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Эксперты оценили идею сделать техосмотр личных автомобилей добровольным
Эксперты оценили идею сделать техосмотр личных автомобилей добровольным - РИА Новости, 10.06.2021
Эксперты оценили идею сделать техосмотр личных автомобилей добровольным
Инициатива сделать техосмотр личных автомобилей добровольным вместо обязательного целесообразна, но в случае принятия соответствующего нововведения водители... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T17:42
2021-06-10T17:42
россия
михаил черников
виктор травин
авто
общество
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Инициатива сделать техосмотр личных автомобилей добровольным вместо обязательного целесообразна, но в случае принятия соответствующего нововведения водители должны нести повышенную ответственность в случае дорожно-транспортных происшествий (ДТП), считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.Ранее глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что МВД подготовило предложения, согласно которым владельцы легковых автомобилей будут проходить техосмотр в добровольном порядке. Инициатива не коснется автомобилей, участвующих в перевозках: такси, грузовиков, автомобилей предприятий и организаций, автобусов."Я думаю, что это абсолютно логично, потому что за долгие десятилетия – последние лет 25, наверное, если не все 30 – у нас идет борьба за то, чтобы отменить техосмотр, если мы не можем сделать его "прозрачным". Пока у нас с этим ничего не получается. …Но самое главное – надо ввести ответственность для водителя, совершившего ДТП, то есть если человек просто зазевался и проехал на запрещающий сигнал светофора – это одно наказание, а если он попытался затормозить, а тормозов-то нет, потому что за машиной не следил, въехал в кого-то, что-то разнес, а если еще и убил, - другое, более серьезное наказание", - сказал президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.По мнению Травина, ни о какой "прозрачности" ТО в России речи идти не может, поскольку давно придуманы способы, как "обойти" систему."Поэтому, знаете, это игра от лукавого. С этим цирком надо заканчивать, я всячески приветствую мнение товарища Черникова. Не умеем делать – сами развратили автовладельцев, значит систему надо отменять", - добавил автоэксперт.Он подчеркнул, что для ответственных водителей соответствующая мера будет неопасна, потому что они регулярно проверяют свой автомобиль."Техническая неисправность, если она повлекла ДТП, должна быть отягчающим обстоятельством", - добавил Травин.С мнением Травина согласился координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел, который отметил, что нововведение вряд ли повысит число ДТП в стране."На число ДТП это может повлиять очень незначительно, поскольку, насколько я знаю этот рынок, по моим скромным подсчетам, 80% водителей все равно покупают этот техосмотр, поэтому ничего не изменится. В данном случае люди, которые эти техосмотры покупали, просто теперь не будут этого делать. Это просто формальность, ну и минус прибыль для тех, кто на этом "сидел", то есть продавал эти техосмотры", - сказал Орел.
https://ria.ru/20210417/osago-1728670583.html
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россия, михаил черников, виктор травин, авто, общество

Эксперты оценили идею сделать техосмотр личных автомобилей добровольным

17:42 10.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт осматривает огнетушитель автомобиля на пункте техосмотра
Технический эксперт осматривает огнетушитель автомобиля на пункте техосмотра - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Инициатива сделать техосмотр личных автомобилей добровольным вместо обязательного целесообразна, но в случае принятия соответствующего нововведения водители должны нести повышенную ответственность в случае дорожно-транспортных происшествий (ДТП), считают опрошенные РИА Новости автоэксперты.
Ранее глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что МВД подготовило предложения, согласно которым владельцы легковых автомобилей будут проходить техосмотр в добровольном порядке. Инициатива не коснется автомобилей, участвующих в перевозках: такси, грузовиков, автомобилей предприятий и организаций, автобусов.
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"Я думаю, что это абсолютно логично, потому что за долгие десятилетия – последние лет 25, наверное, если не все 30 – у нас идет борьба за то, чтобы отменить техосмотр, если мы не можем сделать его "прозрачным". Пока у нас с этим ничего не получается. …Но самое главное – надо ввести ответственность для водителя, совершившего ДТП, то есть если человек просто зазевался и проехал на запрещающий сигнал светофора – это одно наказание, а если он попытался затормозить, а тормозов-то нет, потому что за машиной не следил, въехал в кого-то, что-то разнес, а если еще и убил, - другое, более серьезное наказание", - сказал президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
По мнению Травина, ни о какой "прозрачности" ТО в России речи идти не может, поскольку давно придуманы способы, как "обойти" систему.
"Поэтому, знаете, это игра от лукавого. С этим цирком надо заканчивать, я всячески приветствую мнение товарища Черникова. Не умеем делать – сами развратили автовладельцев, значит систему надо отменять", - добавил автоэксперт.
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Раскрыты схемы обмана водителей при техосмотре
Он подчеркнул, что для ответственных водителей соответствующая мера будет неопасна, потому что они регулярно проверяют свой автомобиль.
"Техническая неисправность, если она повлекла ДТП, должна быть отягчающим обстоятельством", - добавил Травин.
С мнением Травина согласился координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел, который отметил, что нововведение вряд ли повысит число ДТП в стране.
"На число ДТП это может повлиять очень незначительно, поскольку, насколько я знаю этот рынок, по моим скромным подсчетам, 80% водителей все равно покупают этот техосмотр, поэтому ничего не изменится. В данном случае люди, которые эти техосмотры покупали, просто теперь не будут этого делать. Это просто формальность, ну и минус прибыль для тех, кто на этом "сидел", то есть продавал эти техосмотры", - сказал Орел.
 
РоссияМихаил ЧерниковВиктор ТравинАвтоОбщество
 
 
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