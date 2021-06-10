https://ria.ru/20210610/tekhosmotr-1736425480.html

МВД предложило сделать техосмотр для легковушек добровольным

МВД предложило сделать техосмотр для легковушек добровольным - РИА Новости, 10.06.2021

МВД предложило сделать техосмотр для легковушек добровольным

МВД подготовило предложения о добровольном техосмотре для легковых машин, сообщил РИА Новости глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:35

2021-06-10T11:35

2021-06-10T18:05

михаил черников

осаго

авто

госдума рф

общество

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. МВД подготовило предложения о добровольном техосмотре для легковых машин, сообщил РИА Новости глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.Изменения хотят внести в федеральные законы "О техническом осмотре" и "О безопасности дорожного движения".Собеседник агентства отметил, что ответственные автолюбители заинтересованы в исправности своего транспортного средства, а потому сами должны проходить проверку. Возможность делать это в удобное время и комфортных условиях позволит сократить число аварий из-за неполадок, считают авторы документа.При этом инициатива не затронет такси, грузовики, автомобили предприятий и автобусы. Новый механизм, как подчеркнул Черников, позволит ГАИ сосредоточиться на техосмотре именно этих транспортных средств, ведь часто техническая неисправность — сопутствующая причина ДТП при перевозке пассажиров и грузов.Сегодня значительная часть водителей оплачивает услугу по проведению техосмотра только для того, чтобы беспроблемно оформить полис ОСАГО, диагностика при этом не производится, рассказал Черников.В то же время в положениях "Конвенции о дорожном движении" (Вена, 1968 год) обозначено, что для легковых автомобилей, принадлежащих физическим лицам, техосмотр необязателен.Вместе с тем МВД выступило с инициативой по разделению полиса ОСАГО и диагностической карты. Этот законопроект находится на рассмотрении Госдумы. Если его примут, получение полиса обязательного страхования не будет зависеть от техосмотра.В феврале премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении нынешнего порядка техосмотра до 1 октября, чтобы автолюбители и профильный бизнес могли "как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил". Это коснется диагностических карт, срок действия которых истекает в период с 1 февраля по 30 сентября.

https://ria.ru/20210409/tekhosmotr-1727625197.html

https://ria.ru/20210430/tekhosmotr-1730765373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил черников, осаго, авто, госдума рф, общество