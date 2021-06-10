https://ria.ru/20210610/sotrudnichestvo-1736423143.html

Эксперт назвал направления, в которых Россия и США активно сотрудничают

Эксперт назвал направления, в которых Россия и США активно сотрудничают - РИА Новости, 10.06.2021

Эксперт назвал направления, в которых Россия и США активно сотрудничают

Международная космическая станция и Арктика - единственные места, где Россия и США сейчас работают вместе для достижения общих целей, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T11:30

2021-06-10T11:30

2021-06-10T11:30

петербургский международный экономический форум

россия

петербургский международный экономический форум (фонд)

арктический совет

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Международная космическая станция и Арктика - единственные места, где Россия и США сейчас работают вместе для достижения общих целей, заявил РИА Новости глава Арктического экономического совета Мадс Фредериксен.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и его американский коллега Энтони Блинкен провели встречу перед министерской встречей Арктического совета в Рейкьявике. Фредериксен оценил сотрудничество между государствами-членами блока из восьми стран как крепкое."Есть Арктический совет, где вы заседаете и действительно разговариваете с канадцами, американцами, норвежцами, датчанами, финнами, шведами, исландцами, а также с русскими, и все на самом деле идет хорошо", - отметил он.Несмотря на сохраняющуюся политическую напряженность между Россией и Западом, компании в арктическом регионе успешно ведут трансграничную торговлю, добавил Фредериксен.Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года.Петербургский международный экономический форум в 2021 году прошел 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступило информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210528/signal-1734638832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, петербургский международный экономический форум (фонд), арктический совет, в мире