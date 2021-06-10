https://ria.ru/20210610/sport-1736476479.html

Липецкие спортсмены стали победителями чемпионата мира по рукопашному бою

Липецкие спортсмены стали победителями чемпионата мира по рукопашному бою - РИА Новости, 10.06.2021

Липецкие спортсмены стали победителями чемпионата мира по рукопашному бою

Липецкие спортсмены завоевали две золотых и одну бронзовую медаль на чемпионате мира по рукопашному бою, который завершился в столице Узбекистана, сообщил глава РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T15:48

2021-06-10T15:48

2021-06-10T15:50

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Липецкие спортсмены завоевали две золотых и одну бронзовую медаль на чемпионате мира по рукопашному бою, который завершился в столице Узбекистана, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, чемпионами в разделе "самооборона" в своих возрастных и весовых категориях стали инструкторы "Школы боевых искусств Игоря Воротынцева" Андрей Шишкин и Владимир Сафонов. Павел Кузнецов завоевал бронзу. Липецкие спортсмены выступали в составе сборной России, которая заняла второе место в общекомандном зачете.Всего на чемпионате выступили около 300 участников из 38 стран мира."В регионе особое внимание уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга. Представители Липецкой области – в лидерах мирового спортивного движения", – подчеркнул Артамонов.

https://ria.ru/20210608/festival-1736127232.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов