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Культура
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"Союзмультфильм" представляет: легендарной киностудии — 85 лет
"Союзмультфильм" представляет: легендарной киностудии — 85 лет - РИА Новости, 10.06.2021
"Союзмультфильм" представляет: легендарной киностудии — 85 лет
Любимцы зрителей волк и заяц из "Ну, погоди!", Малыш и Карлсон, Чебурашка и крокодил Гена, дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик, Винни-Пух и многие, многие... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:18
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культура
новости культуры
чебурашка
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Любимцы зрителей волк и заяц из "Ну, погоди!", Малыш и Карлсон, Чебурашка и крокодил Гена, дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик, Винни-Пух и многие, многие другие — всех их объединяет общий дом, "Союзмультфильм". Киностудия, где созданы лучшие отечественные анимационные картины, родилась ровно 85 лет назад. Творческая мастерская и ее герои — в фотоленте Ria.ru.
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96
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60
новости культуры, чебурашка, союзмультфильм, фото, фото

"Союзмультфильм" представляет: легендарной киностудии — 85 лет

11:18 10.06.2021 (обновлено: 11:41 10.06.2021)
 
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Любимцы зрителей волк и заяц из "Ну, погоди!", Малыш и Карлсон, Чебурашка и крокодил Гена, дядя Федор, кот Матроскин и пес Шарик, Винни-Пух и многие, многие другие — всех их объединяет общий дом, "Союзмультфильм". Киностудия, где созданы лучшие отечественные анимационные картины, родилась ровно 85 лет назад. Творческая мастерская и ее герои — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Киностудия мультипликационных фильмов была основана 10 июня 1936 года как "Союздетмультфильм". Через год слог "дет" отпал, и с тех пор она остается тем, с чем выросли поколения детей — "Союзмультфильмом".

Новый директор студии Союзмультфильм Николай Маковский
1 из 17

Киностудия мультипликационных фильмов была основана 10 июня 1936 года как "Союздетмультфильм". Через год слог "дет" отпал, и с тех пор она остается тем, с чем выросли поколения детей — "Союзмультфильмом".

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Юрий Иванов / Перейти в фотобанк

В 1937 году студия начала выпускать цветные фильмы о животных в "диснеевской" манере.

Режиссер киностудии Союзмультфильм Вячеслав Котеночкин с куклами
2 из 17

В 1937 году студия начала выпускать цветные фильмы о животных в "диснеевской" манере.

© РИА Новости / Юрий Иванов
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© РИА Новости / Свиридова / Перейти в фотобанк

Все началось с рисованной анимации, таких фильмов в репертуаре "Союзмультфильма" больше всего.

Цех студии Союзмультфильм
3 из 17

Все началось с рисованной анимации, таких фильмов в репертуаре "Союзмультфильма" больше всего.

© РИА Новости / Свиридова
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© РИА Новости / Юрий Заритовский / Перейти в фотобанк

Позже стала развиваться кукольная мультипликация.

Художник-оформитель Нина Молева в кукольной мастерской студии Союзмультфильм
4 из 17

Позже стала развиваться кукольная мультипликация.

© РИА Новости / Юрий Заритовский
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© РИА Новости / Свиридова / Перейти в фотобанк

Если рисованный фильм представлял собой череду сменяющих друг друга рисунков, то кукольный — множество перемен движений кукольного героя.

Режиссер Ефим Гамбург, художник-постановщик Даниил Менделевич и художник Аркадий Шер, работают над мультипликационным фильмом Ограбление по ...
5 из 17

Если рисованный фильм представлял собой череду сменяющих друг друга рисунков, то кукольный — множество перемен движений кукольного героя.

© РИА Новости / Свиридова
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В 1970—1980-х годах "Союзмультфильм" был крупнейшей анимационной студией Европы.

Куклы-персонажи мультфильма Варежка на выставке
6 из 17

В 1970—1980-х годах "Союзмультфильм" был крупнейшей анимационной студией Европы.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Многие режиссеры разрабатывали жанровые собственные направления. Федор Хитрук, например, создавал фильмы-притчи.

Художник-мультипликатор, режиссер, сценарист студии Союзмультфильм Федор Савельевич Хитрук
7 из 17

Многие режиссеры разрабатывали жанровые собственные направления. Федор Хитрук, например, создавал фильмы-притчи.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Это было золотое время для "Союзмультфильма: новые имена, масштабные проекты, технологические новшества.

Художница Валентина Козлова за работой
8 из 17

Это было золотое время для "Союзмультфильма: новые имена, масштабные проекты, технологические новшества.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Фильмы студии завоевали награды фестивалей в СССР и за рубежом.

Куклы-персонажи Попугай и Слоненок из мультфильма 38 попугаев на выставке
9 из 17

Фильмы студии завоевали награды фестивалей в СССР и за рубежом.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

За время существования "Союзмультфильма" здесь вышло больше полутора тысяч анимационных лент.

Действующий мультстанок, на котором монтировались самые знаменитые мультфильмы советского периода, на киностудии Союзмультфильм
10 из 17

За время существования "Союзмультфильма" здесь вышло больше полутора тысяч анимационных лент.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Рисованные, кукольные и пластилиновые, они обогатили золотой фонд мировой анимации.

Титры к мультфильмам киностудии Союзмультфильм в Музее киностудии Союзмультфильм
11 из 17

Рисованные, кукольные и пластилиновые, они обогатили золотой фонд мировой анимации.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Многие персонажи серийных фильмов стали любимцами зрителей, а некоторые обрели всемирную славу. Так, Чебурашка превратился в культового героя далеко за пределами нашей страны.

Комната крокодила Гены - экспонат Музея киностудии Союзмультфильм
12 из 17

Многие персонажи серийных фильмов стали любимцами зрителей, а некоторые обрели всемирную славу. Так, Чебурашка превратился в культового героя далеко за пределами нашей страны.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Е. Стопалов / Перейти в фотобанк

В годы перестройки студия пережила несколько кризисов, от творческого до производственного.

Режиссеры Михаил Каменицкий и Иван Уфимцев за постановкой нового фильма на киностудии Союзмультфильм
13 из 17

В годы перестройки студия пережила несколько кризисов, от творческого до производственного.

© РИА Новости / Е. Стопалов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Изменились вре­мена, а с ними и ин­те­ресы зрителей.

Куклы – персонажи из полнометражного кукольного мультфильма режиссера Станислава Соколова Гофманиада, который снимается на киностудии Союзмультфильм
14 из 17

Изменились вре­мена, а с ними и ин­те­ресы зрителей.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

В 2010-х началось обновление легендарной студии.

Рисунки художников-мультипликаторов
15 из 17

В 2010-х началось обновление легендарной студии.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанк

"Союзмультфильм" переехал в новое высокотехнологичное здание, запустил youtube-аккаунт и собирается создавать телеканал.

Работа над мультипликационным фильмом Маршрутка на киностудии Союзмультфильм
16 из 17

"Союзмультфильм" переехал в новое высокотехнологичное здание, запустил youtube-аккаунт и собирается создавать телеканал.

© РИА Новости / Владимир Песня
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Минувшей зимой на ВДНХ открылся интерактивный "Союзмультпарк", где можно погрузиться в мир любимых героев детства, оживить их и создать свой уникальный фильм.

В мультимедийном парке развлечений СоюзМультПарк
17 из 17

Минувшей зимой на ВДНХ открылся интерактивный "Союзмультпарк", где можно погрузиться в мир любимых героев детства, оживить их и создать свой уникальный фильм.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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