https://ria.ru/20210610/soyuzmultfilm-1736271717.html

"Союзмультфильм" представляет: легендарной киностудии — 85 лет

"Союзмультфильм" представляет: легендарной киностудии — 85 лет - РИА Новости, 10.06.2021

"Союзмультфильм" представляет: легендарной киностудии — 85 лет

Любимцы зрителей волк и заяц из "Ну, погоди!", Малыш и Карлсон, Чебурашка и крокодил Гена, дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик, Винни-Пух и многие, многие... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:18

2021-06-10T11:18

2021-06-10T11:41

культура

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союзмультфильм

фото

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Любимцы зрителей волк и заяц из "Ну, погоди!", Малыш и Карлсон, Чебурашка и крокодил Гена, дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик, Винни-Пух и многие, многие другие — всех их объединяет общий дом, "Союзмультфильм". Киностудия, где созданы лучшие отечественные анимационные картины, родилась ровно 85 лет назад. Творческая мастерская и ее герои — в фотоленте Ria.ru.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, чебурашка, союзмультфильм, фото, фото