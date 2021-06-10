"Союзмультфильм" представляет: легендарной киностудии — 85 лет
Киностудия мультипликационных фильмов была основана 10 июня 1936 года как "Союздетмультфильм". Через год слог "дет" отпал, и с тех пор она остается тем, с чем выросли поколения детей — "Союзмультфильмом".
Киностудия мультипликационных фильмов была основана 10 июня 1936 года как "Союздетмультфильм". Через год слог "дет" отпал, и с тех пор она остается тем, с чем выросли поколения детей — "Союзмультфильмом".
В 1937 году студия начала выпускать цветные фильмы о животных в "диснеевской" манере.
В 1937 году студия начала выпускать цветные фильмы о животных в "диснеевской" манере.
Все началось с рисованной анимации, таких фильмов в репертуаре "Союзмультфильма" больше всего.
Все началось с рисованной анимации, таких фильмов в репертуаре "Союзмультфильма" больше всего.
Позже стала развиваться кукольная мультипликация.
Позже стала развиваться кукольная мультипликация.
Если рисованный фильм представлял собой череду сменяющих друг друга рисунков, то кукольный — множество перемен движений кукольного героя.
Если рисованный фильм представлял собой череду сменяющих друг друга рисунков, то кукольный — множество перемен движений кукольного героя.
В 1970—1980-х годах "Союзмультфильм" был крупнейшей анимационной студией Европы.
В 1970—1980-х годах "Союзмультфильм" был крупнейшей анимационной студией Европы.
Многие режиссеры разрабатывали жанровые собственные направления. Федор Хитрук, например, создавал фильмы-притчи.
Многие режиссеры разрабатывали жанровые собственные направления. Федор Хитрук, например, создавал фильмы-притчи.
Это было золотое время для "Союзмультфильма: новые имена, масштабные проекты, технологические новшества.
Это было золотое время для "Союзмультфильма: новые имена, масштабные проекты, технологические новшества.
Фильмы студии завоевали награды фестивалей в СССР и за рубежом.
Фильмы студии завоевали награды фестивалей в СССР и за рубежом.
За время существования "Союзмультфильма" здесь вышло больше полутора тысяч анимационных лент.
За время существования "Союзмультфильма" здесь вышло больше полутора тысяч анимационных лент.
Рисованные, кукольные и пластилиновые, они обогатили золотой фонд мировой анимации.
Рисованные, кукольные и пластилиновые, они обогатили золотой фонд мировой анимации.
Многие персонажи серийных фильмов стали любимцами зрителей, а некоторые обрели всемирную славу. Так, Чебурашка превратился в культового героя далеко за пределами нашей страны.
Многие персонажи серийных фильмов стали любимцами зрителей, а некоторые обрели всемирную славу. Так, Чебурашка превратился в культового героя далеко за пределами нашей страны.
В годы перестройки студия пережила несколько кризисов, от творческого до производственного.
В годы перестройки студия пережила несколько кризисов, от творческого до производственного.
Изменились времена, а с ними и интересы зрителей.
Изменились времена, а с ними и интересы зрителей.
В 2010-х началось обновление легендарной студии.
В 2010-х началось обновление легендарной студии.
"Союзмультфильм" переехал в новое высокотехнологичное здание, запустил youtube-аккаунт и собирается создавать телеканал.
"Союзмультфильм" переехал в новое высокотехнологичное здание, запустил youtube-аккаунт и собирается создавать телеканал.
Минувшей зимой на ВДНХ открылся интерактивный "Союзмультпарк", где можно погрузиться в мир любимых героев детства, оживить их и создать свой уникальный фильм.
Минувшей зимой на ВДНХ открылся интерактивный "Союзмультпарк", где можно погрузиться в мир любимых героев детства, оживить их и создать свой уникальный фильм.