему."Поэтому, знаете, это игра от лукавого. С этим цирком надо заканчивать, я всячески приветствую мнение товарища Черникова. Не умеем делать – сами развратили автовладельцев, значит систему надо отменять", - добавил автоэксперт.Он подчеркнул, что для ответственных водителей соответствующая мера будет неопасна, потому что они регулярно проверяют свой автомобиль."Техническая неисправность, если она повлекла ДТП, должна быть отягчающим обстоятельством", - добавил Травин.С мнением Травина согласился координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел, который отметил, что нововведение вряд ли повысит число ДТП в стране."На число ДТП это может повлиять очень незначительно, поскольку, насколько я знаю этот рынок, по моим скромным подсчетам, 80% водителей все равно покупают этот техосмотр, поэтому ничего не изменится. В данном случае люди, которые эти техосмотры покупали, просто теперь не будут этого делать. Это просто формальность, ну и минус прибыль для тех, кто на этом "сидел", то есть продавал эти техосмотры", - сказал Орел.
https://ria.ru/20210417/osago-1728670583.html
https://ria.ru/20210409/tekhosmotr-1727625197.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568139675_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a6f3e985a47161af133eb9c70d1c2982.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил черников, виктор травин, авто, общество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Инициатива сделать техосмотр личных автомобилей добровольным вместо обязательного целесообразна, но в случае принятия соответствующего нововведения водители должны нести повышенную ответственность в случае дорожно-транспортных происшествий (ДТП), считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.
Ранее глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников
заявил, что МВД подготовило предложения, согласно которым владельцы легковых автомобилей будут проходить техосмотр в добровольном порядке. Инициатива не коснется автомобилей, участвующих в перевозках: такси, грузовиков, автомобилей предприятий и организаций, автобусов.
"Я думаю, что это абсолютно логично, потому что за долгие десятилетия – последние лет 25, наверное, если не все 30 – у нас идет борьба за то, чтобы отменить техосмотр, если мы не можем сделать его "прозрачным". Пока у нас с этим ничего не получается. …Но самое главное – надо ввести ответственность для водителя, совершившего ДТП, то есть если человек просто зазевался и проехал на запрещающий сигнал светофора – это одно наказание, а если он попытался затормозить, а тормозов-то нет, потому что за машиной не следил, въехал в кого-то, что-то разнес, а если еще и убил, - другое, более серьезное наказание", - сказал президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин
.
По мнению Травина, ни о какой "прозрачности" ТО в России
речи идти не может, поскольку давно придуманы способы, как "обойти" систему.
"Поэтому, знаете, это игра от лукавого. С этим цирком надо заканчивать, я всячески приветствую мнение товарища Черникова. Не умеем делать – сами развратили автовладельцев, значит систему надо отменять", - добавил автоэксперт.
Он подчеркнул, что для ответственных водителей соответствующая мера будет неопасна, потому что они регулярно проверяют свой автомобиль.
"Техническая неисправность, если она повлекла ДТП, должна быть отягчающим обстоятельством", - добавил Травин.
С мнением Травина согласился координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел, который отметил, что нововведение вряд ли повысит число ДТП в стране.
"На число ДТП это может повлиять очень незначительно, поскольку, насколько я знаю этот рынок, по моим скромным подсчетам, 80% водителей все равно покупают этот техосмотр, поэтому ничего не изменится. В данном случае люди, которые эти техосмотры покупали, просто теперь не будут этого делать. Это просто формальность, ну и минус прибыль для тех, кто на этом "сидел", то есть продавал эти техосмотры", - сказал Орел.