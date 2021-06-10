https://ria.ru/20210610/sport-1736476479.html
Липецкие спортсмены стали победителями чемпионата мира по рукопашному бою
Липецкие спортсмены стали победителями чемпионата мира по рукопашному бою - РИА Новости, 10.06.2021
Липецкие спортсмены стали победителями чемпионата мира по рукопашному бою
Липецкие спортсмены завоевали две золотых и одну бронзовую медаль на чемпионате мира по рукопашному бою, который завершился в столице Узбекистана, сообщил глава РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T15:48
2021-06-10T15:48
2021-06-10T15:50
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736481069_0:0:700:394_1920x0_80_0_0_4fa1d5287a636fbd224870c15f2c636f.jpg
ЛИПЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Липецкие спортсмены завоевали две золотых и одну бронзовую медаль на чемпионате мира по рукопашному бою, который завершился в столице Узбекистана, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, чемпионами в разделе "самооборона" в своих возрастных и весовых категориях стали инструкторы "Школы боевых искусств Игоря Воротынцева" Андрей Шишкин и Владимир Сафонов. Павел Кузнецов завоевал бронзу. Липецкие спортсмены выступали в составе сборной России, которая заняла второе место в общекомандном зачете.Всего на чемпионате выступили около 300 участников из 38 стран мира."В регионе особое внимание уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга. Представители Липецкой области – в лидерах мирового спортивного движения", – подчеркнул Артамонов.
https://ria.ru/20210608/festival-1736127232.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736481069_56:0:581:394_1920x0_80_0_0_578733cb6750e9473d79f04e1450ab94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 10 июн – РИА Новости
. Липецкие спортсмены завоевали две золотых и одну бронзовую медаль на чемпионате мира по рукопашному бою, который завершился в столице Узбекистана, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, чемпионами в разделе "самооборона" в своих возрастных и весовых категориях стали инструкторы "Школы боевых искусств Игоря Воротынцева" Андрей Шишкин и Владимир Сафонов. Павел Кузнецов завоевал бронзу. Липецкие спортсмены выступали в составе сборной России, которая заняла второе место в общекомандном зачете.
Всего на чемпионате выступили около 300 участников из 38 стран мира.
"В регионе особое внимание уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга. Представители Липецкой области – в лидерах мирового спортивного движения", – подчеркнул Артамонов.