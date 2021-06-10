Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20210610/sport-1736476479.html
Липецкие спортсмены стали победителями чемпионата мира по рукопашному бою
Липецкие спортсмены стали победителями чемпионата мира по рукопашному бою - РИА Новости, 10.06.2021
Липецкие спортсмены стали победителями чемпионата мира по рукопашному бою
Липецкие спортсмены завоевали две золотых и одну бронзовую медаль на чемпионате мира по рукопашному бою, который завершился в столице Узбекистана, сообщил глава РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:48
2021-06-10T15:50
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736481069_0:0:700:394_1920x0_80_0_0_4fa1d5287a636fbd224870c15f2c636f.jpg
ЛИПЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Липецкие спортсмены завоевали две золотых и одну бронзовую медаль на чемпионате мира по рукопашному бою, который завершился в столице Узбекистана, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, чемпионами в разделе "самооборона" в своих возрастных и весовых категориях стали инструкторы "Школы боевых искусств Игоря Воротынцева" Андрей Шишкин и Владимир Сафонов. Павел Кузнецов завоевал бронзу. Липецкие спортсмены выступали в составе сборной России, которая заняла второе место в общекомандном зачете.Всего на чемпионате выступили около 300 участников из 38 стран мира."В регионе особое внимание уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга. Представители Липецкой области – в лидерах мирового спортивного движения", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20210608/festival-1736127232.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736481069_56:0:581:394_1920x0_80_0_0_578733cb6750e9473d79f04e1450ab94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь артамонов

Липецкие спортсмены стали победителями чемпионата мира по рукопашному бою

15:48 10.06.2021 (обновлено: 15:50 10.06.2021)
 
© Фото : официальный портал администрации Липецкой областиЛипецкие спортсмены, ставшие призерами чемпионата мира по рукопашному бою в Ташкенте
Липецкие спортсмены, ставшие призерами чемпионата мира по рукопашному бою в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© Фото : официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Липецкие спортсмены завоевали две золотых и одну бронзовую медаль на чемпионате мира по рукопашному бою, который завершился в столице Узбекистана, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, чемпионами в разделе "самооборона" в своих возрастных и весовых категориях стали инструкторы "Школы боевых искусств Игоря Воротынцева" Андрей Шишкин и Владимир Сафонов. Павел Кузнецов завоевал бронзу. Липецкие спортсмены выступали в составе сборной России, которая заняла второе место в общекомандном зачете.
На этнографическом фестивале Волченские узоры в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 13:31Липецкая область
Этнографический фестиваль "Волченские узоры" пройдет в Липецкой области
Всего на чемпионате выступили около 300 участников из 38 стран мира.
"В регионе особое внимание уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга. Представители Липецкой области – в лидерах мирового спортивного движения", – подчеркнул Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34Парковка в Москве будет бесплатной 12 и 14 июня
09:31На "Армии-2021" впервые покажут стратегическую подлодку "Борей"
09:26В Краснодаре при обрушении гаражного бокса погиб один человек
09:22СК завел дело из-за смерти рабочего после обрушения на заводе в Норильске
09:19Руцкой рассказал о роли близкого к Ельцину иностранца в распаде СССР
09:07В МИД Германии оценили решение США по "Северному потоку — 2"
09:03Матвиенко призвала переработать стратегию пространственного развития
08:58Эксперт предупредил, чем грозит отключение России от SWIFT
08:45В Туве объявили день траура из-за смерти Ларисы Шойгу
08:41Американский эсминец "Лабун" отправился в Черное море
08:36Эксперт рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19
08:30В Астраханской области микроавтобус столкнулся с легковушкой
08:30Эксперт раскрыл детали новых американских миссий на Венеру
08:30На Камчатке приостановили плановую госпитализацию пациентов
08:24В Приамурье мужчину будут судить за нападение на офисы микрозаймов
08:16Москвичам пообещали грозу и до 19 градусов тепла
08:00Вечером в пятницу пробки в Москве могут достигнуть девяти баллов
07:56В Гидрометцентре рассказали, когда в Центральную Россию вернется тепло
07:54Эколог предостерегла дачников от использования европейских пестицидов
07:49В Южно-Сахалинске локализовали возгорание в пятиэтажном доме
Лента новостейМолния