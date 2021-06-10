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МВД предложило сделать техосмотр для легковушек добровольным
МВД предложило сделать техосмотр для легковушек добровольным - РИА Новости, 10.06.2021
МВД предложило сделать техосмотр для легковушек добровольным
МВД подготовило предложения о добровольном техосмотре для легковых машин, сообщил РИА Новости глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников. РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:35
2021-06-10T18:05
михаил черников
осаго
авто
госдума рф
общество
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. МВД подготовило предложения о добровольном техосмотре для легковых машин, сообщил РИА Новости глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.Изменения хотят внести в федеральные законы "О техническом осмотре" и "О безопасности дорожного движения".Собеседник агентства отметил, что ответственные автолюбители заинтересованы в исправности своего транспортного средства, а потому сами должны проходить проверку. Возможность делать это в удобное время и комфортных условиях позволит сократить число аварий из-за неполадок, считают авторы документа.При этом инициатива не затронет такси, грузовики, автомобили предприятий и автобусы. Новый механизм, как подчеркнул Черников, позволит ГАИ сосредоточиться на техосмотре именно этих транспортных средств, ведь часто техническая неисправность — сопутствующая причина ДТП при перевозке пассажиров и грузов.Сегодня значительная часть водителей оплачивает услугу по проведению техосмотра только для того, чтобы беспроблемно оформить полис ОСАГО, диагностика при этом не производится, рассказал Черников.В то же время в положениях "Конвенции о дорожном движении" (Вена, 1968 год) обозначено, что для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, техосмотр необязателен.Вместе с тем МВД выступило с инициативой по разделению полиса ОСАГО и диагностической карты. Этот законопроект находится на рассмотрении Госдумы. Если его примут, получение полиса обязательного страхования не будет зависеть от техосмотра.В феврале премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении нынешнего порядка техосмотра до 1 октября, чтобы автолюбители и профильный бизнес могли "как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил". Это коснется диагностических карт, срок действия которых истекает в период с 1 февраля по 30 сентября.
https://ria.ru/20210409/tekhosmotr-1727625197.html
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михаил черников, осаго, авто, госдума рф, общество

МВД предложило сделать техосмотр для легковушек добровольным

11:35 10.06.2021 (обновлено: 18:05 10.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. МВД подготовило предложения о добровольном техосмотре для легковых машин, сообщил РИА Новости глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.
Изменения хотят внести в федеральные законы "О техническом осмотре" и "О безопасности дорожного движения".
Собеседник агентства отметил, что ответственные автолюбители заинтересованы в исправности своего транспортного средства, а потому сами должны проходить проверку. Возможность делать это в удобное время и комфортных условиях позволит сократить число аварий из-за неполадок, считают авторы документа.
При этом инициатива не затронет такси, грузовики, автомобили предприятий и автобусы. Новый механизм, как подчеркнул Черников, позволит ГАИ сосредоточиться на техосмотре именно этих транспортных средств, ведь часто техническая неисправность — сопутствующая причина ДТП при перевозке пассажиров и грузов.
Технический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
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Сегодня значительная часть водителей оплачивает услугу по проведению техосмотра только для того, чтобы беспроблемно оформить полис ОСАГО, диагностика при этом не производится, рассказал Черников.
В то же время в положениях "Конвенции о дорожном движении" (Вена, 1968 год) обозначено, что для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, техосмотр необязателен.
Вместе с тем МВД выступило с инициативой по разделению полиса ОСАГО и диагностической карты. Этот законопроект находится на рассмотрении Госдумы. Если его примут, получение полиса обязательного страхования не будет зависеть от техосмотра.
В феврале премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении нынешнего порядка техосмотра до 1 октября, чтобы автолюбители и профильный бизнес могли "как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил". Это коснется диагностических карт, срок действия которых истекает в период с 1 февраля по 30 сентября.
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Михаил ЧерниковОСАГОАвтоГосдума РФОбщество
 
 
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