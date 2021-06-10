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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210610/sotrudnichestvo-1736423143.html
Эксперт назвал направления, в которых Россия и США активно сотрудничают
Эксперт назвал направления, в которых Россия и США активно сотрудничают - РИА Новости, 10.06.2021
Эксперт назвал направления, в которых Россия и США активно сотрудничают
Международная космическая станция и Арктика - единственные места, где Россия и США сейчас работают вместе для достижения общих целей, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 10.06.2021
2021-06-10T11:30
2021-06-10T11:30
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
арктический совет
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Международная космическая станция и Арктика - единственные места, где Россия и США сейчас работают вместе для достижения общих целей, заявил РИА Новости глава Арктического экономического совета Мадс Фредериксен.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и его американский коллега Энтони Блинкен провели встречу перед министерской встречей Арктического совета в Рейкьявике. Фредериксен оценил сотрудничество между государствами-членами блока из восьми стран как крепкое."Есть Арктический совет, где вы заседаете и действительно разговариваете с канадцами, американцами, норвежцами, датчанами, финнами, шведами, исландцами, а также с русскими, и все на самом деле идет хорошо", - отметил он.Несмотря на сохраняющуюся политическую напряженность между Россией и Западом, компании в арктическом регионе успешно ведут трансграничную торговлю, добавил Фредериксен.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.Петербургский международный экономический форум в 2021 году прошел 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступило информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), арктический совет, в мире

Эксперт назвал направления, в которых Россия и США активно сотрудничают

11:30 10.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2021. Директор Арктического экономического совета Мадс Квист Фредериксен
ПМЭФ-2021. Директор Арктического экономического совета Мадс Квист Фредериксен - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Международная космическая станция и Арктика - единственные места, где Россия и США сейчас работают вместе для достижения общих целей, заявил РИА Новости глава Арктического экономического совета Мадс Фредериксен.
"Я всегда говорю: в мире есть два места, где русские сотрудничают с американцами. Одно - Международная космическая станция, где идет очень тесное сотрудничество, другое - Арктика", - заявил Фредериксен на полях Петербургского международного экономического форума.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и его американский коллега Энтони Блинкен провели встречу перед министерской встречей Арктического совета в Рейкьявике. Фредериксен оценил сотрудничество между государствами-членами блока из восьми стран как крепкое.
"Есть Арктический совет, где вы заседаете и действительно разговариваете с канадцами, американцами, норвежцами, датчанами, финнами, шведами, исландцами, а также с русскими, и все на самом деле идет хорошо", - отметил он.
Несмотря на сохраняющуюся политическую напряженность между Россией и Западом, компании в арктическом регионе успешно ведут трансграничную торговлю, добавил Фредериксен.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году прошел 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступило информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Арктический советВ мире
 
 
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