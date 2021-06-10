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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210610/taksi-1736447487.html
Опрос показал, какую музыку россияне слушают в такси
Опрос показал, какую музыку россияне слушают в такси - РИА Новости, 10.06.2021
Опрос показал, какую музыку россияне слушают в такси
Большинство россиян во время поездок в такси слушают ту музыку, которую выбрал водитель, говорится в совместном исследовании сервисов "Ситимобил" и "Сберзвук"... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T14:19
2021-06-10T14:19
культура
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости/Прайм. Большинство россиян во время поездок в такси слушают ту музыку, которую выбрал водитель, говорится в совместном исследовании сервисов "Ситимобил" и "Сберзвук". Его результаты имеются в распоряжении РИА Новости, в нем приняло участие более 16 тысяч водителей такси и 1500 пассажиров."Почти 70 процентов пассажиров слушают в такси ту музыку, которая в момент поездки звучит у водителя, показал опрос. Около 20 процентов признались, что абстрагируются от происходящего и слушают в наушниках свой плейлист, и лишь пять процентов опрошенных включают личные музыкальные подборки, выводя звук на аудиосистему автомобиля", - выяснили авторы исследования.Любопытно, что если бы у пассажиров была возможность выбрать опцию "Водитель с похожим музыкальным вкусом", то большинство (73 процентов) с радостью воспользовались бы ей. При этом половина опрошенных остаются больше довольны поездкой, если таксист предлагает им включить ту музыку, которую они хотят.Пятая часть пассажиров поощряют это чаевыми или оставляют хорошую оценку в приложении. Помимо того, 34 процента ответили, что им не так и важно, предложит ли водитель им включить свое. Однако лишь шесть процентов россиян ответили, что водители перед началом поездки у них спрашивали, какую музыку лучше включить и ориентировались на вкусы пассажира.Оказалось, что жанровые предпочтения пассажиров частично совпадают с музыкальными вкусами водителей: в топах обеих аудиторий опроса поп, рок и хип-хоп. Однако многим пассажирам хотелось бы чаще в салоне такси слышать электронную музыку и шансон. А некоторые ответили, что лучше всего для поездки подойдет классика, спокойная музыка без слов, корейский поп, поющие водопады и даже гимн России.
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музыка, новости культуры

Опрос показал, какую музыку россияне слушают в такси

14:19 10.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВодитель в защитной маске за рулем такси на одной из улиц в Москве
Водитель в защитной маске за рулем такси на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости/Прайм. Большинство россиян во время поездок в такси слушают ту музыку, которую выбрал водитель, говорится в совместном исследовании сервисов "Ситимобил" и "Сберзвук". Его результаты имеются в распоряжении РИА Новости, в нем приняло участие более 16 тысяч водителей такси и 1500 пассажиров.
"Почти 70 процентов пассажиров слушают в такси ту музыку, которая в момент поездки звучит у водителя, показал опрос. Около 20 процентов признались, что абстрагируются от происходящего и слушают в наушниках свой плейлист, и лишь пять процентов опрошенных включают личные музыкальные подборки, выводя звук на аудиосистему автомобиля", - выяснили авторы исследования.
Любопытно, что если бы у пассажиров была возможность выбрать опцию "Водитель с похожим музыкальным вкусом", то большинство (73 процентов) с радостью воспользовались бы ей. При этом половина опрошенных остаются больше довольны поездкой, если таксист предлагает им включить ту музыку, которую они хотят.
Пятая часть пассажиров поощряют это чаевыми или оставляют хорошую оценку в приложении. Помимо того, 34 процента ответили, что им не так и важно, предложит ли водитель им включить свое. Однако лишь шесть процентов россиян ответили, что водители перед началом поездки у них спрашивали, какую музыку лучше включить и ориентировались на вкусы пассажира.
Оказалось, что жанровые предпочтения пассажиров частично совпадают с музыкальными вкусами водителей: в топах обеих аудиторий опроса поп, рок и хип-хоп. Однако многим пассажирам хотелось бы чаще в салоне такси слышать электронную музыку и шансон. А некоторые ответили, что лучше всего для поездки подойдет классика, спокойная музыка без слов, корейский поп, поющие водопады и даже гимн России.
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября 2020, 12:29Культура
Россияне предпочитают плейлисты творчеству отдельных авторов
 
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